BVB, News heute: Dortmund angeblich an Wunderkind Bounida dran

Borussia Dortmund hat angeblich Interesse am belgischen Top-Talent Rayane Bounida. Der 15-Jährige spielt aktuell in der Jugend des RSC Anderlecht, hat aber längst das Interesse zahlreicher europäischer Top-Klubs geweckt. Laut Voetbalzone.nl ist Bounida der Akademie von Anderlecht durch seine Fähigkeiten bereits entwachsen.

Das belgische Tagesblatt Het Nieuwslad bringt nun auch die Dortmunder mit Bounida in Verbindung. Doch die Konkurrenz im Werben um den Youngster ist groß. Manchester City, der FC Barcelona und auch Paris Saint-Germain gehören angeblich dazu. Die besten Karten soll derzeit allerdings Ajax Amsterdam haben.

BVB, News heute: Haaland kehrt am Montag zurück

Top-Stürmer Erling Haaland nimmt am kommenden Montag das Training beim BVB wieder auf. Das bestätigte Sportdirektor Michael Zorc Sport1. Derzeit halte sich der 20-Jährige noch in seiner Heimat Norwegen auf. Das Testspiel am Dienstag beim Regionalligisten FC Gießen komme für ihn daher auch zu früh.

Die Dortmunder wollen Haaland nach einer langen Saison behutsam aufbauen. Der Sturmtank hatte Anfang Juni noch Länderspiele mit der norwegischen Nationalmannschaft bestritten, für die EM hatte sich das Land nicht qualifiziert.

BVB, News heute: Legendäre Rückennummer für Abwehrtalent Coulibaly

Neuzugang Soumaila Coulibaly hat beim BVB große Erwartungen geweckt, die durch seine neue Rückennummer nochmals unterstrichen werden. Der 17 Jahre alte Franzose bekommt in Dortmund die Nummer 4 und tritt damit in die Fußstapfen großer Namen wie Neven Subotic, Steffen freund oder Christian Wörns. Zuletzt hatte Abdou Diallo die 4 getragen, seit dessen Wechsel zu Paris Saint-Germain vor zwei Jahren war sie nicht mehr vergeben worden.

Bereits im März hatte der BVB die Verpflichtung Coulibalys für diesen Sommer perfekt gemacht. Der Linksfuß fällt derzeit allerdings noch mit einem Kreuzbandriss aus.

