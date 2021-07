Reyna erbt Sanchos Rückennummer und der BVB gewinnt sein erstes Testspiel in der Saisonvorbereitung. Alle News zu Borussia Dortmund gibt es hier.

Borussia Dortmund heute am Mittwoch: Alles, was es rund um den BVB an Neuigkeiten gibt, findet Ihr hier.

BVB, News heute: Dortmund gewinnt erstes Testspiel in Gießen bei Rose-Debüt

Marco Rose hat sein erstes Spiel als Cheftrainer des Bundesligisten Borussia Dortmund gewonnen. Der Pokalsieger setzte sich ohne seine EM-Fahrer, dafür aber unter anderem mit Kapitän Marco Reus in der Startelf, mit 2:0 (2:0) beim Regionalligisten FC Gießen durch. Die BVB-Tore im ersten Testspiel der neuen Saison erzielten die Perspektivspieler Ansgar Knauff (34.) und Steffen Tigges (42.).

Rose, der im Sommer von Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach nach Dortmund kam, schickte seine Mannschaft mit einem 4-2-3-1-System ins Spiel. Neben Reus spielte Julian Brandt in der offensiven Dreierreihe, außerdem standen Mahmoud Dahoud, Nico Schulz, Felix Passlack und Torhüter Marwin Hitz im Aufgebot.

In der Halbzeitpause wurde die gesamte Startelf der Schwarz-Gelben ausgetauscht, sodass die 3700 zugelassenen Zuschauer im Anschluss wenige Highlights geboten bekamen. Am Samstag folgt für den BVB das nächste Testspiel beim MSV Duisburg, danach geht es ins Trainingslager in die Schweiz. Zum Bundesliga-Auftakt am 14. August empfängt Dortmund Eintracht Frankfurt.

BVB, News heute: Reyna erbt Sanchos Rückennummer

Pokalsieger Borussia Dortmund hat sein erstes Testspiel der Vorbereitung auf die Saison 2021/22 erfolgreich bestritten und mit 2:0 gegen den FC Gießen gewonnen. Im Rahmen des Testspiels wurde ersichtlich, dass Giovanni Reyna in der kommenden die bislang von Jadon Sancho getragene Rückennummer erhalten wird.

Der Spielberichtsbogen führte den US-Amerikaner mit der Nummer Sieben auf und bestätigte somit die Gerüchte, dass Reyna diesbezüglich in Sanchos Fußstapfen treten wird.

Obwohl Jadon Sancho noch nicht offiziell den BVB verlassen hat, gilt sein Wechsel zu Manchester United lediglich noch als Formsache. Wie die Borussia selbst bereits bekanntgab, besteht bereits eine Einigung mit den Red Devils bezüglich des jungen Engländers.

BVB - News: Sebastian Kehl spricht über Haaland-Gerüchte

Dieser Tage kursieren mal wieder vielerorts Gerüchte um einen möglichen Abgang von Stürmerstar Erling Haaland schon in diesem Sommer. The Mirror und Bild wollen bekanntlich wissen, dass Chelsea bereit sei, 175 Millionen Euro hinzublättern.

Beim BVB zeigt man sich ob dieser Gerüchte aber noch betont gelassen. Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl sprach vor dem Test in Gießen über die aktuelle Lage und verriet Sky Sport News: "Es gibt nichts Neues zu dem Thema, wir planen fest mit ihm. Erling kommt in dieser Woche zurück und wird sehr hungrig sein."

Zudem sagte Kehl: "Haaland will Fußball spielen, er fühlt sich bei uns sehr wohl und wird heiß sein, viele Tore zu erzielen."