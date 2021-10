Haaland soll mit Hilfe einer saftigen Gehaltserhöhung wohl gehalten werden und ein Dreikampf um Salzburgs Adeyemi bahnt sich an. Alle News zum BVB.

Borussia Dortmund heute am Mittwoch in der Länderspielpause. Alles, was es rund um den BVB an neuen Entwicklungen gibt, erfahrt Ihr hier.

BVB, News heute: Erling Haaland soll mit üppiger Gehaltserhöhung gehalten werden - bald neuer Ausrüster?

Erling Haaland von Borussia Dortmund ist offenbar für einige Tage nach Marbella gereist, um dort seine Reha voranzutreiben. Einem Bericht der Bild zufolge flog der 21-jährige Stürmer nach dem 2:1 gegen den FC Augsburg per Privatjet in die spanische Küstenstadt. Begleitet wurde er dabei von einem BVB-Physiotherapeuten sowie Familien-Freund Ivar Eggja.

Wegen einer Oberschenkelverletzung verpasste Haaland nicht nur das Bundesligaspiel gegen Augsburg, sondern fehlt auch bei den anstehenden WM-Qualifikationsspielen mit der norwegischen Nationalmannschaft. Ziel ist es, dass er zum Spiel des BVB gegen den FSV Mainz 05 am 16. Oktober wieder fit ist.

Für Haaland ist der Marbella-Trip übrigens nichts Neues: Schon im September weilte er nach dem 4:2-Sieg gegen Union Berlin für etwa 30 Stunden in Spanien.

Unterdessen berichtete die Sport Bild, dass Haalands Ausrüstervertrag mit Nike zum Jahresende ausläuft und er sich deshalb diesbezüglich ab dem 1. Januar 2022 neu orientieren könnte. Unter anderem soll sich Dortmund-Ausrüster Puma um eine Zusammenarbeit bemühen.

Aus dem Bericht geht außerdem hervor, dass Haaland der einzige aktuelle BVB-Spieler mit einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag ist. Diese Klausel greift bei ihm bekanntlich im kommenden Sommer und soll bei rund 75 Millionen Euro liegen. Durch diverse Boni könnte sie auf 90 Millionen Euro ansteigen.

Laut Sport Bild versuchen die Dortmunder Bosse ihren Stürmer aber von einem Verbleib bis 2023 zu überzeugen. In diesem Fall soll sein aktuell bei acht Millionen Euro liegendes Jahresgehalt auf rund 15 Millionen Euro ansteigen.

BVB, News heute: Ex-Dortmund-Star Nuri Sahin wird Trainer von Süper-Lig-Klub Antalyaspor

Ex-BVB-Star Nuri Sahin steht vor seinem ersten Trainer-Engagement. Wie der Verein bekanntgab, plant Antalyaspor eine Beförderung des ehemaligen türkischen Nationspielers.

Aktuell ist Sahin beim Süper-Lig-Klub noch als Spieler aktiv. Nachdem sich der Verein allerdings am Montag vom bisherigen Trainer Ersun Yanal getrennt hat, wird der 33-Jährige die direkte Nachfolge auf dem Trainerstuhl Antalyaspors antreten.

Diesen Plan bestätigte Klub-Präsident Aziz Cetin Haber Global: "Nuri Sahin ist nun bei Antalyaspor verantwortlich. Er wird diese Mannschaft weiterentwickeln. Wir haben uns auf fünf Jahre Vertrag geeinigt", sagte er.

Ob es sich zunächst um ein Engagement als Spielertrainer handelt oder ob Sahin seine Spielerkarriere im Zuge der Verpflichtung sofort beendet, ließ der Präsident offen: "Ob er weiterhin Fußball spielt, ist seine Entscheidung", sagte Cetin.

Sahin kann in jedem Fall auf einen großen Erfahrungsschatz als Spieler zurückgreifen: Neben Stationen bei Weltvereinen wie Real Madrid und Liverpool wird der Türke vor allem mit seinem Heimatverein Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, bei dem er 2005 zum damals jüngsten Bundesliga-Profi wurde und 2011 eine tragende Säule in der Dortmunder Meistermannschaft war.

BVB, News heute - Liverpool-Legende John Arne Riise exklusiv über Erling Haaland: "Ein unglaublicher Spieler"

Für die Liverpooler Vereinslegende John Arne Riise (41) wäre ein Wechsel von Borussia Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland (21) zu den Reds wie ein Sechser im Lotto für den Klub um Trainer Jürgen Klopp.

"Ich würde ihn gerne bei Liverpool sehen, denn er ist ein unglaublicher Spieler", sagte Riise im exklusiven Interview mit Goal und SPOX . Haaland sei in einer "tollen Form", zudem würde der Norweger "gut zu Klopps Spielstil passen. Und ich denke, er würde Liverpool als Klub lieben", ist Riise überzeugt.

Kaum ein Spieler wird auf dem internationalen Transfermarkt derzeit so heiß gehandelt wie Haaland. Der 21-Jährige besitzt dem Vernehmen nach für den kommenden Sommer eine Ausstiegsklausel beim BVB, die sich irgendwo im Bereich von 80 Millionen Euro bewegen soll. Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wollte die Existenz einer solchen Ausstiegsklausel zuletzt im "Doppelpass" von Sport1 weder bestätigen noch dementieren. Haalands regulärer Vertrag beim amtierenden Pokalsieger läuft noch bis Sommer 2024.

BVB, News heute: FC Bayern, Dortmund und RB Leipzig wohl an Salzburgs Karim Adeyemi dran

Der FC Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig bemühen sich offenbar um Red-Bull-Salzburg-Supertalent Karim Adeyemi. Laut Sky fanden bereits konkrete Gespräche statt.

Demnach werde der 19-jährige Stürmer Salzburg im Sommer "definitiv verlassen", die Ablösesumme soll bei 30 bis 40 Millionen Euro liegen. Sport1 berichtete von einem Treffen zwischen der Spielerseite und den BVB-Bossen Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc.

Abgesehen von den Bundesligisten soll es auch Interessenten aus England geben. Der FC Liverpool hat dem Sky-Bericht zufolge bereits angefragt. Seine Tendenz soll aber "ganz klar Richtung Bundesliga gehen".

Adeyemi steht symbolisch für den sensationellen Saisonstart von Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg. Von 16 Saisonspielen konnten 15 gewonnen werden - lediglich gegen den FC Sevilla mussten sich die Bullen in der Champions League mit einem Unentschieden begnügen. Dabei erzielte der deutsche Nationalstürmer, der auch bei seinem Länderspieldebüt traf, bislang elf Tore.

"Karim hat nahezu alles, was ein Stürmer braucht. Er hat eine brutale Qualität mit seiner Schnelligkeit", sagte neulich Salzburg-Trainer Matthias Jaissle.

BVB, News heute: Borussia Dortmund wechselt teilweise von 3G- auf 2G-Regelung

Der BVB darf seine Stadionkapazitäten dank neuer Verordnungen weiter hochfahren. Nachdem beim 2:1-Erfolg gegen den FC Augsburg bereits 41.000 Zuschauer zugelassen waren, dürfen im anstehenden Heimspiel gegen Mainz 05 67.028 Fans in den Signal Iduna Park. Zuvor erlaubten die Verordnungen in Nordrhein-Westfalen 25.000 Zuschauer.

Dabei dürfen seit Oktober Sitzplätze zu 100 Prozent und Stehplätze zu 50 Prozenz ausgelastet werden.

Mit Blick auf die Corona-Bestimmungen gilt in Dortmund nun wieder die 3G-Regelung, sprich Genesene, Getestete und Geimpfte dürfen ins Stadion. Einzige Ausnahme bildet dabei der VIP- und Hospitality-Bereich, wo die 2G-Regelung greift.

Der BVB hatte zuletzt noch verkündet, dass ausschließlich Genesene und Geimpfte Zutritt in die Arena erhalten würden.

BVB: Die kommenden Spiele von Borussia Dortmund