Eine Liverpool-Legende lockt Haaland zu den Reds und Terzic soll sich bereits mit Hertha BSC getroffen haben. Alle News zum BVB am heutigen Sonntag.

Borussia Dortmund am Tag nach dem 2:1-Sieg gegen den FC Augsburg. Hier gibt es alle relevanten Neuigkeiten rund um den BVB.

🙌 Was auch immer geschieht. pic.twitter.com/cE70a1uHUv — Borussia Dortmund (@BVB) October 2, 2021

Alle Entwicklungen der vergangenen Tage haben wir hier in separaten Artikeln zusammengefasst:

BVB, News heute: Angebliches Treffen zwischen Edin Terzic und Hertha BSC

Verantwortliche von Hertha BSC haben sich angeblich mit dem ehemaligen Trainer von Borussia Dortmund, Edin Terzic, getroffen, um über ein mögliches Engagement als Nachfolger des in der Kritik stehenden Pal Dardai zu sprechen. Das berichtet TV-Experte Lothar Matthäus.

"Ich gehe davon aus, dass da vielleicht schon in dieser Woche was passiert. Ich weiß Interna, dass man sich mit Terzic schon getroffen hat", erklärte Lothar Matthäus nach der 1:2-Niederlage der Berliner gegen den SC Freiburg bei Sky. Die Hertha rangiert nach zwei Niederlagen am Stück lediglich auf Tabellenplatz 13.

"Ich bin jeden Tag motiviert. Heute haben wir nicht taktisch verloren, ich habe mich auch nicht vercoacht", sagte Dardai. "Das waren zwei Standardsituationen, ich kann nicht mitspielen und den Ball wegköpfen. Pal Dardai hat immer einen Einjahresvertrag, Pal Dardai erfüllt diesen Vertrag. Wenn dieser Mann stört, dann muss man das sagen. Das ist eine Win-Win-Situation, denn dann müssen sie mich nicht noch weiterbezahlen. Ich bin hier keine Last und arbeite immer leidenschaftlich", fügte er hinzu.

Gerüchte über ein Interesse an Terzic, der Dortmund in der vergangenen Saison zum Sieg im DFB-Pokal geführt hatte und aktuell als technischer Direktor arbeitet, gab es schon vor rund zwei Wochen. Die Sport Bild berichtete damals aber von einer Absage Terzics. Später reagierte Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic auf die Spekulationen und sagte: "Ich kann's klar dementieren."

BVB, News heute: Liverpool-Legende lockt Erling Haaland

Wohin führt der Weg von BVB-Angreifer Erling Haaland? Real Madrid gilt seit geraumer Zeit als ernsthafter Interessent für den 21-Jährigen. Nun lockt eine Liverpool-Legende Haaland zu den Reds.

Robbie Fowler, einstiger Torjäger an der Anfield Road, postete am Freitag auf Twitter ein Bild von zwei signierten Haaland-Trikots, die ihm der Norweger mit einer persönlichen Widmung zugeschickt hatte, bedankte sich und ergänzte mit einem Zwinkersmiley: "Sieht nächstes Jahr in Rot besser aus."

Thank you @ErlingHaaland 👊🏻



Look better in red next year 😉 pic.twitter.com/XmTHpLLCWi — Robbie Fowler (@Robbie9Fowler) October 1, 2021

Nach Informationen der AS gibt es zwischen dem BVB und dem Sturmtank eine mündliche Vereinbarung über einen möglichen Abgang im kommenden Sommer.

Demnach müsse der Verein in die Verhandlungen einsteigen, sobald ein Klub konkretes Interesse an Haaland zeige.

BVB, News heute: Jerome Boateng schwärmt von Siegen gegen Dortmund

Jerome Boateng, seit Sommer im Dress von Olympique Lyon aktiv, hat von den Duellen mit dem FC Bayern München gegen Borussia Dortmund geschwärmt.

"Der Klassiker ist eines der besten Spiele in Deutschland. Ich hatte das Glück, sogar ein Champions-League-Finale gegen Dortmund zu spielen. Das zu gewinnen war unglaubliches Gefühl", sagte der 33-Jährige bei der Ligue 1 Show.

An die Aufeinandertreffen mit dem BVB habe er gute Erinnerungen, "weil ich ganz sicher mehr gewonnen als verloren habe."

Mit seinem neuen Arbeitgeber steht für Boateng am Sonntagabend das Derby gegen Saint-Etienne an. "Ich habe schon gehört, dass es eine ernste Sache ist. Es ist für die Fans das größte und wichtigste Spiel des Jahres", betonte der Abwehrmann.

BVB, News heute: Bellingham-Eltern sprachen sich wohl gegen England-Nominierung aus

Dortmunds Mittelfeldmotor Jude Bellingham wurde von Nationaltrainer Gareth Southgate nicht für die anstehenden Länderspiele der englischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Andorra und Ungarn nominiert.

Wie die Bild berichtet, sollen Bellinghams Eltern mit der FA entschieden haben, dass der 18-Jährige eine Pause einlegt. Southgate hatte jüngst erklärt, dass der BVB-Youngster angesichts der hohen Belastung der vergangenen Wochen und Monate nicht zu den Three Lions reisen werde.

Marco Rose, Cheftrainer der Westfalen, pflichtete der Entscheidung im Gespräch mit Sky bei: "Jude ist 18 Jahre alt und hatte wenig Urlaub. Wir begrüßen es und stehen hinter der Entscheidung, weil Jude viel belastet wurde. Es wird dem Jungen guttun, ein paar Tage durchschnaufen zu können.“

BVB: Die kommenden Spiele