Bericht: Wolfsburg wollte Karim Adeyemi holen

Salzburgs Angreifer Karim Adeyemi ist aktuell in aller Munde. Wolfsburg hätte ihn offenbar vor dieser Saison gerne verpflichtet.

Bundesligist VfL Wolfsburg bemühte sich im Sommer um einen Transfer von Nationalspieler Karim Adeyemi. Das schreibt die Sport Bild. Demnach habe es vor dieser Saison Kontakt zwischen den Niedersachsen und Adeyemis Klub Red Bull Salzburg gegeben. Allerdings sei der Wolfsburger Vorstoß von den Österreichern abgeblockt worden.

Ob das VfL-Interesse damit endgültig erkaltet ist, ist nicht bekannt. Immerhin verpflichtete Wolfsburg für den Sturm mit Lukas Nmecha (kam von Anderlecht) und Luca Waldschmidt (Benfica) zwei namhafte Angreifer.

Karim Adeyemi stellt Robben-Rekord ein

Adeyemi steht derweil bei Red Bull noch bis 2024 unter Vertrag. In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Wechselgerüchte um den 19-Jährigen gegeben. Unter anderem sollen Liverpool, der FC Barcelona und Adeyemis Ex-Klub FC Bayern Interesse an einer Verpflichtung zeigen.

Am Mittwochabend stellte er in der Champions League einen kuriosen Rekord von Arjen Robben ein: Beim 2:1-Sieg gegen Lille holte bereits den vierten Elfmeter für sein Team in der laufenden Saison der Königsklasse heraus. Robben hatte bislang die Bestmarke mit vier rausgeholten Strafstößen für den FC Bayern München gehalten. Dafür benötigte der Niederländer aber eine komplette Saison. Adeyemi steht dagegen nach nur zwei Partien bei dieser Anzahl.

Gegen Lille schnürte Adeyemi dank zweier verwandelter Strafstöße einen Doppelpack und steht nun bereits bei 10 Toren in 15 Pflichtspielen dieser Saison. Auch bei seinem Debüt für die A-Nationalelf vor wenigen Wochen war der U21-Europameister erfolgreich.