Erling Haaland steht dem BVB womöglich auch am Wochenende nicht zur Verfügung. In diesem Fall soll der Norweger nicht zur Nationalmannschaft reisen.

Borussia Dortmund heute am Freitag vor dem Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg. Alle Neuigkeiten zum BVB gibt es hier.

Alle Entwicklungen der vergangenen Tage haben wir hier in separaten Artikeln zusammengetragen:

BVB, News heute: Haaland soll nicht zur Nationalmannschaft reisen

Erling Haaland droht wegen seines hartnäckigen Blutergusses im Oberschenkel auch für das Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) auszufallen. Sollte der Norweger nicht auflaufen können, will Borussia Dortmund seinem Starstürmer auch die Reise zur Nationalmannschaft untersagen. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach soll die Behandlung des 21-Jährigen dann in Dortmund fortgesetzt werden.

Haaland hatte sich die Verletzung in der vergangenen Woche im Abschlusstraining vor dem Bundesligaspiel bei Borussia Mönchengladbach (0:1) zugezogen. Der Torjäger fehlte dem BVB nicht nur bei der Niederlage gegen die Fohlen, sondern ebenso im Champions-League-Duell gegen Sporting Lissabon (1:0).

BVB, News heute: Mehr Zuschauer im Dortmunder Stadion erlaubt

Die Klubs in Nordrhein-Westfalen dürfen ab sofort wieder deutlich mehr Zuschauer ins Stadion lassen. Ab dem 1. Oktober gilt im einwohnerreichsten Bundesland eine neue Corona-Schutzverordnung, die es den Vereinen gestattet, alle Sitzplätze sowie die Hälfte der Stehplätze zu belegen.

Für die Partie gegen den FC Augsburg am Samstag reagierte Borussia Dortmund kurzfristig durch die Bereitstellung weiterer 11.000 Tickets im Vorverkauf. Damit wird der BVB gegen die Schwaben erstmals seit Beginn der Pandemie im März 2020 wieder vor 36.000 Zuschauern spielen.

"Das Vertrauen der NRW-Landesregierung freut uns sehr. Wir alle beim BVB haben jeden einzelnen Fan in den zurückliegenden eineinhalb Jahren schmerzlich vermisst", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Der Zutritt ist nur geimpften und genesenen Personen gestattet. Aber: "Für Kinder ab sechs Jahren und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sowie Schwangere und Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können, ist ein Zutritt per Negativtestnachweis möglich“, teilte der BVB mit.

Endlich wieder mehr Fans im schönsten Stadion der Welt! Wir freuen uns auf Euch! pic.twitter.com/P4eHngnpsZ — Borussia Dortmund (@BVB) September 30, 2021

BVB, News heute: Southgate lässt Bellingham zu Hause

Senkrechtstarter Jude Bellingham wird in der anstehenden Länderspielpause nicht zur englischen Nationalmannschaft reisen. Nationaltrainer Gareth Southgate verzichtete aus Belastungsgründen auf den 18 Jahre alten Mittelfeldspieler.

"Jude hat im Moment sehr viele Spiele. Er spielt in der Champions League, er spielt in der Liga, Als 18-Jähriger hat er vergangene Saison eine komplette Saison gespielt, dann kam die Europameisterschaft. Er hatte also keine Pause. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Jungs noch im Wachstum sind", erklärte Southgate. Das komplette Statement gibt es hier im Video:

