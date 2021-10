Hertha BSC hatte offenbar Interesse an Dortmunds Edin Terzic, doch der Technische Direktor gab den Berlinern einen Korb. Alles zum BVB heute.

Borussia Dortmund heute am Dienstag in der Länderspielpause. Alles, was es rund um den BVB an neuen Entwicklungen gibt, erfahrt Ihr hier.

Alle Neuigkeiten der vergangenen Tage haben wir zudem hier in separaten Artikeln aufgeführt.

BVB, News heute: Edin Terzic sagte wohl Hertha BSC ab

Nach den Flirtversuchen seitens Hertha BSC in Richtung Edin Terzic hat die Alte Dame anscheinend einen Korb kassiert. Wie Sport1 berichtet, hatte Herthas Sportvorstand Fredi Bobic Kontakt zum Technischen Direktor von Borussia Dortmund aufgenommen, sich aber prompt eine Absage eingehandelt. Ein persönliches Treffen fand demnach gar nicht erst statt.

Terzic galt als einer der Wunschkandidaten von Bobic für den Trainerposten bei den Berlinern. Nach dem verkorksten Saisonstart mit nur sechs Punkten aus sieben Spielen steht Coach Pal Dardai mächtig unter Druck, wenngleich ihm Bobic zuletzt den Rücken stärkte. Terzic hatte den BVB in der vergangenen Saison als Nachfolger von Lucien Favre zum Pokalsieg geführt.

Sky-Experte Lothar Matthäus ließ im Rahmen der Bundesliga-Berichterstattung am Samstag verlauten, er habe Kenntnis davon erhalten, dass es zwischen Terzic und Bobic bereits ein Treffen gegeben habe. Dieser Darstellung widerspricht Sport1 jedoch.

BVB, News heute: Van Dijk lobt Haaland

Star-Verteidiger Virgil van Dijk vom FC Liverpool hat Erling Haaland über den grünen Klee gelobt. "Haaland ist ein sehr besonderer Stürmer", sagte der 30 Jährige zu Sky Sports. "Er ist so stark, er ist schnell, er hat alle Eigenschaften, um einem Verteidiger das Leben schwer zu machen", fuhr er fort.

Schon direkt beim ersten Aufeinandertreffen mit dem Norweger in der Champions League 2019 habe van Dijk dessen besondere Fähigkeiten gespürt. "Das erste Mal war, als er nach Anfield kam. Er war bei Salzburg, er bekam einen Tap-in und hat getroffen. Im Rückspiel dann nicht, da wurde er nach 65 Minuten oder so ausgewechselt. Aber es war sehr hart, er war sehr schnell, aggressiv und direkt", blickte van Dijk zurück.

Haalands Spielweise erinnere ihn ein wenig an Jamie Vardy von Leicester City, erklärt van Dijk. "Die einzige Sache, die Haaland hat, ist, dass er ein bisschen stärker ist als Vardy. Aber es ist sehr schwer, das zu verteidigen", so Europas Fußballer des Jahres 2019.

BVB, News heute: Juventus Turin offenbar an Axel Witsel interessiert

Droht Borussia Dortmund der Verlust von Mittelfeldmotor Axel Witsel? Wie das Fachportal Calciomercato berichtet, hat Juventus Turin Interesse an einer Verpflichtung des 32 Jahre alten Belgiers. Witsels Vertrag beim BVB läuft am Saisonende aus.

Zuletzt hatte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke jedoch eine Vertragsverlängerung ins Spiel gebracht. "Wenn wir das Gefühl haben, dass Axel eine gute Saison spielt und sich fit fühlt, sehe ich da kein großes Problem", sagte Watzke im "Doppelpass" bei Sport1.

Witsel war 2018 vom chinesischen Klub Tianjin Quanjian zum BVB gewechselt. Seither kam der zweikampfstarke Sechser in 115 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei elf Tore, sechs Treffer legte er zudem auf. Nach einem im Januar erlittenen Achillessehnenriss fiel Witsel lange aus, inzwischen gehört er unter dem neuen Trainer Marco Rose aber wieder zum Stammpersonal.

BVB, News heute: Hummels scherzt über Facebook-Absturz

Der Komplettabsturz sämtlicher Facebook-Dienste am Montagabend ging auch an den Fußballprofis nicht spurlos vorbei. Beim Kurznachrichtendienst Twitter, der im Zuge der Probleme bei Facebook deutlich an Zulauf gewann, schrieb Hummels: "Wenn das so weitergeht, hab ich heute Abend noch einen TikTok-Account."

Auf den Tweet seines früheren mannschaftskollegen reagierte auch Thomas Müller und erklärte mit Blick auf einen Zugang bei der Videoplattform: "Ich hab schon einen." Zudem hing er ein lachendes Emoji an.

Ich hab schon einen 🤣 — Thomas Müller (@esmuellert_) October 4, 2021

BVB: Die kommenden Spiele