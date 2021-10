Der frühere Dortmunder Mitchell Langerak blickt voller Begeisterung auf Mario Götze zurück. Alle Infos zu Borussia Dortmund heute gibt es hier.

Borussia Dortmund heute vor dem Bundesligaduell gegen den FC Augsburg. Hier gibt es alle relevanten Neuigkeiten rund um den BVB.

Alle Entwicklungen der vergangenen Tage haben wir hier in separaten Artikeln zusammengefasst:

BVB, News heute: Ex-Keeper Langerak adelt Götze

Der frühere Dortmunder Torwart Mitchell Langerak denkt mit Begeisterung an Mario Götze zurück. "Als ich damals nach Dortmund kam, war er 17. Er war damals schon sehr professionell. Vielleicht neben Robert Lewandowski der professionellste Spieler, mit dem ich zusammengespielt habe. Mario hatte damals schon den Kopf wie ein 28-Jähriger. Er war mental fast besser als jeder andere Spieler beim BVB", sagte der Australier bei Sport1.

Langerak hatte zwischen 2010 und 2015 für den BVB gespielt. Und auch wenn er in dieser Zeit nur 35 Pflichtspiele für die Schwarz-Gelben bestritt und meist Ersatzmann für Roman Weidenfeller war, so will er die Zeit keinesfalls missen. "Ich hatte damals nur wenige Spiele in meiner Heimat gemacht, war ein junger Kerl und mir fehlte natürlich die Erfahrung. Ich fühlte mich durch meinem Wechsel nach Deutschland und zum BVB wie der Mann auf dem Mond, es war ein anderer Planet. Es war eine so tolle Zeit beim BVB", sagte der Australier.

Nach einem zweijährigen Intermezzo beim VfB Stuttgart und einem halben Jahr in Spanien bei UD Levante spielt der heute 33-Jährige seit 2018 für Nagoya Grampus in Japan. In dieser Zeit spielte er bereits 50 Mal zu null, so oft wie kein anderer Keeper. Die Grundlage dafür legte er nach eigener Aussage in Deutschland. "Klar, ich hätte gerne mehr Spiele gemacht, aber die Erfahrung in diesen Jahren in Deutschland war unglaublich wertvoll", erklärt Langerak.

Vor allem die Arbeit mit Weidenfeller habe ihn vorangebracht. "Ich habe mir alles abgeschaut, was er gemacht hat. Ich habe in diesem tollen Klub mit diesem grandiosen Trainer nie Stress gefühlt. Roman wollte mir in jeder Situation helfen. Ich wollte in den ersten zwei Jahren hinter Roman einfach nur lernen", erklärte er.

Insbesondere sein Verhältnis zu Trainer Jürgen Klopp sei "sehr gut" gewesen: "Ich habe von Jürgen eine liebe Nachricht bekommen, als ich mein erstes Jahr beim VfB spielte. Er ist ein so toller Mensch. Ich war wie ein Sohn für Jürgen Klopp. Es war außergewöhnlich, ich bin dankbar, dass er mein Trainer war. Er war so geduldig mit mir. Dafür danke ich ihm ewig."

BVB, News heute: Riedle hofft auf Haaland-Verbleib

Die Dortmunder Stürmerikone Karl-Heinz Riedle hofft, dass Erling Haaland dem Klub noch lange erhalten bleibt. "Ich hoffe, dass er sieht, was er am BVB hat", sagte Riedle der Deutschen Presse-Agentur. Es liege jedoch auch am Verein selbst, die finanziellen und sportlichen Umstände zu schaffen, dass Haaland seinen Hunger nach Titeln stillen kann. "Natürlich müsste man ihm mehr geben, als er zurzeit bekommt. Sonst ist es utopisch, ihn zu halten", sagte er.

Allerdings dürfe der Norweger nicht um jeden Preis gehalten werden, es gebe "eine Philosophie" im Klub, "dass man das Gehaltsgefüge nicht komplett durcheinanderbringt", stellte Riedle klar. Zuletzt berichtete die as, dass es bereits eine mündliche Vereinbarung über einen Haaand-Abgang nach der Saison gebe. Demnach müsse der BVB in Verhandlungen einsteigen, sobald ein Klub konkretes Interesse anmelde. Dies will die Zeitung aus dem Umfeld von Haalands Berater Mino Raiola erfahren haben.

BVB, News heute: Kobel zieht positives Zwischenfazit nach Wechsel

Neuzugang Gregor Kobel hat nach seinen ersten Monaten bei Borussia Dortmund ein positives Zwischenfazit gezogen. "Ich war mir bewusst, dass es sicher ein großer Schritt ist, hier zum BVB zu kommen. Ich wollte von Anfang an einfach so sein, wie ich bin. Versuchen, meinen Teamkameraden zu helfen, positiv zu sein, zu unterstützen und zu pushen. Es ist jetzt super gelungen die ersten Spiele", sagte der 23 Jahre alte Torwart den Ruhr Nachrichten.

Der Wechsel sei für den Schweizer "auf jeden Fall eine große Veränderung" gewesen, sagte Kobel, der zuletzt mit starken Spielen überzeugte.

Am heutigen Samstag trifft er mit seinem neuen Klub auf den FC Augsburg, für den Kobel ebenfalls bereits die Schuhe schnürte. In der Rückrunde der Saison 2018/19 spielte er auf Leihbasis für den FCA. "Bei Augsburg habe ich die Möglichkeit bekommen, Bundesliga zu spielen und wurde direkt in den Abstiegskampf geworfen. Das hat mir mega gutgetan, das waren mega Erfahrungen für mich", blickte er zurück.

BVB heute: Alle Infos zur Partie gegen Augsburg

Apropos Augsburg: Alle Infos zur heutigen Partie, inklusive Übertragung, haben wir in diesem Artikel zusammengetragen.

