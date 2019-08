BVB: Matthäus warnt vor CL-Gegner Inter, Subotic freut sich auf Wiedersehen - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Lother Matthäus hat den BVB vor seinem CL-Gruppengegner Inter gewarnt und Neven Subotic freut sich auf das heutige Wiedersehen. Alle News zum BVB.

trifft am Samstagabend am 3. Spieltag der auf . Für Union-Verteidiger Neven Subotic wird es angesichts seiner BVB-Vergangenheit ein ganz besonderes Spiel.

Mittelfeldspieler Axel Witsel wird dem BVB dabei nicht zur Verfügung stehen, er hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen.

In der trifft der BVB auf Barcelona, und . Lothar Matthäus warnt den BVB dabei vor den Italienern.

In diesem Artikel informieren wir Euch über alle wichtigen Nachrichten zum BVB vom Samstag - egal, ob News oder Transfergerücht.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Borussia Dortmund: Lothar Matthäus warnt den BVB vor Inter

Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus hat den BVB vor seinem Champions-League-Gegner Inter Mailand gewarnt. "Dortmund muss um den Einzug ins Achtelfinale fighten, hauptsächlich gegen Inter", meinte Matthäus, der von 1988 bis 1992 für die Nerazzurri spielte. Ebenfalls mit dem BVB in der Gruppe F befinden sich noch Favorit Barcelona und Außenseiter Slavia Prag.

Neben den "absoluten Qualitätsspielern" Alexis Sanchez und Romelu Lukaku hat bei Inter in diesem Sommer auch Trainer Antonio Conte angeheuert. "Conte ist einer, der die Fußballsprache spricht und die Spieler versteht", meinte Matthäus.

Der BVB trifft am 23. Oktober in Mailand auf Inter. Am 5. November kommt es zum Rückspiel in Dortmund.

BVB: Neven Subotic über das Wiedersehen mit Borussia Dortmund

Neven Subotic trifft mit Union Berlin auf seinen langjährigen Arbeitgeber Borussia Dortmund. "Ein Teil meines Seins ist der BVB“, sagte Subotic im Gespräch mit der Berliner Morgenpost vor dem Duell.

Er habe mit dem BVB Momente erlebt, "die wirklich nur eine Handvoll von Fußballern vielleicht jemals in ihrer Karriere erleben. Und das verbindet auf ewig, das geht auch nicht weg", ergänzte der 30-Jährige.

BVB bestätigt: Axel Witsel zieht sich Adduktorenverletzung zu

Bundesligist Borussia Dortmund muss vorerst auf Mittelfeldspieler Axel Witsel verzichten. Der 30 Jahre alte Belgier hat sich einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen. Dies gab der BVB am Freitag bekannt, ohne Einzelheiten zur Ausfallzeit mitzuteilen.

Eine ähnliche Verletzung hatte Witsel bereits im Frühjahr erlitten, damals musste er rund zwei Wochen pausieren. Bei einem ähnlichen Verlauf würde Witsel wohl die Bundesligaspiele am Samstagabend bei Union Berlin sowie gegen am 14. September verpassen, ein Einsatz im Topduell zum Auftakt der Gruppenphase in der Champions League gegen den am 17. September wäre gefährdet.

