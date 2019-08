BVB: Hazard fehlt mehrere Wochen, Guerreiro spielt offenbar auf Zeit - Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Die Zukunft von Raphael Guerreiro in Dortmund ist weiterhin ungewiss. PSG bietet dem Portugiesen offenbar ein Mega-Gehalt. Alle BVB-News am Dienstag.

Der Saisonstart ist geglückt. Nach dem 5:1-Auftaktsieg gegen Augsburg bezwangen die Schwarz-Gelben am zweiten Spieltag auch Aufsteiger Köln. Mit wartet am Wochenende der -Neuling auf die Mannschaft von Trainer Lucien Favre.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Warten ist das Stichwort: Raphael Guerreiro, den der BVB gerne halten würde, lässt sich bei seiner Entscheidung ordentlich Zeit. Der Grund ist offenbar ein Mega-Angebot aus Paris.

Außerdem: Nicht nur sportlich belegte Dortmund hinter dem FC Bayern in der Bundesliga Rang zwei, auch bei einem Beliebtheitsranking, das nun veröffentlich wurde, listet der Rekordmeister ganz oben, während die Borussen knapp dahinter liegen.

In diesem Artikel informieren wir Euch über alle wichtigen Nachrichten zum BVB vom Dienstag - egal, ob News oder Transfergerücht.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB muss mehrere Wochen auf Thorgan Hazard verzichten

Der deutsche Vizemeister Borussia Dortmund muss mehrere Wochen auf Thorgan Hazard verzichten. Der Belgier zog sich gegen den eine Rippenverletzung zu. Das teilten die Dortmunder am Dienstag mit.

ℹ️ @HazardThorgan8 hat sich im Spiel #KOEBVB eine Rippenverletzung zugezogen und muss in den nächsten Wochen pausieren.



Gute Besserung, Thorgan! 🙌 pic.twitter.com/tcFtUZHX06 — Borussia Dortmund (@BVB) August 27, 2019

PSG bietet BVB-Profi Guerreiro offenbar Mega-Gehalt

Verteidiger Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund hofft offenbar nach wie vor auf einen Wechsel zu Paris Saint-Germain. Wie die Bild-Zeitung berichtet, liegt dem Portugiesen ein lukratives Angebot des französischen Meisters vor.

Demnach bieten die Pariser Guerreiro ein jährliches Salär von acht Millionen Euro, das zuzüglich Bonuszahlungen sogar auf zehn Millionen Euro ansteigen kann. Das Problem: Der Transfer ist nur realisierbar, wenn die Hauptstädter noch einen Spieler abgeben. Hier wird neben Neymar auch Julian Draxler als möglicher Verkaufskandidat gehandelt.

BVB belegt beim Beliebtheitsranking Platz zwei - hinter Bayern

Bayern München ist laut einer Studie im fünften Jahr in Folge der beliebteste Klub der Bundesliga. In dem von der SLC Management GmbH anhand von 17 Kriterien ermittelten Ranking landete der deutsche Rekordmeister wie 2018 vor Borussia Dortmund. Der Vizemeister konnte seinen Rückstand in der Beliebtheitsskala aber deutlich reduzieren.

Bei maximal möglichen 306 Punkten liegt der FC Bayern bei 286 Zählern, Dortmund kommt auf 276. Mit deutlichem Rückstand folgt (230) auf Rang drei, (173) liegt hinter Schalke 04 (197) auf Rang sieben. Die Königsblauen büßten dabei nach ihrer enttäuschenden Bundesliga-Saison (14.) auch im Beliebtheitsranking im Vergleich zum Vorjahr drei Plätze ein.

BVB-U19: Juwel Moukoko schießt Arminia Bielefeld mit Hattrick ab

Die U19 von Borussia Dortmund siegte gegen Arminia Bielfeld souverän mit 6:2. Zum Mann des Tages avancierte wieder einmal der erst 14 Jahre alte Youssoufa Moukoko. Das Juwel der Schwarz-Gelben steuerte einen lupenreinen Hattrick innerhalb von nur sieben Minuten gegen die Ostwestfalen bei.

Dank des Dreiers schob sich die BVB-A-Jugend auf Rang sechs vor. Die derzeitige Saisonbilanz nach vier Spielen: Zwei Siege, zwei Niederlagen.

Gerücht: bereitet Mega-Angebot für BVB-Star Jadon Sancho vor

Manchester United will BVB-Star Jadon Sancho offenbar schon im Winter auf die Insel holen. Der englischen Sun zufolge bereiten die Verantwortlichen der Red Devils ein Angebot über 110 Millionen Euro für den Offensivmann vor.

Allerdings ist Dortmund nicht gewillt, seinen Schlüsselspieler abzugeben. Erst kürzlich erhielt Sancho eine satte Gehaltserhöhung. Sein Vertrag bei den Westfalen läuft noch bis 2022.

Filipe Luis hatte Angebot von Borussia Dortmund

Der brasilianische Nationalspieler Filipe Luis hat verraten, dass er in den vergangenen Monaten hochkarätige Angebote abgelehnt hat , um schließlich zu Flamengo Rio de Janeiro zu wechseln .

Wie der 34-Jährige bestätigt, machte er sich auch über ein Angebot von Bundesligist Borussia Dortmund ernsthafte Gedanken. Am Ende verspürte er allerdings "nicht die nötige Leidenschaft" für einen Wechsel ins Ruhrgebiet.

BVB angeblich scharf auf Arkadiusz Milik von der

Borussia Dortmund hat angeblich ein Auge auf den polnischen Stürmer Arkadiusz Milik von der SSC Neapel geworfen. Das berichtet Tuttosport . Der 25-Jährige steht bei den Partenopei noch bis 2021 unter Vertrag.

Zuletzt dementierte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke Berichte, wonach die vielen Neuzugänge die Kasse der Westfalen zu stark belasten würden. So stünde dem BVB nach den Abgängen von Abdou Diallo (PSG) und Maximilian Philipp (Dinamo Moskau) theoretisch genug Geld zur Verfügung.

Somit wäre auch der Transfer von Milik denkbar. Der polnische Nationalspieler wechselte bereits 2016 für rund 32 Millionen Euro von zu Napoli und erzielte seitdem 34 Tore in 87 Spielen. In Dortmund könnte er Paco Alcacer Konkurrenz um den Platz in der Sturmspitze machen.