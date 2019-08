BVB, Champions-League-Gruppenphase: Spielplan, Termine, TV-Übertragung, LIVE-STREAM

Der BVB hat in der Champions League eine Hammergruppe erwischt. Wo die Spiele live im TV und im LIVE-STREAM übertragen werden, erfahrt Ihr hier.

Wie schon in der vergangenen Spielzeit teilen sich DAZN und Sky auch in der Saison 2019/20 die Rechte an der Live-Übertragung der auf. Die Partien der Gruppenphase, die am Donnerstagabend in Monaco ausgelost wurde, sind nun nach einem speziellen Picking-System unter den beiden Sendern aufgeteilt worden.

In diesem Artikel erhaltet Ihr alle wichtigen Informationen darüber, wo die einzelnen Spiele von in live übertragen werden.

Der BVB bekommt es in Gruppe F mit dem , und zu tun. "Ein paar Spieler aus unserem Team standen heute noch beim Frühstück zusammen und waren einer Meinung: Wir würden uns extrem über das Los FC Barcelona freuen. Mega, dass es so gekommen ist", freute sich Dortmunds Kapitän Marco Reus über die Auslosung.

Die meisten Partien der Königsklasse laufen auch dieses Jahr wieder live und in voller Länge exklusiv auf DAZN. Sky überträgt derweil alle Spiele, allerdings in der Konferenz. In voller Länge hat der Pay-TV-Anbieter nur wenige Begegnungen im Programm.

BVB, Champions League: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund am 1. Spieltag?

Spiel Datum In voller Länge Live im TV / im LIVE-STREAM auf ... Borussia Dortmund - FC Barcelona 17. September, 21 Uhr Sky

BVB, Champions League: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund am 2. Spieltag?

Spiel Datum In voller Länge Live im TV / im LIVE-STREAM auf ... Slavia Prag - Borussia Dortmund 2. Oktober, 18.55 Uhr Sky

BVB, Champions League: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund am 3. Spieltag?

Spiel Datum In voller Länge Live im TV / im LIVE-STREAM auf ... Inter Mailand - Borussia Dortmund 23. Oktober, 21 Uhr Sky

BVB, Champions League: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund am 4. Spieltag?

Spiel Datum In voller Länge Live im TV / im LIVE-STREAM auf ... Borussia Dortmund - Inter Mailand 5. November, 21 Uhr DAZN

BVB, Champions League: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund am 5. Spieltag?

Spiel Datum In voller Länge Live im TV / im LIVE-STREAM auf ... FC Barcelona - Borussia Dortmund 27. November, 21 Uhr Sky

BVB, Champions League: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund am 6. Spieltag?

Spiel Datum In voller Länge Live im TV / im LIVE-STREAM auf ... Borussia Dortmund - Slavia Prag 10. Dezember, 21 Uhr DAZN

Champions League im LIVE-STREAM: Was ist DAZN?

DAZN, das 2016 ins Leben gerufen wurde, hat sich mittlerweile als Streaming-Dienst auf dem Sportmarkt etabliert. Neben der UEFA Champions League hat DAZN Liverechte für die UEFA , Primera Division, und . Außerdem hat DAZN eine Kooperation mit Eurosport getroffen, die es DAZN-Kunden ermöglicht, alle Freitagsspiele der , die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr und Montagsspiele auf DAZN zu sehen.

DAZN ist im ersten Monat kostenlos und kostet danach lediglich 11,99 Euro. Zudem gibt es die Möglichkeit, sich ein Jahresabo für 119,99 Eeuro zu sichern. Hier kannst du dich anmelden!

Champions League 2019/20 live auf DAZN: Die wichtigsten Infos

Unter anderem der gegen sowie die beiden Partien von Borussia Dortmund gegen Inter Mailand und Slavia Prag live auf DAZN

Insgesamt 110 von 138 Spielen der UEFA Champions League live und exklusiv in voller Länge auf DAZN, darunter 12 Einzelpartien mit deutscher Beteiligung in der Gruppenphase

Der erste Spieltag steigt am 17. und 18. September, unter anderem mit den Krachern vs. und vs. exklusiv in voller Länge auf DAZN

Champions League 2019/20 live im TV und im LIVE-STREAM: DAZN oder Sky? Alle Übertragungen im Überblick