Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. BVB live im TV und im LIVE-STREAM?

Bundesliga am 3. Spieltag: Tabellenführer BVB gastiert bei Aufsteiger Union Berlin. Goal verrät, wer das Spiel live in TV und LIVE-STREAM zeigt.

muss am Samstagabend zum zweiten Mal in Folge auswärts bei einem Aufsteiger ran. Der BVB spielt bei . Anpfiff ist um 18.30 Uhr an der Alten Försterei.

Die Hausherren von Urs Fischer durften am vergangenen Wochenende gleich zwei Premieren feiern. Einerseits gelang den Eisernen der erste Treffer in der höchsten deutschen Spielklasse, andererseits war dieser gleichbedeutend mit dem ersten Punkt im Oberhaus. In Augsburg rettete man ein 1:1 über die Zeit. Gegen den BVB sind Polter, Andersson und Co. der klare Underdog.

Borussia Dortmund reist als Tabellenführer in die Hauptstadt. Mit 8:2-Toren und sechs Punkten hat man aktuell zwei Zähler Vorsprung auf den FC Bayern. Selbstredend ist die Saison noch lang, doch die Mannschaft von Lucien Favre könnte mit einem Dreier beim Aufsteiger den Saisonstart perfektionieren.

Union Berlin vs. BVB: Goal liefert alle Informationen darüber, welche Sender das Top-Spiel am Samstag live im TV und im LIVE-STREAM übertragen.

Union Berlin vs. BVB: Das Samstagsspiel der

Duell Union Berlin vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum Samstag, 31. August 2019 || 18.30 Uhr Ort Stadion An der Alten Försterei, Berlin Zuschauer 22.012 Plätze

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. BVB live im TV?

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga live im TV? Das ist die Frage, die sich Woche für Woche zig Fußball-Fans stellen. Denn: Mittlerweile sind viele Sender und Kanäle an der LIVE-Übertragung beteiligt. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo genau Union Berlin vs. BVB läuft.

Sky zeigt / überträgt Union Berlin vs. BVB live im TV

Einer der zentralen Rechteinhaber ist der Unterföhringer Pay-TV-Sender Sky. Dieser zeigt / überträgt alle Samstagsspiele der Bundesliga live und in voller Länge.

Das bedeutet, Ihr ahnt es bereits, dass Union Berlin vs. BVB live im TV bei Sky zu sehen sein wird. Was müsst Ihr tun, um live mit dabei sein zu können? Ganz einfach, Ihr braucht ein Abonnement.

Dieses müsst ihr vor Spielbeginn abschließen, um dann danach auf die TV-Übertragung zum Bundesligaduell zugreifen zu können. Um 18.30 Uhr rollt der Ball in Berlin, Sky ist bereits zuvor mit einer Vorberichterstattung vor Ort. Martin Groß berichtet von der Begegnung des Titelkandidaten gegen den Aufsteiger auf Sky Sport 1 HD.

Zeigt / überträgt das Free-TV Union Berlin vs. BVB live im TV?

Sky ist am Samstagabend Eure einzige Möglichkeit, sofern Ihr live dabei sein wollt, wenn Union Berlin den BVB empfängt. Das heißt im Umkehrschluss auch, dass der BVB bei seinem Gastspiel nicht live im Free-TV gesehen werden kann.

Weder die ARD noch das ZDF oder andere bekannte deutsche Sportkanäle (Sport1, Eurosport) besitzen die Rechte an der TV-Übertragung.

Im nächsten Abschnitt erfahrt Ihr, wie Ihr alternativ zur TV-Übertragung von Sky auch live im Stream mit von der Partie sein könnt.

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. BVB im LIVE-STREAM?

Alternativ zur Übertragung im klassischen TV ist auch die LIVE-STREAM-Variante eine gern gesehene Möglichkeit, wie die höchste deutsche Spielklasse in voller Länge gesehen werden kann. In diesen Zeile erfahrt Ihr, wo Union Berlin vs. BVB live im Stream gezeigt / übertragen wird.

Sky Go zeigt / überträgt Union Berlin vs. BVB im LIVE-STREAM

Union Berlin vs. BVB wird am Samstagabend live im Stream bei Sky übertragen. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Sky zeigt / überträgt die Partie in voller Länge im TV und hat somit auch das Recht, die Begegnung auf seinen Online-Kanälen auszustrahlen.

Sky Go ist der Online-Streamingdienst des Unterföhringer Pay-TV-Senders. Problem ist nur, dass die Ausstrahlung der Begegnung nicht kostenlos ist. Ihr braucht auch hier ein Abonnement, mit welchem Ihr dann einen Login erhaltet. Dieser besteht aus einer Kennzahl und einem PIN. Hier findet Ihr die kostenlose Sky-Go-App für Euer Handy, Tablet oder Euren Laptop/Computer:

Sky Go zeigt / überträgt Union Berlin vs. BVB im LIVE-STREAM. Ihr könnt live mit dabei sein!

💯🔥❤️ Auswärts beim @BVB standen wir als rote Wand hinter unserer Mannschaft! Sonnabend werden alle Unioner das @StadionAdAF in Rot erstrahlen lassen! Dazu verteilen wir im Stadion für alle rote Nickis mit dem Herz auf der Brust https://t.co/MFgYXpgqGd #fcunion #AlleinRot 🔴⚪ — 1. FC Union Berlin (@fcunion) August 29, 2019

Sky Ticket zeigt / überträgt Union Berlin vs. BVB im LIVE-STREAM

Wie Ihr bereits gelesen habt, gibt es bei Sky Go nur die Chance, die Partie zu sehen, wenn ein Abonnement abgeschlossen wird. Wollt Ihr das umgehen, dann ist Sky Ticket der richtige Ansprechpartner.

Sky Ticket zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten zwischen Union Berlin und dem BVB und gibt Euch die Möglichkeit, für vier Wochen ein Paket zu schnüren. Mit dieser Offerte könnt Ihr neben der Bundesliga auch -Duelle, die und die Premier League anschauen. Hier die Infos, welche Pakate Ihr abschließen könnt:

Monatsabo: Dieses Abonnement kostet im ersten Monat 9,99 Euro , danach 29,99 Euro monatlich , und lässt sich jederzeit monatlich kündigen.

Dieses Abonnement kostet , danach , und lässt sich jederzeit monatlich kündigen. Tagesabo: Das Sky-Tagesticket kostet einmalig 9,99 Euro und gilt 24 Stunden.

Mehr Informationen zu Sky Ticket erhaltet Ihr auf der Website des Unternehmens.

Zeigt / überträgt DAZN Union Berlin vs. BVB live im TV?

DAZN hat seit dieser Saison ebenfalls Live-Bilder aus der Bundesliga parat. Der Streamingdienst aus Ismaning zeigt / überträgt die Bundesliga bei ausgewählten Spielen ebenfalls live.

Doch Union vs. BVB gibt es am Samstagabend nicht live auf DAZN zu sehen. Dafür seht Ihr aber die Highlights schon kurz nach Abpfiff auf der Plattform des Streamingdienstes. Alle Infos dazu gibt es im folgenden Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu Union Berlin vs. BVB?

Ihr habt die vollen 90 Minuten von Union Berlin vs. BVB live im TV und im LIVE-STREAM verpasst? Dann könnt Ihr ganz einfach und unkompliziert die besten Szenen der Begegnung anschauen.

Dabei gibt es zwei Optionen: Entweder Ihr wartet bis 23 Uhr, wenn die Highlights von Union vs. BVB im Sportstudio gezeigt werden oder Ihr holt Euch DAZN.

DAZN zeigt / überträgt die Highlights von Union Berlin vs. BVB 40 Minuten nach Abpfiff

DAZN ist also der Kanal, auf dem die Highlights des Samstagabendspiels schnellstmöglich zu sehen sind. Bereits 40 Minuten nach Abpfiff gibt es die besten Szenen auf der Plattform des Streamingdienstes.

Doch die Bundesliga-Highlights sind noch längst nicht alles. DAZN zeigt die Bundesliga live! Insgesamt 45 Spiele umfasst das Rechtepaket, welches sich DAZN für das deutsche Fußball-Oberhaus gesichert hat. Welche Bundesliga-Partien der Streamingdienst konkret im Programm hat, erfahrt Ihr in unserem Übersichtsartikel.

ℹ️ @HazardThorgan8 hat sich im Spiel #KOEBVB eine Rippenverletzung zugezogen und muss in den nächsten Wochen pausieren.



Gute Besserung, Thorgan! 🙌 pic.twitter.com/tcFtUZHX06 — Borussia Dortmund (@BVB) August 27, 2019

DAZN zeigt / überträgt die Highlights zu Union vs. BVB kostenlos

Das Beste daran: Ihr könnt die Highlights sogar vollkommen kostenlos bei DAZN sehen. Was müsst Ihr dafür tun? Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat! Mit diesem könnt Ihr alle Bundesliga-Highlights sowie die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang gratis testen.

Doch was kann ich alles sehen? Das sagt Euch das DAZN-Programm!

DAZN zeigt die Bundesliga live: Der Preis

monatliche Kosten: 11,99 Euro. Kündigen: jederzeit monatlich möglich.

einmalige Kosten: 119,99 Euro. Vorteil: DAZN ein Jahr lang nutzen, 24 Euro im Vergleich zum Monatsabo sparen.

Die DAZN-App für Eure mobilen Geräte erhaltet Ihr hier:

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. BVB? Die Übertragung der Bundesliga im Überblick