BVB: Hammergruppe in der Champions League, Seitenhieb an Barca - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund trifft in der Champions League unter anderem auf Barca. Marco Reus und Co. hatten schon eine Vorahnung. Alle News zum BVB.

In der führt nach zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen die Tabelle an, in der zog der BVB ein Traumlos.

Unter anderem treffen die Dortmunder auf den , die weiteren Gruppengegner heißen und .

Und während Kapitän Marco Reus sich extrem auf die Duelle mit dem spanischen Meister freut, gab es von der Social-Media-Abteilung des BVB einen lustigen Seitenhieb in Richtung Barcelona.

In diesem Artikel informieren wir Euch über alle wichtigen Nachrichten zum BVB vom Freitag - egal, ob News oder Transfergerücht.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Champions League: BVB gleich zum Auftakt gegen Barca

Gleich zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase kommt es zum Schlagerspiel zwischen dem deutschen Vizemeister Borussia Dortmund und dem spanischen Meister FC Barcelona mit Superstar Lionel Messi. Das geht aus der Ansetzung hervor, die wenige Stunden nach der Auslosung am Donnerstagabend veröffentlicht wurde.

Dortmund empfängt die Katalanen in der Gruppe F demnach am 17. September um 21.00 Uhr. Das Auswärtsspiel steigt am 27. November im Camp Nou.

BVB mit Seitenhieb an Barca: "Zeit, unsere Ecken zu üben"

Borussia Dortmund hat mit einem ironischen Seitenhieb in Richtung FC Barcelona auf die Auslosung in der Champions-League-Gruppenphase reagiert.

Time to practice our corners 🙋‍♂️ https://t.co/ua104F7CWo — Borussia Dortmund (@BlackYellow) 29. August 2019

"Zeit, unsere Ecken zu üben", twitterte der englische Twitter-Account des BVB in Anlehnung an die Niederlage Barcas im Halbfinalrückspiel der Vorsaison beim . Damals führte Trent Alexander-Arnold eine Ecke schnell aus und überraschte die Abwehr der Spanier, Divock Origi konnte ungestört zum entscheidenden 4:0 einschießen.

BVB-Kapitän Marco Reus über Barca-Los: "Mega, dass es so gekommen ist"

Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus ist voller Vorfreude auf die Duelle mit dem FC Barcelona in der Gruppenphase der Champions League.

"Ein paar Spieler aus unserem Team standen heute noch beim Frühstück zusammen und waren einer Meinung: Wir würden uns extrem über das Los FC Barcelona freuen. Mega, dass es so gekommen ist", wird Reus in einer Pressemitteilung der Dortmunder zitiert.

BVB: Sebastian Kehl freut sich auf Messi und Griezmann

Champions League: BVB trifft auf Barca, Inter und Slavia Prag

Borussia Dortmund trifft in der Champions League auf den FC Barcelona, Inter Mailand und Slavia Prag. Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend in Monaco.

Bericht: plant Sancho-Transfer im Sommer 2020

Der englische Rekordmeister Manchester United legt offenbar bereits jetzt die Grundlage dafür, um BVB-Youngster Jadon Sancho im Sommer 2020 verpflichten zu können. Dies berichtet der Standard.

Demnach soll der Klub schon jetzt seine Finanzen im Blick haben, um dann im kommenden Jahr mit Sancho einen Mega-Transfer landen zu können. Die Verkäufe von Romelu Lukaku und Alexis Sanchez, dessen Wechsel nach Mailand noch nicht offiziell ist, haben demnach offenbar einen Hintergrund. Der Klub will Geld sparen.

In der sportlichen Leitung soll man Ole Gunnar Solskjaer zugesichert haben, dass der Norweger mehr Zeit habe, um sein Team für einen baldigen Gewinn des Meistertitels vorzubereiten.