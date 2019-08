BVB: Dortmund war an de Ligt dran, Hummels-Beförderung sorgte angeblich für Unmut - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund ist wohl an Christian Kouame dran. Derweil sorgt Hummels' Aufstieg zum dritten Kapitän offenbar für Unmut. Alle News zum BVB.

Der Saisonstart ist geglückt. Nach dem 5:1-Auftaktsieg gegen Augsburg bezwangen die Schwarz-Gelben am zweiten Spieltag auch Aufsteiger Köln. Mit wartet am Wochenende der nächste -Neuling auf die Mannschaft von Trainer Lucien Favre.

Bereits vor dem Sieg in Köln wurde Mats Hummels von Lucien Favre offiziell zum dritten Kapitän befördert. Wie nun berichtet wird, sorgte der BVB-Trainer mit dieser Entscheidung für Unmut innerhalb der Mannschaft.

Hummels hat momentan einen Stammplatz in der Innenverteidigung - aber dort hätte auch Matthijs de Ligt spielen können. Wie ein ehemaliger Co-Trainer der Borussen berichtet, war der BVB am Niederländer dran.

Ex-Co-Trainer verrät: Dortmund bemühte sich um Matthijs de Ligt

Hendrie Krüzen, Co-Trainer unter dem ehemaligen Borussen-Coach Peter Bosz, hat verraten, dass sich die Dortmunder in der Vergangenheit um Matthijs de Ligt bemüht haben . Der Abwehrspieler wechselte in diesem Sommer von Amsterdam zu .

Angesprochen auf mögliche Verstärkungen während seiner BVB-Zeit, sagte Krüzen im Interview mit Goal und SPOX : "Das waren Spieler, die auch für einen Klub wie den BVB Hochkaräter gewesen wären. Ob man es hätte umsetzen können, weiß ich nicht. Aber einer davon ist jetzt im Sommer für viel Geld von Ajax zu Juventus Turin gewechselt."

BVB: Mats Hummels' Beförderung sorgt angeblich für Unmut

Vor dem Spiel gegen den beförderte Trainer Lucien Favre Mats Hummels in den Mannschaftsrat von Borussia Dortmund. Wie die Bild berichtet, soll der Schweizer damit in seiner Mannschaft für Unmut gesorgt haben.

Der Rückkehrer hatte Manuel Akanji als dritten Kapitän abgelöst, der daraufhin auf seinen Platz im Mannschaftsrat verzichtete. Trotz Hummels' Führungsstärke gingen die meisten Spieler des BVB offenbar nicht davon aus, dass sein Wechsel einen Einfluss auf die Hierarchie in der Mannschaft haben würde, da keiner der Führungsspieler den Verein in diesem Sommer verlassen hatte.

Bereits kurz nach Favres Entscheidung trug Hummels erstmals wieder die Kapitänsbinde der Schwarz-Gelben in der Bundesliga. Beim 3:1-Sieg gegen den 1. FC Köln wurden sowohl Kapitän Marco Reus als auch Stellvertreter Lukasz Piszczek ausgewechselt, weshalb der 30-Jährige zum Zug kam.

BVB wohl scharf auf Christian Kouame vom

Borussia Dortmund hat angeblich ein Auge auf den ivorischen Stürmer Christian Kouame vom FC Genua geworfen. Das berichtet Calciomercato . Neben den Schwarz-Gelben sollen auch der und der an dem 21-Jährigen interessiert sein.

Bologna gab laut des Berichts sogar bereits ein Angebot in Höhe von zwölf Millionen Euro für Kouame ab, das sein Klub Genua jedoch abgelehnt haben soll. Die geforderte Ablöse für den Angreifer liegt offenbar bei rund 15 Millionen Euro.

Erst 2018 wechselte Kouame für rund fünf Millionen Euro von AS Cittadella zum FC Genua und kam seitdem auf zwölf Torbeteiligungen in 41 Spielen. Der Rechtsfuß ist im Sturmzentrum beheimatet, kann jedoch auch auf beide Flügel ausweichen. Zuletzt traft er beim Ligaauftakt gegen zum 3:3-Endstand.

BVB II: Mory Konate wechselt nach

Mittelfeldspieler Mory Konate wechselt von der zweiten Mannschaft des BVB zu VV St. Truiden. Das gab der belgische Erstligist am Mittwoch offiziell bekannt.

Konate war im Sommer 2018 vom TuS Erndtebrück zur Reserve der Dortmunder gewechselt. Insgesamt bestritt der Mann aus Guinea für den BVB II 23 Spiele in der Regionalliga West (drei Tore).

Hazard-Ausfall beim BVB: Jacob Bruun Larsen wird wohl bis Winter bleiben

Jacob Bruun Larsen wird offenbar in der Hinrunde weiter für Borussia Dortmund auflaufen. Der Däne war aufgrund der vielen Offensivneuzugänge des BVB eigentlich ein Kandidat für eine Leihe, um mehr Spielpraxis zu sammeln.

Nun muss der 20-Jährige wohl mindestens bis Ende der Hinserie bleiben. Grund dafür ist der wochenlange Ausfall von Bruun Larsens Offensivkollege Thorgan Hazard. Der Belgier zog sich beim 3:1-Sieg gegen den 1. FC Köln eine Rippenverletzung zu .

Bayern-Star Robert Lewandowski über BVB: "Wir haben die Spieler mit der größeren Qualität"

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski ist mit dem Kader des Rekordmeisters sehr zufrieden. Titelkonkurrent Borussia Dortmund habe zwar einen großen Kader, "aber es geht am Ende nicht um Quantität, sondern um Qualität" , sagte der 31-jährige Pole der Sport Bild : "Wir haben die Spieler mit der größeren Qualität."

Besonders von Zugang Philippe Coutinho (27) zeigte sich Lewandowski angetan: "Sein letzter Pass ist Wahnsinn. Er kann in wichtigen Spielen, gerade in der , der Schlüssel sein und das besondere Etwas." Der brasilianische Nationalspieler war im Sommer für eine Leihgebühr von 8,5 Millionen Euro vom FC Barcelona an die Isar gewechselt .

BVB muss mehrere Wochen auf Thorgan Hazard verzichten

Der deutsche Vizemeister Borussia Dortmund muss mehrere Wochen auf Thorgan Hazard verzichten. Der Belgier zog sich gegen den 1. FC Köln eine Rippenverletzung zu. Das teilten die Dortmunder am Dienstag mit.