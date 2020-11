Youssoufa Moukoko nicht in FIFA 21: Darum fehlt der BVB-Youngster

Es ist DAS Videospiel, wenn es um Fußball geht: Die FIFA-Reihe. Goal erklärt, wieso BVB-Talent Youssoufa Moukoko nicht in FIFA 21 zu finden ist.

Alle Augen Fußball-Deutschlands richten sich auf ihn: Youssoufa Moukoko darf, da er 16 Jahre alt ist, in der auflaufen. Seinen ersten Einsatz könnte er schon am Samstag gegen feiern, sein Verein trifft um 20:30 Uhr auf den Hauptstadtklub (LIVE auf DAZN).

Rund um Moukoko und seine Erlaubnis, in der Bundesliga zu spielen, wurde schon viel geschrieben und geredet. Viele Fußballfans stellen sich trotzdem eine Frage, worauf sie keine Antwort finden: Die FIFA-Community vermisst den Youngster schmerzlich im Videospiel.

Obwohl Moukoko jetzt zum Bundesligakader des BVBs gehört ist es nicht möglich, den Spieler in FIFA 21 zu finden. Goal erklärt, wieso das so ist und wann Moukoko in der Spielereihe auftauchen wird.

Youssoufa Moukoko: Darum ist das BVB-Talent nicht in FIFA 21

Youssoufa Moukoko hat den Sprung zu den Profis geschafft: Seit Monaten trainiert er schon bei der ersten Mannschaft mit, nach seinem 16. Geburtstag ist er sogar im Kader für das Bundesligaspiel gegen Hertha BSC.

Moukoko: Das BVB-Talent wäre der ideale Spieler für die Trainerkarriere

Viele Fans suchen darum nach Youssoufa Moukoko in FIFA 21. Der Jugendliche mag für den Spielmodus Ultimate Team vielleicht wenig hilfreich sein, da solch jungen Spieler oft niedrig bewertet werden. Aber gerade für Freizeittrainer, die sich im Karrieremodus versuchen, dürfte Moukoko interessant sein. Schließlich weisen junge Spieler ein hohes Potenzial auf und eignen sich besonders für die Zukunft.

Moukoko erfüllt diese Voraussetzungen und wird mit Vorschusslorbeeren geradezu bombardiert - ein idealer Spieler also, um mit der Trainerkarriere ein Team um den jungen Stürmer aufzubauen. Einen Haken hat aber diese Illusion dann doch: Youssoufa Moukoko gibt es gar nicht in FIFA 21!

Datenschutz: Darum ist Moukoko nicht in FIFA 21 spielbar

Aufgrund von Datenschutzauflagen bei Minderjährigen dürfen Videospielentwickler nicht einfach so jugendliche Spieler nachstellen. Sports Interactive, Konkurrent von EA Sports, erklärte das im Interview mit GameStar folgendermaßen: "Wir können aus Datenschutzgründen keine Spieler unter 16 Jahren zum Spiel hinzufügen, da für die Verwendung der Daten von Minderjährigen sehr strenge Gesetze gelten."

Natürlich sind diese Gesetze sinnvoll und zum Schutz der Jugendlichen da - allerdings gibt es auch einen Weg, diese Gesetze zu umgehen: "Wenn wir jedoch Youssoufa Moukokos elterliche Erlaubnis haben, einen 15-Jährigen (oder 16-Jährigen, Anmerkung der Redaktion) ins Spiel aufzunehmen, dann können wir das tun", so Sports Interactive.

Beispiel Ansu Fati: Moukoko nicht das erste Talent, welches in FIFA vermisst wird

Als Beispiel nennt das Entwicklerstudio Martin Ödegaard, der bei Football Manager bereits mit 15 auftauchte. Dass FIFA jetzt allerdings die Freigabe von Moukokos Eltern erbitten wird steht nicht im Raum - was auch ein prominentes Beispiel zeigt.

Spaniens Sturmhoffnung Ansu Fati erlebte in der letzten Saison einen kometenhaften Höhenflug - ohne, dass FIFA ihn im Spiel einbringen konnte. Zwischen Ende August und Ende Oktober spielte Ansu Fati für den , als er noch 16 war - und konnte somit nicht ohne elterliche Zustimmung im Videospiel dargestellt werden.

BVB: Wann taucht Youssoufa Moukoko endlich in FIFA 21 auf?

Die Antwort auf diese Frage lautet: Gar nicht! Aus denselben Gründen, wie sie oben beschrieben wurden, wird EA Sports das Nachwuchstalent gar nicht in das Spiel einbinden. Grund dafür sind zeitliche Überschneidungen mit FIFA 22: Klassischerweise kommt der nächste Teil der FIFA-Reihe immer Ende September oder Anfang Oktober raus. FIFA 21 wurde beispielsweise am 9. Oktober veröffentlicht.

Da Moukoko am 20. November Geburtstag hat, wird er erst 17 und somit alt genug sein, um ins Spiel eingebunden zu werden, wenn FIFA 22 schon draußen sein wird. Wer also aufgepasst hat, wird erkannt haben, dass man auch in FIFA 22 ein paar Wochen warten muss, bis man den deutschen Jugendnationalspieler testen kann.

Ansu Fati: Erst außen vor, jetzt Top-Spieler

So hat Electronic Arts es auch schon mit Ansu Fati gemacht: Der Spanier wurde durch ein Update nachträglich zu FIFA 20 hinzugefügt, obwohl er ja schon vorher für die Profimannschaft aktiv war.

Funfact: Mittlerweile sorgt Ansu Fati auf allen Ebenen des Spiels für Furore und hat eine starke Spezialkarte bekommen, da er Spieler des Monats September der wurde.

FIFA 21: Gibt es Alternativen, um Youssoufa Moukoko zu spielen?

Die einzige Alternative, um Youssoufa Moukoko in FIFA 21 zu spielen, ist diesen Spieler selbst zu erstellen. So könnt ihr versuchen, Körperbau und Aussehen so gut es geht darzustellen. Allerdings könnt ihr es nicht schaffen, den erstellten Spieler gleicht alt zu machen, wie Moukoko wirklich ist, dafür ist er dann doch zu jung.

Auch wenn Youssoufa Moukoko nicht dabei ist lohnt es sich trotzdem, mit Borussia Dortmund eine Trainerkarriere anzufangen. Kaum eine andere Mannschaft hat so viele spannenden Talente wie die Schwarz-Gelben, wo es sich lohnt, diese immer weiter zu trainieren. So finden sich beispielsweise in der Liste der besten U17-Jugendlichen zwei Dortmund-Spieler wieder, genauso wie bei den besten U19-Spielern. Schaut gerne in die Listen, vor allem der Potenzialwert ist für die Karriere enorm wichtig!

