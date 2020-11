Ex-BVB-Profi Julian Weigl offenbar vor Benfica-Abschied - Wechsel zu Juventus Turin?

Erst im Januar wechselte Julian Weigl vom BVB zu Benfica Lissabon. Nun soll der Mittelfeldspieler kurz vor einem Abschied aus Portugal stehen.

Mittelfeldspieler Julian Weigl von Lissabon steht offenbar nach nur einem Jahr vor einem Abschied aus . Wie calciomercato.com berichtet, ist der 25-Jährige mit seiner Reservistenrolle beim portugiesischen Rekordmeister unzufrieden und liebäugelt mit einem Wechsel im Wintertransferfenster.

Demnach soll sich der ehemalige Profi von beim italienischen Top-Klub angeboten haben. Die Alte Dame sucht wohl aktuell einen defensiven Mittelfeldmann.

Nach Informationen von Record ist Benfica mit Blick auf einen Abschied des gebürtigen Bad Aiblingers gesprächsbereit. Als Ablösesumme werden 25 Millionen Euro genannt. Während die Adler ein Leihgeschäft bevorzugen sollen, strebt Juve eine feste Verpflichtung an.

Our family is growing! ❤️😍 pic.twitter.com/7AyTVNkRRB — Julian Weigl (@JuWeigl) November 15, 2020

Benfica: Weigl wechselte erst im Januar vom BVB nach Lissabon

Weigl wechselte erst im Januar dieses Jahres für 20 Millionen Euro Ablöse vom BVB nach Lissabon, wo er noch bis 2024 unter Vertrag steht.

Bislang kommt der Rechtsfuß bei Benfica auf insgesamt 31 Pflichtspiele (ein Tor). In der laufenden Spielzeit stand er in zehn Einsätzen lediglich dreimal in der Startformation.