BVB, News und Gerüchte: Gladbach-Boss Eberl traut Lucien Favre Meistertitel zu - alles zu Borussia Dortmund

Vor dem Borussia-Duell im DFB-Pokal hat Max Eberl in den höchsten Tönen von Dortmunds Trainer Lucien Favre geschwärmt. Alle News und Gerüchte zum BVB.

ist im Derby gegen Schalke 04 am Samstag mit einem blauen Auge davongekommen. Im Duell mit den Knappen hieß es am Ende 0:0, wobei die Gelsenkirchener zahlreiche Großchancen liegenließen.

Generell steht Trainer Lucien Favre nach zuletzt schwachen Leistungen in der Kritik. Unterstützung bekam der Schweizer nun von einem Verantwortlichen seines Ex-Klubs . Max Eberl erklärte, dass er Favre die Meisterschaft mit den Schwarz-Gelben zutraue.

Am Abend treffen die beiden Borussias im aufeinander. Das erste Kräftemessen der beiden Traditionsklubs in dieser Saison hatte der BVB mit 1:0 für sich entschieden.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Trainer Lucien Favre erhält Unterstützung von Max Eberl

Sportdirektor Max Eberl vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach lobt vor dem Pokalschlager bei Borussia Dortmund am Mittwochabend BVB-Coach Lucien Favre über den grünen Klee. "Lucien ist und bleibt für mich ein absoluter Toptrainer – nicht nur in der , sondern in Europa", sagte der Ex-Profi dem Sportbuzzer über den Ex-Gladbach-Trainer, "er hat unbestritten die Qualität, um mit Dortmund Meister zu werden, und der BVB hat einen Kader dazu."

Zuletzt hatte sich die öffentliche Kritik am introvertierten Schweizer Fußballlehrer verstärkt. Im Augenblick werde "viel auf ihn eingeprügelt. Die Ruhe, die er ein Stück weit braucht, ist aktuell nicht da", so der 46-jährige Eberl. Dabei sei es aus seiner Sicht normal, dass es auf diesem Weg auch mal holpert, da der BVB mit Lucien nichts anderes mache als Gladbach mit Trainer Marco Rose. Eberl: "Aus meiner Wahrnehmung war die erste Saison von Lucien beim BVB eine echte Erfolgsstory, bei der nur die Krönung gefehlt hat."

Für Eberl ist klar, dass die Ära Jürgen Klopp beim BVB natürlich Maßstäbe gesetzt habe und viele den Erfolgen unter Kloppo vielleicht auch nachtrauern. "Historie ist wichtig – bei uns wie beim BVB –, aber was zählt, ist die Aktualität und die Zukunft. Doch ich glaube nicht, dass Michael Zorc oder Aki Watzke da meine Ratschläge brauchen. Sie erleben Lucien doch schon seit über einem Jahr Tag für Tag und wissen genau, wie er arbeitet und welche Qualitäten er hat."

Zuletzt hatte Dortmunds Klub-Chef Hans-Joachim Watzke in seinem gerade erschienenen Buch kein Geheimnis daraus gemacht, dass er dem heutigen FC-Liverpool-Teammanager Klopp nachtrauert.

BVB-Trainer Favre vor Duell mit Gladbach: "Haben vor keinem Gegner Angst

BVB-Boss Zorc: Pokalniederlage "kannst du nicht reparieren"

Angst vor Erkrankungen: Handschlagverbot beim BVB

In den vergangenen Wochen fielen so einige Stammkräfte bei Borussia Dortmund aufgrund von Erkrankungen aus. Unter anderem erwischte es Marco Reus, Mario Götze und Roman Bürki. Um weiteren Ausfällen vorzubeugen, erteilte Trainer Lucien Favre den BVB-Profis nach Bild-Informationen nun ein Handschlag- und Umarmungsverbot.

Favre gab sich in der vergangenen Saison bereits selbiges Verbot, nachdem er eine schwere Grippe überstanden hatte und gar ein Spiel nicht selbst coachen konnte.

Während Götze und Reus ihren Infekt bereits überstanden haben, wird es für Bürki im Hinblick auf den Pokalkracher gegen Borussia Mönchengladbach (Mi, 20.45 Uhr im LIVE-TICKER) knapp. Ein Einsatz des Schweizers ist laut Bild sehr unwahrscheinlich.

BVB vs. Borussia Mönchengladbach: So wird der DFB-Pokal übertragen

Es ist wieder soweit: Der DFB-Pokal startet in die zweite Runde. Diese findet am Dienstag und Mittwoch statt. Das erste Highlight setzen am Dienstagabend der und der . Beide Teams treffen um 20 Uhr aufeinander. Gibt es die Überraschung? Oder nimmt die Mannschaft aus der Bundesliga gegen das Team aus der die nächste Hürde?

Die Schiedsrichter für #BVBBMG:



🗣 Benjamin Cortus



🚩 Florian Heft

🚩 Christian Leicher



4⃣ Guido Kleve pic.twitter.com/GBnagqsoEz — Borussia Dortmund (@BVB) 28. Oktober 2019

Weiter geht's am Mittwoch mit einem reinen Bundesliga-Duell: Borussia Dortmund empfängt Borussia Mönchengladbach zum Topspiel der zweiten Runde des DFB-Pokals. Welche Borussia zieht in die nächste Runde ein? Das gleiche Duell gab es bereits vor ein paar Wochen in der Bundesliga. Der BVB entschied die Partie gegen Borussia M’Gladbach mit 1:0 für sich.

Martin Ödegaard bedient BVB-Flop Alexander Isak traumhaft zum Siegtreffer

Stefan Effenberg kritisiert Umgang mit BVB-Trainer Lucien Favre

Stefan Effenberg hat den Umgang mit den Bundesligatrainern Niko Kovac (Bayern München) und Lucien Favre (Borussia Dortmund) kritisiert. Die öffentliche Diskussion um die beiden Top-Trainer sei "respektlos", sagte Effenberg bei einem Termin mit dem DFB-Pokal-Sponsor ERGO am Montag in Düsseldorf: "Ich wünsche mir, dass sich die Vereine nicht davon blenden lassen."

Der Manager des Drittligisten KFC Uerdingen fordert mehr Geduld mit Kovac und Favre - auch aus der Erfahrung der vergangenen Saison. "Solche Störungen kommen von außen. Vor einem Jahr wurde der Kopf von Kovac gefordert, und dann wurde er Doublesieger", sagte der ehemalige Bayern-Profi.

BVB - Michael Rummenigge kritisiert Julian Brandt: "C-Jugendfußball ohne Körperkontakt"

Der ehemalige Bundesligapieler Michael Rummenigge hat Julian Brandt von seinem Ex-Klub Borussia Dortmund hart kritisiert - vor allem für dessen Leistung bei der 0:2-Niederlage in der Champions League bei Inter Mailand.

"Normalerweise suche ich mir keinen einzelnen Spieler raus, aber Julian Brandt beim Spiel gegen - das war C-Jugendfußball ohne Körperkontakt und Durchsetzungsvermögen", sagte Rummenigge bei WDR2.

Ex-BVB-Star David Odonkor gibt Comeback in der Bezirksliga

Gut sechs Jahre, nachdem er seinen bislang letzten Verein verlassen hat, hat der frühere deutsche Nationalspieler David Odonkor einen neuen Klub. Der 35-jährige Offensivspieler heuert beim Bezirksligisten SV Wilhelmshaven an.

Wilhelmshavens Manager Christian Schütze gab die spektakuläre Neuverpflichtung, die über "einen guten Freund unter den Spielervermittlern" eingefädelt wurde, am Sonntag offiziell bekannt. Spätestens zum 1. Januar 2020 soll Odonkor beim SVW angreifen. "Die Verpflichtung von Odonkor ist kein finanzieller Kraftakt für den Verein“, betonte Schütze.

Jörg Heinrich über BVB-Talent Giovanni Reyna: Vielleicht sogar talentierter als Pulisic

Der ehemalige BVB-Assistenztrainer Jörg Heinrich ist begeistert von Nachwuchsspieler Giovanni Reyna. "Gio ist ein fantastisches Talent. Wir sind vorsichtig mit seiner Eingliederung", sagte der heutige Klubbotschafter der Schwarz-Gelbem zu Goal und SPOX beim Besuch der BVB-Akademie in .

"Wir wollen ihn noch nicht regelmässig einsetzen, bis der definitiv bereit ist", so Heinrich über das 16 Jahre alte US-Talent. "Er verfügt über großes Potenzial und hat schon viel Selbstvertrauen."

Vor Reyna machte mit dem heutigen Chelsea-Angreifer Christian Pulisic bereits ein anderer US-Amerikaner den Weg durch die BVB-Nachwuchsteams bis an die Spitze. "Reynas Talent ist ähnlich wie das von Pulisic, vielleicht sogar etwas größer. Wir wollen ihn aber auf dem Boden halten, weil wir sehen, was mit vielen jungen Spielern passiert", so Heinrich.

BVB - Lucien Favre: "Würde niemals einen Mario Götze ignorieren"

Die Szene, als Mario Götze nach seiner Auswechslung im Derby auf Schalke (0:0) wortlos im Rücken von Trainer Lucien Favre in den Katakomben verschwand, sorgte für Gesprächsstoff.

Favre relativierte die Szene allerdings im Nachgang: "Ich würde niemals einen Mario Götze ignorieren. Ich habe mich in dieser Sekunde aufs Spiel konzentriert", erklärte der Schweizer.

