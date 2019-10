Heinrich: BVB-Talent Giovanni Reyna "vielleicht sogar talentierter" als Pulisic

Giovanni Reyna entwickelt sich beim BVB prächtig. Jörg Heinrich ist voll des Lobes und vergleicht ihn mit einem anderen US-Angreifer.

Der ehemalige BVB-Assistenztrainer Jörg Heinrich ist begeistert von Nachwuchsspieler Giovanni Reyna. "Gio ist ein fantastisches Talent. Wir sind vorsichtig mit seiner Eingliederung", sagte der heutige Klubbotschafter der Schwarz-Gelbem zu Goal und SPOX beim Besuch der BVB-Akademie in .

"Wir wollen ihn noch nicht regelmässig einsetzen, bis der definitiv bereit ist", so Heinrich über das 16 Jahre alte US-Talent. "Er verfügt über großes Potenzial und hat schon viel Selbstvertrauen."

Heinrich: Reyna "vielleicht besser" als Pulisic

Vor Reyna machte mit dem heutigen Chelsea-Angreifer Christian Pulisic bereits ein anderer US-Amerikaner den Weg durch die BVB-Nachwuchsteams bis an die Spitze. "Reynas Talent ist ähnlich wie das von Pulisic, vielleicht sogar etwas größer. Wir wollen ihn aber auf dem Boden halten, weil wir sehen, was mit vielen jungen Spielern passiert", so Heinrich.

Reyna wechselte im im Januar 2019 aus der Akademie des New York City FC zum BVB. Zurzeit wird er vor allem im U19-Team der Schwarz-Gelben eingesetzt. In elf Pflichtspielen gelangen ihm drei Tore und sechs Assists.