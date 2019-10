BVB, News und Gerüchte: Heftige Kritik an Julian Brandt, David Odonkor heuert bei Bezirksligist an - alles zu Borussia Dortmund

Brandt muss sich heftige Kritik an seinem Spiel gefallen lassen, Ex-Dortmund-Star David Odonkor heuert bei einem Bezirksligisten an. Alle BVB-News.

Bei ist man von Zufriedenheit nach dem etwas schmeichelhaften 0:0 im Revierderby bei Schalke 04 weit entfernt. Auch eine Szene zwischen Lucien Favre und Mario Götze sorgte für Gesprächsstoff.

Derweil musste sich Julian Brandt heftige Kritik gefallen lassen, während der frühere BVB-Flügelflitzer David Odonkor bei einem Bezirksligisten sein Comeback gibt.

BVB - Michael Rummenigge kritisiert Julian Brandt: "C-Jugendfußball ohne Körperkontakt"

Der ehemalige Bundesligapieler Michael Rummenigge hat Julian Brandt von seinem Ex-Klub Borussia Dortmund hart kritisiert - vor allem für dessen Leistung bei der 0:2-Niederlage in der Champions League bei Inter Mailand.

"Normalerweise suche ich mir keinen einzelnen Spieler raus, aber Julian Brandt beim Spiel gegen - das war C-Jugendfußball ohne Körperkontakt und Durchsetzungsvermögen", sagte Rummenigge bei WDR2.

Ex-BVB-Star David Odonkor gibt Comeback in der Bezirksliga

Gut sechs Jahre, nachdem er seinen bislang letzten Verein verlassen hat, hat der frühere deutsche Nationalspieler David Odonkor einen neuen Klub. Der 35-jährige Offensivspieler heuert beim Bezirksligisten SV Wilhelmshaven an.

Wilhelmshavens Manager Christian Schütze gab die spektakuläre Neuverpflichtung, die über "einen guten Freund unter den Spielervermittlern" eingefädelt wurde, am Sonntag offiziell bekannt. Spätestens zum 1. Januar 2020 soll Odonkor beim SVW angreifen. "Die Verpflichtung von Odonkor ist kein finanzieller Kraftakt für den Verein“, betonte Schütze.

Jörg Heinrich über BVB-Talent Giovanni Reyna: Vielleicht sogar talentierter als Pulisic

Der ehemalige BVB-Assistenztrainer Jörg Heinrich ist begeistert von Nachwuchsspieler Giovanni Reyna. "Gio ist ein fantastisches Talent. Wir sind vorsichtig mit seiner Eingliederung", sagte der heutige Klubbotschafter der Schwarz-Gelbem zu Goal und SPOX beim Besuch der BVB-Akademie in .

"Wir wollen ihn noch nicht regelmässig einsetzen, bis der definitiv bereit ist", so Heinrich über das 16 Jahre alte US-Talent. "Er verfügt über großes Potenzial und hat schon viel Selbstvertrauen."

Vor Reyna machte mit dem heutigen Chelsea-Angreifer Christian Pulisic bereits ein anderer US-Amerikaner den Weg durch die BVB-Nachwuchsteams bis an die Spitze. "Reynas Talent ist ähnlich wie das von Pulisic, vielleicht sogar etwas größer. Wir wollen ihn aber auf dem Boden halten, weil wir sehen, was mit vielen jungen Spielern passiert", so Heinrich.

BVB - Lucien Favre: "Würde niemals einen Mario Götze ignorieren"

Die Szene, als Mario Götze nach seiner Auswechslung im Derby auf Schalke (0:0) wortlos im Rücken von Trainer Lucien Favre in den Katakomben verschwand, sorgte für Gesprächsstoff.

Favre relativierte die Szene allerdings im Nachgang: "Ich würde niemals einen Mario Götze ignorieren. Ich habe mich in dieser Sekunde aufs Spiel konzentriert", erklärte der Schweizer.

Youssoufa Moukoko rettet U19 des BVB vor Pleite in Münster

Supertalent Youssoufa Moukoko hat die U19 von Borussia Dortmund in der A-Junioren- West vor einer Niederlage bei Preußen Münster bewahrt.

Bis zur 59. Minute lag der BVB beim Tabellenletzten mit 1:2 zurück, ehe Moukoko aufdrehte und mit einem lupenreinen Hattrick noch einen 4:2-Erfolg sicherstellte. Es waren am 9. Spieltag bereits die Saisontore 16 bis 18 des 14-jährigen Wunderstürmers.

Die Dortmunder verbesserten sich im Tableau damit vorerst auf Rang zwei.

Highlights: Schalke 04 - BVB 0:0

BVB-Kapitän Marco Reus nach Revierderby: "Haben viel zu wenig gemacht"

Es war ein durchaus glückliches Ergebnis für Borussia Dortmund im Revierderby auf Schalke. Gerade offensiv ließ der BVB beim 0:0 eine Menge vermissen und musste sich mit einem torlosen Unentschieden zufrieden geben. Nur in den letzten 20 Minuten kam von den Schwarz-Gelben etwas mehr. Das bemängelte Kapitän Marco Reus im anschließenden Mixed-Zone-Interview deutlich.