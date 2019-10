BVB, News und Gerüchte: Favre findet Mourinho-Gerüchte "nicht okay", Zorc fordert vollen Einsatz im Derby gegen Schalke - alles zu Borussia Dortmund

Lucien Favre hat sich zu den Gerüchten um einen möglichen Nachfolger geäußert. Das Revierderby steht an! Alle Dortmund-News am Samstag.

Das Revierderby steht an. gastiert am Samstag um 15.30 Uhr beim und Ihr könnt live im TV und im LIVE-STREAM mit dabei sein. Wir verraten, wie das geht.

Das Revierderby sorgt bereits im Vorhinein für Diskussionen. Marco Reus ist wohl wieder mit dabei, Michael Zorc fordert von den BVB-Stars vollen Einsatz. Lucien Favre warnt vor einem "sehr gefährlichen" Gegner.

Außerdem: Der Cheftrainer des BVB ist auch Thema abseits des Platzes. Zuletzt wurde Jose Mourinho als sein Nachfolger gehandelt. Der Schweizer verrät nun, wie er sich fühlt. Und: Kevin Kuranyi sieht ihn nicht als den richtigen Trainer für Dortmund an.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB-Trainer Lucien Favre über Nachfolger-Gerüchte: "Nicht okay für mich"

Borussia Dortmunds Cheftrainer Lucien Favre hat sich zu den Spekulationen geäußert, sein Job beim BVB sei in Gefahr und Jose Mourinho könnte sein Nachfolger werden.

"Das ist heutzutage so. Was können wir machen? Ich habe kein Problem damit, ich kann damit gut leben. Das heißt nicht, dass es okay für mich ist", sagte Favre am Freitag auf der Pressekonferenz.

Nach dem 0:2 bei in der wurden die Gerüchte um eine Ablösung Favres bei der Borussia lauter.

Die Mutter aller Derbys: Der FC Schalke 04 trifft im Revierderby auf den BVB (Borussia Dortmund). Das -Duell steigt am Samstagnachmittag in der Veltins-Arena. Anstoß ist um 15.30 Uhr.

Kevin Kuranyi vor dem Revierderby: "Favre passt nicht nach Dortmund"

Der frühere Schalker Torjäger Kevin Kuranyi ist sich sicher, dass Lucien Favre nicht der richtige Trainer für Borussia Dortmund ist.

"Ich finde, Favre passt nicht nach Dortmund. Er ist ein zurückhaltender Typ und will in Ruhe arbeiten, aber das geht in einem Ruhrgebietsverein wie Dortmund nicht", sagte Kuranyi vor dem Revierderby am Samstag (15.30 Uhr) im Gespräch mit Sky .

Sollte das Derby in der Schalker Veltins Arena für den BVB in die Hose gehen, befürchtet Kuranyi, dass Favre möglicherweise um seinen Posten zittern muss. "Wenn der BVB das Derby verlieren sollte, wird Favres Stuhl wahrscheinlich wackeln", so Kuranyi, der zwischen 2005 und 2010 fünf Derbytore für den FC Schalke 04 gegen den BVB erzielte.

BVB-Trainer Lucien Favre vor Derby: Schalke ist "sehr gefährlich"

BVB: Michael Zorc fordert unbedingten im Siegeswillen im Revierderby

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat die Stars von Borussia Dortmund dazu angemahnt, im am Samstag stattfindenden Revierderby die Extrameile zu gehen.

"Ich erwarte, dass man unserer Mannschaft ansieht, dass sie die Bedeutung dieses Spiels kennt und dass man ihr ansieht, dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen will", forderte Zorc am Pressekonferenz am Freitag.

Wenn Königsblau einen Meter auf dem Platz mache, gehe es für Schwarzgelb darum, auch einen Meter zu machen. "Und wenn es geht, noch ein bisschen mehr", so der Sportdirektor des Vizemeisters der Vorsaison weiter.

BVB im Derby gegen Schalke wohl wieder mit Marco Reus

Bundesligist Borussia Dortmund wird im 177. Revierderby bei Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) höchstwahrscheinlich wieder seinen Kapitän Marco Reus einsetzen können. "Wir werden sehen, ob es möglich sein wird. Die Chancen sind gut. Es war viel besser für ihn", sagte Trainer Lucien Favre am Freitag.

Reus hatte in der Liga gegen (1:0) trotz Erkältung gespielt und war für das Champions-League-Spiel bei Inter Mailand (0:2) am Mittwoch ausgefallen. Weiterhin fehlen wird Paco Alcacer (Achillessehnenreizung), Favre wird somit im Sturm wieder improvisieren müssen. In Mailand hatte Julian Brandt in der Spitze gespielt, auch Reus und der zuletzt nicht berücksichtigte Mario Götze können im Angriff agieren.

BVB-Taktikdiskussion zum Inter-Spiel: Mats Hummels schaltet sich ein

BVB-Verteidiger Mats Hummels hat sich in eine auf Twitter kursierende Taktikdiskussion zur 0:2-Niederlage gegen Inter Mailand eingeschaltet.

Dabei wurde das 0:2 genauestens analysiert und Ursachenforschung betrieben. Fußball-Kommentatoren sowie -Journalisten diskutierten über die Szenen der Dortmunder Abwehr.

Mats Hummels gestand dabei, dass er den Gegentreffer in der 89. Minute zuvor durch cleveres Verlangsamen der Offensivbewegung Inters hätte verhindern können.

Dass der DAZN-Kommentator hier sagt "Hummels rückt raus, Weigl nicht" läuft für mich schon unter Lobbyarbeit #bvb pic.twitter.com/1uM3UCX0jJ — Fabian Scheler (@Faiaann) October 24, 2019

Für diese Ehrlichkeit und Offenheit bekam Hummels anschließend viel Lob zugesprochen.