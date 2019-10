BVB, News und Gerüchte: Marco Reus hadert nach Revierderby, Lucien Favre sieht Leistungssteigerung - alles zu Borussia Dortmund

Marco Reus übt nach dem schwachen Revierderby Selbstkritik, Lucien Favre bleibt positiv. Alle Dortmund-News am Sonntag.

Die leistungsschwache Nullnummer im Revierderby hat die Stimmung beim BVB kaum verbessert. Die Einzelkritiken der Stars dürfte vor allem Mats Hummels gerne lesen.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Marco Reus war nach dem Spiel in der Mixed Zone klar unzufrieden. Trainer Lucien Favre erkannte immerhin in der zweiten Halbzeit eine Leistungssteigerung.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB-Kapitän Marco Reus nach Revierderby: "Haben viel zu wenig gemacht"

Es war ein durchaus glückliches Ergebnis für im Revierderby auf Schalke. Gerade offensiv ließ der BVB beim 0:0 eine Menge vermissen und musste sich mit einem torlosen Unentschieden zufrieden geben. Nur in den letzten 20 Minuten kam von den Schwarz-Gelben etwas mehr. Das bemängelte Kapitän Marco Reus im anschließenden Mixed-Zone-Interview deutlich.

VIDEO - BVB-Trainer Favre: In Hälfte zwei endlich Fußball gespielt

BVB-Einzelkritik: Die Noten der Stars von Borussia Dortmund beim

Beim BVB versuchten vor allem zwei Mann alles. Zwei Offensive fielen ab. Hier gibt es die Noten zum BVB-Auftritt auf Schalke.

BVB-Trainer Lucien Favre über Nachfolger-Gerüchte: "Nicht okay für mich"

Borussia Dortmunds Cheftrainer Lucien Favre hat sich zu den Spekulationen geäußert, sein Job beim BVB sei in Gefahr und Jose Mourinho könnte sein Nachfolger werden.

"Das ist heutzutage so. Was können wir machen? Ich habe kein Problem damit, ich kann damit gut leben. Das heißt nicht, dass es okay für mich ist", sagte Favre am Freitag auf der Pressekonferenz.

Nach dem 0:2 bei in der wurden die Gerüchte um eine Ablösung Favres bei der Borussia lauter.

BVB-Taktikdiskussion zum Inter-Spiel: Mats Hummels schaltet sich ein

BVB-Verteidiger Mats Hummels hat sich in eine auf Twitter kursierende Taktikdiskussion zur 0:2-Niederlage gegen Inter Mailand eingeschaltet.

Dabei wurde das 0:2 genauestens analysiert und Ursachenforschung betrieben. Fußball-Kommentatoren sowie -Journalisten diskutierten über die Szenen der Dortmunder Abwehr.

Mats Hummels gestand dabei, dass er den Gegentreffer in der 89. Minute zuvor durch cleveres Verlangsamen der Offensivbewegung Inters hätte verhindern können.

Dass der DAZN-Kommentator hier sagt "Hummels rückt raus, Weigl nicht" läuft für mich schon unter Lobbyarbeit #bvb pic.twitter.com/1uM3UCX0jJ — Fabian Scheler (@Faiaann) October 24, 2019

Für diese Ehrlichkeit und Offenheit bekam Hummels anschließend viel Lob zugesprochen.