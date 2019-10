BVB, News und Gerüchte: Marco Reus fällt gegen Inter Mailand aus, Freund fordert DFB-Rückkehr von Mats Hummels - alles zu Borussia Dortmund

Marco Reus reist nicht mit nach Mailand und ein Hummels-Comeback bei Joachim Löw wird heiß diskutiert. Alle Dortmund-News.

hat gegen den amtierenden Spitzenreiter mit 1:0 gewonnen und damit wieder in die Spur gefunden.

Nun geht es in der gegen , das mit dem der größte Gegner in der Gruppe ist.

Nach der Verletzung von Niklas Süle wird von mehreren Seiten eine Rückkehr von Mats Hummels in die Nationalmannschaft gefordert.

Alle News und Gerüchte zum BVB vom Dienstag findet Ihr hier!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB bei Inter Mailand ohne Marco Reus und Paco Alcacer

Bundesligist Borussia Dortmund muss gegen Inter Mailand auf seinen Kapitän Marco Reus verzichten. Wie der BVB am Dienstagmorgen mitteilte, konnte der Nationalspieler die Reise zur Champions-League-Partie am Mittwoch angeschlagen nicht antreten.

"Es ist immer blöd, wenn Marco nicht dabei ist", sagte Sportdirektor Michael Zorc: "Er ist weiter leicht angeschlagen und es war klar, dass er in seiner Verfassung keine drei Spiele in der Woche machen kann. Wir hoffen, dass er zum Derby wieder dabei ist." Rund um die Bundesligapartie gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) am vergangenen Samstag hatte Reus bereits unter den Auswirkungen eines grippalen Infekts gelitten. Am kommenden Samstag gastiert der BVB zum Revier-Derby bei Schalke 04.

Steffen Freund fordert DFB-Rückkehr von BVB-Star Mars Hummels

Der frühere Europameister Steffen Freund fordert nach der schweren Verletzung von Abwehrchef Niklas Süle eine Rückkehr des ausgebooteten Mats Hummels in die Nationalmannschaft: "Wenn Jogi Löw es jetzt nicht macht, bin ich riesig enttäuscht", sagte der frühere DFB-Juniorentrainer bei "100% – Fußball bei NITRO": "Wenn wir mit Rüdiger und Ginter in die EM gehen, können wir nicht Europameister werden."

Den Ausfall von Süle sieht der 49-Jährige als "große Katastrophe" für die DFB-Auswahl: "Süle sollte Führungsspieler werden - das geht jetzt völlig schief." Der 24 Jahre alte Innenverteidiger hatte sich am vergangenen Samstag das Kreuzband im linken Knie gerissen und fällt deshalb mindestens ein halbes Jahr aus. Seine Teilnahme an der Europameisterschaft (12. Juni bis 12. Juli 2020) scheint zumindest fraglich.

Als gleichwertiger Ersatz kommt für Freund nur der Dortmunder Hummels in Frage: "Ich habe bereits vor einem Jahr gesagt, dass Mats Hummels unser bester Innenverteidiger ist und er auch nochmal in die Nationalmannschaft zurückkommen wird."

Kopa Trophy 2019: BVB-Star Jadon Sancho unter den Nominierten

Nicht nur die 30 Kandidaten für den Gewinn des Ballon d'Or 2019 stehen fest. Auch die zehn nominierten Spieler für die neu geschaffene Kopa Trophy wurden von France Football verkündet. Darunter befinden sich mit Kai Havertz von Bayer Leverkusen und Borussia Dortmunds Jadon Sancho auch zwei Profis aus der Bundesliga.

Die beiden Offensivspieler müssen sich dabei großer Konkurrenz erwehren: Unter anderem zählen Atletico Madrids Rekordeinkauf Joao Felix und der neue Juventus-Star Matthijs de Ligt zu den weiteren Nominierten.

Congratulations to Jadon @Sanchooo10 who was nominated for the Kopa Trophy 2019, awarded to the world's best U21 player! ⭐️ pic.twitter.com/TgESUzwVyX — Borussia Dortmund (@BlackYellow) 21. Oktober 2019

Peter Bosz exklusiv: "Das habe ich beim BVB gelernt"

Kommentar zur Süle-Verletzung: Löw sollte die Tür für BVB-Star Hummels öffnen

Nach der Verletzung von Abwehrchef Niklas Süle hat Joachim Löw ein Problem in der Abwehr. Eine Rückkehr von Mats Hummels sollte eine Option sein.

BVB-Star Jadon Sancho angeblich im Fokus von

Real Madrid hat angeblich die Fühler nach Borussia Dortmunds Jadon Sancho ausgestreckt. Wie die spanische Seite El Desmarque berichtet, beobachten die Königlichen den 19-jährigen Flügelspieler intensiv. Auch RB Salzburgs Erling Braut Haaland soll das Interesse von Real geweckt haben.

In der Vergangenheit wurde besonders mit dem Engländer in Verbindung gebracht. Auch der soll an Sancho interessiert sein.

BVB: Geldstrafe für Jadon Sancho soll feststehen

Jadon Sancho von Borussia Dortmund wurde für das Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach suspendiert, nachdem er verspätet von der englischen Nationalmannschaft zurückgekehrt war. Die Bild will nun erfahren haben, welche Strafe der BVB dem 19-Jährigen aufgebrummt hat.

Demnach muss Sancho 100.000 Euro berappen. Bereits am Samstagmorgen wurde Sancho zu Einzeltraining verdonnert, bei Regen drehte er gemeinsam mit einem Athletiktrainer cirka eine Stunde lang Runden um den Platz.