BVB: Delaney überrascht von Bankplatz, Isak zog Schwarz-Gelb Madrid vor - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Thomas Delaney ist überrascht, in dieser Saison keine Stammplatz zu haben und Alexander Isak hätte auch zu Real wechseln können. Alle BVB-News.

Nach dem eher unglücklichen Unentschieden in der gegen den will der BVB heute im -Spiel gegen Eintracht Frankurt wieder einen Sieg einfahren (18.00 Uhr im LIVE-TICKER ).

Mittelfeldspieler Thomas Delaney wird mutmaßlich spielen. Am Andang der Saison war das anders und seine Reservistenrolle wunderte den Dänen. Ex-BVB-Stürmer Alexander Isak berichtet in von seiner Entscheidung gegen und für .

In diesem Artikel informieren wir Euch über alle wichtigen Nachrichten zum BVB vom Sonntag - egal, ob News oder Transfergerücht.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Alexander Isak über Wechsel nach Dortmund: "Eine Option war Real Madrid"

Ex-BVB-Stürmer Alexander Isak hat bestätigt, dass er früh in seiner noch jungen Karriere zu Real Madrid hätte wechseln können. "Als ich in Stockholm spielte, hatte ich mehrere Optionen, und eine davon war Real Madrid", sagte der Schwede der spanischen Sportzeitung Marca.

Im Januar 2017, als Isak 17 Jahre alt war, wechselte er von AIK Solna zum BVB. Die Entscheidung, für den deutschen Top-Klub aufzulaufen, sollte gut überlegt sein: "Ich sprach aber mit einigen Vereinen, um zu sehen, was sie zu bieten haben, und ich entschied mich für Dortmund. Das ist das Entscheidende", so Isak.

BVB-Sportchef Michael Zorc will sich nicht zur Torwartdebatte beim DFB äußern

BVB: Thomas Delaney war überrascht von Bankplatz zum Saisonstart

Borussia Dortmunds Thomas Delaney hat über seine Rolle als Ersatzspieler zu Beginn dieser Spielzeit gesprochen. "Ich war am Anfang ein wenig überrascht. Am Ende der vergangenen Saison war ich der Spieler mit den meisten Minuten", sagte der Mittelfeldmann gegenüber BVB-TV.

Thomas Delaney kam in den ersten vier Pflichtspielen der Saison gar nicht zum Einsatz. Im zentralen Mittelfeld waren Axel Witsel und Julian Weigl gesetzt.

Spieltag Nummer fünf in der Bundesliga: Mit Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund bilden zwei Teams am Sonntagabend das Top-Spiel. Anpfiff ist um 18.00 Uhr in der Commerzbank-Arena.

BVB: Nico Schulz fehlt auch gegen Eintracht Frankfurt

Bundesligist Borussia Dortmund muss auch am Sonntag (18.00 Uhr) bei Eintracht Frankfurt ohne Abwehrspieler Nico Schulz auskommen. Der Nationalverteidiger laboriert nach Angaben von BVB-Trainer Lucien Favre weiter an seiner Fußverletzung aus dem EM-Qualifikationsspiel zu Monatsbeginn gegen die Niederlande.

Ob sein Defensivkollege Lukasz Piszczek nach muskulären Problemen bis zum Spieltag einsatzbereit sein kann, ließ der Coach am Freitag offen.

BVB-Trainer Favre über Rolle von Mario Götze: "Seien sie geduldig"

Bericht: BVB beobachtet Dani Olmo

Borussia Dortmund beobachtet offenbar den spanischen U21-Europameister Dani Olmo. Scouts des BVB hätten den jungen Offensivspieler am vergangenen Mittwoch beim 4:0 seines Klubs Dinamo Zagreb gegen Atalanta Bergamo in der Champions League vor Ort beobachtet. Dies berichtet News. Neben den Dortmundern sei auch Englands Meister wegen Olmo mit einem Beobachter im Maksimir-Stadion gewesen. Dieser überzeugte als bester Dribbler am ersten Spieltag in der Königsklasse .

Um Olmo, der im offensiven Mittelfeld und auf den Flügeln einsetzbar ist, gab es im Sommer Wechselspekulationen. Dabei wurde er auch bei und Bayern München als Neuzugang gehandelt .

Olmo spielt seit 2014 für Dinamo, er kam damals aus der Jugend des FC Barcelona . Sein Vertrag beim kroatischen Meister läuft noch bis 2021.