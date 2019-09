BVB: Reus schwärmt von Hummels, BVB holt Punkt gegen Barca - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund ist mit einem Punkt gegen den FC Barcelona in die CL-Saison gestartet. Alle BVB-News nach dem Hammerduell gibt es hier bei Goal.

Der BVB hatte gegen den sogar einen Sieg auf dem Fuß, doch am Ende musste das Team von Lucien Favre mit einem 0:0 leben. Marco Reus hatte die beste Chance, er scheiterte jedoch mit einem Foulelfmeter an Marc-Andre ter Stegen.

Reus war es auch, der sich nach der Begegnung in der Mixed Zone zum Spiel äußerte. Dabei lobte er seinen Teamkollegen Mats Hummels und verriet, wie er die Begegnung gegen Barca gesehen hat.

In diesem Artikel informieren wir Euch über alle wichtigen Nachrichten zum BVB vom Mittwoch - egal, ob News oder Transfergerücht.

Marco Reus vom BVB im Mixed-Zone-Interview: "Dafür haben wir Mats Hummels geholt"

Sechsmal schoss Marco Reus am Dienstagabend gegen den FC Barcelona aufs Tor, doch trotz bester Abschlussgelegenheiten wollte der Ball einfach nicht über die Linie. Selbst vom Elfmeterpunkt scheiterte der Kapitän von am überragenden Marc-Andre ter Stegen, sodass es nach 90 Minuten beim 0:0 blieb.

Nach dem Auftakt der Champions-League-Gruppenphase stellte sich der Unglücksrabe Reus in der Mixed-Zone den Fragen der Journalisten. Dabei gab er einen Einblick in seine Gefühlswelt, analysierte, warum es nicht zum Sieg gegen die Katalanen gereicht hatte und schwärmte von den Qualitäten von Mats Hummels.

Barcelona zeitweise an die Wand gespielt: Darum kann der neue BVB jedes Team der Welt schlagen

Top-Chancen, aber keine Tore und nur ein Punkt gegen Barcelona - und dennoch hat der BVB bewiesen, dass er jedem Team der Welt wehtun kann. Hier lest Ihr die ganze Hintergrund-Story von Robin Haack.

-Presse: Marc-Andre ter Stegen wurde bei Borussia Dortmund "zum Riesen"

Die spanische Presse feierte Torhüter Marc-Andre ter Stegen nach dem 0:0 zum Champions-League-Auftakt mit dem FC Barcelona bei Borussia Dortmund. "In Dortmund wurde er zum Riesen und schickte eine Nachricht an Joachim Löw", schrieb die Marca.

Marca: "Ter Stegen rettet Barca bei Messis Rückkehr. Ter Stegen wäre in jeder Nationalmannschaft Stammtorwart - außer in . In Dortmund wurde er zum Riesen und schickte eine Nachricht an Joachim Löw. Er muss Stammtorhüter in Deutschland sein. Es ist die Nostalgie, die momentan für Manuel Neuer spricht."

Wegen ter Stegen: "Gefürchtete Gelbe Wand wurde zur Schnecke"

AS: "Barca spielt Unentschieden wie durch ein Wunder. Ter Stegen hat die Diskussion in Deutschland mit dieser Weltklasseleistung neu entfacht. Er wurde zum Feuerlöscher und verhinderte die Niederlage. Barcelona kann mit dem Punkt mehr als zufrieden sein. Valverdes Spieler haben in Dortmund Blut geschwitzt."

Sport: "Die gefürchtete Gelbe Wand wurde zur Schnecke im Angesicht der wahren deutschen Wand: Marc-Andre ter Stegen. Barca wirkte sehr schwerfällig gegen eine gefährliche Borussia. Barca kam lebend aus Dortmund raus."

El Mundo Deportivo: "Ein kolossaler ter Stegen wird zur Mauer von Dortmund. Ter Stegen machte seinem Freund Reus das Leben schwer. Ter Stegen unterstrich mit Weltklasseparaden, wer der Beste ist. Hummels unterstrich, dass er immer noch Weltklasseleistungen bringen kann. Alcacer schaffte es nicht, sich an Barca zu rächen."

BVB vs. FC Barcelona, Noten: Die Stars von Borussia Dortmund in der Einzelkritik

VIDEO-Highlights: BVB vs. Barca, 0:0

BVB - Mats Hummels: "Ich bin nicht so langsam, wie es oft dargestellt wird"

Mats Hummels von Borussia Dortmund hat sich gegen Kritik an seiner vermeintlich fehlenden Schnelligkeit gewehrt . Im Zuge seiner Ausbootung aus der Nationalmannschaft im vergangenen Frühjahr wurde dem 30-jährigen Innenverteidiger dies immer wieder vorgeworfen.

"Da hat sich ein gewisser Ruf festgesetzt. Ich weiß, dass ich kein Sprinter - oder, um im Bilde zu bleiben: kein Niki Süle - bin. Aber ich bin nicht so langsam, wie es oft dargestellt wird", sagte Hummels der SportBild. "Wenn man 1 km/h langsamer läuft als der Gegenspieler, heißt das nicht unbedingt, dass man ein Laufduell verliert. Es geht auch darum, wann man startet. 2014, als wir Weltmeister wurden, war ich bei der Geschwindigkeit im Mittelfeld. Daran hat sich nichts geändert."

BVB-Außenverteidiger Achraf Hakimi zu Real-Rückkehr: "Wäre der Erste, der 'Ja' sagt"

Achraf Hakimi von Borussia Dortmund hat erklärt, dass er sich über eine Rückkehr zu freuen würde. "Wenn Madrid mich noch einmal zurückholt, wäre ich der Erste, der 'Ja' sagt", bekannte er in der Marca. Aktuell ist der Marokkaner von den Königlichen seit dem Sommer 2018 für zwei Jahre an den BVB ausgeliehen.

"Der Coach kennt mich sehr gut", vertraut Hakimi darauf, dass Real-Trainer Zinedine Zidane seine Qualitäten gut einschätzen kann. Gleichzeitig ließ sich der Außenverteidiger aber auch die Tür für einen Verbleib bei den Schwarz-Gelben offen: "Meine Absicht ist es, mich hier zu zeigen. Alles weitere wird man sehen", sagte er.

Hakimi traut Real viel zu: "Werden eine großartige Saison haben"

Hakimi beschäftigt sich nach wie vor intensiv mit Real. "Ich verfolge alle Spiele", berichtete er der Zeitung und wagte mit Blick auf die Madrilenen eine Prognose für die neue Spielzeit: "Sie werden eine großartige Saison haben. Davon bin ich überzeugt."

Der 20-jährige Hakimi absolvierte bislang 25 -Partien für den BVB, in denen er drei Tore erzielte und fünf Treffer vorbereitete.

Bericht: Borussia Dortmund buhlt um Mittelfeld-Talent Sandro Tonali

Borussia Dortmund hat offenbar weiter einen Transfer von Mega-Juwel Sandro Tonali von Brescia Calcio im Auge. Dies berichtet Calciomercato am Dienstag.

Demnach soll der 19-jährige Mittelfeldmann, der immer wieder mit -Legende Andrea Pirlo verglichen wird, weiter von Scouts der Borussia beobachtet werden.

Tonali zieht im defensiven Mittelfeld des Serie-A-Aufsteigers die Fäden. Sein Vertrag beim Klub von Mario Balotelli läuft noch bis 2021, wodurch ein Transfer für Borussia Dortmund durchaus teuer werden könnte.