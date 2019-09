Alexander Isak über BVB-Wechsel: "Eine Option war Real Madrid"

Als Top-Talent wechselte Alexander Isak 2017 zum BVB. Auch zu Real Madrid hätte der Schwede gehen können, entschied sich aber dagegen.

Ex-BVB-Stürmer Alexander Isak hat bestätigt, dass er früh in seiner noch jungen Karriere zu hätte wechseln können. "Als ich in Stockholm spielte, hatte ich mehrere Optionen, und eine davon war Real Madrid", sagte der Schwede der spanischen Sportzeitung Marca.

Im Januar 2017, als Isak 17 Jahre alt war, wechselte er von AIK Solna zum BVB. Die Entscheidung, für den deutschen Top-Klub aufzulaufen, sollte gut überlegt sein: "Ich sprach aber mit einigen Vereinen, um zu sehen, was sie zu bieten haben, und ich entschied mich für Dortmund. Das ist das Entscheidende", so Isak.

Alexander Isak: "Habe geträumt, eines Tages hier zu spielen"

Obwohl er sich zu dem Zeitpunkt gegen Real Madrid entschied, war sein Ziel klar: "Es ist wahr, dass ich die seit meiner Kindheit als die beste der Welt angesehen habe und davon geträumt habe, eines Tages hier zu spielen", verriet Isak. Im Sommer klappte es mit der Verwirklichung des Traums, als er vom BVB zu wechselte. Dort kam er bisher in jedem Ligaspiel dieser Saison zum Einsatz.

Bei konnte sich das Talent nie gegen Konkurrenten wie Pierre-Emerick Aubameyang, Michy Batshuayi und Paco Alcacer durchsetzen, weshalb der achtfache Nationalspieler in der vergangenen Rückrunde bereits an Alexander ausgeliehen wurde. Dort gelangen ihm in 18 Einsätzen 14 Treffer und sieben Vorlagen.