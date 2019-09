BVB: Hummels lobt Reus, Interesse an Celtic-Star Edouard? - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Mats Hummels schwärmt von Marco Reus' Qualitäten und der BVB wird mit Celtic-Star Odsonne Edouard in Verbindung gebracht. Alle News und Gerüchte.

Zwei Tage nach dem Remis gegen den ist beim BVB allmählich wieder Ruhe eingekehrt. Der Fokus wird nun aufs kommende Bundesligaspiel bei gerichtet (Sonntag, 18.00 Uhr im LIVE-TICKER).

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Was vom CL-Kracher gegen die Katalanen bleibt, sind Lobeshymnen der BVB-Stars. Allen voran Mats Hummels und Marco Reus bekommen viel Lob von ihren Kollegen – unabhängig von der Tatsache, dass Reus gegen Barca einen Elfmeter verschoss.

🖤💛 Heute lässt es sich besonders gut in den Tag starten. 😉 https://t.co/CJCb2RDEPf — (@BVB) September 19, 2019

Gleichzeitig gibt es erste Gerüchte um mögliche Zugänge. Laut italienischen Meiden soll die Borussia Interesse an Odsonne Edouard von Glasgow haben.

In diesem Artikel informieren wir Euch über alle wichtigen Nachrichten zum BVB vom Donnerstag - egal, ob News oder Transfergerücht.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Transfergerücht: BVB mit Interesse an Odsonne Edouard von Celtic Glasgow

Vizemeister Borussia Dortmund hat angeblich Interesse an Mittelstürmer Odsonne Edouard vom Celtic Glasgow. Das berichtet das italienische Portal Calciomercato.

Der BVB soll jedoch nicht der einzige Interessent am französischen U21-Nationalspieler sein. Auch der , Lazio und sollen über einen Transfer des Ex-PSG-Angreifers nachdenken.

BVB-Star Mats Hummels schwärmt von Marco Reus: "Hat unheimlichen Sprung gemacht."

Nach dem 0:0 in der Champions League gegen den FC Barcelona hat Mats Hummels die Entwicklung von Marco Reus gelobt. "Marco hat einen unheimlichen Sprung gemacht in der Zeit, in der ich nicht in Dortmund war", sagte der 30-Jährige.

Vor allem die verbesserte Defensivarbeit des Kapitäns hob Hummels, der von 2012 bis 2016 schon mit Reus beim BVB zusammengespielt hat, hervor. "Er arbeitet viel für die Mannschaft, macht die Wege, die wehtun, geht in Zweikämpfe, erobert Bälle."

Marco Reus vom BVB im Mixed-Zone-Interview: "Dafür haben wir Mats Hummels geholt"

Sechsmal schoss Marco Reus am Dienstagabend gegen den FC Barcelona aufs Tor, doch trotz bester Abschlussgelegenheiten wollte der Ball einfach nicht über die Linie. Selbst vom Elfmeterpunkt scheiterte der Kapitän von Borussia Dortmund am überragenden Marc-Andre ter Stegen, sodass es nach 90 Minuten beim 0:0 blieb.

Nach dem Auftakt der Champions-League-Gruppenphase stellte sich der Unglücksrabe Reus in der Mixed-Zone den Fragen der Journalisten. Dabei gab er einen Einblick in seine Gefühlswelt, analysierte, warum es nicht zum Sieg gegen die Katalanen gereicht hatte und schwärmte von den Qualitäten von Mats Hummels.

Barcelona zeitweise an die Wand gespielt: Darum kann der neue BVB jedes Team der Welt schlagen

Top-Chancen, aber keine Tore und nur ein Punkt gegen Barcelona - und dennoch hat der BVB bewiesen, dass er jedem Team der Welt wehtun kann.

-Presse: Marc-Andre ter Stegen wurde bei Borussia Dortmund "zum Riesen"

Die spanische Presse feierte Torhüter Marc-Andre ter Stegen nach dem 0:0 zum Champions-League-Auftakt mit dem FC Barcelona bei Borussia Dortmund. "In Dortmund wurde er zum Riesen und schickte eine Nachricht an Joachim Löw", schrieb die Marca.

Marca: "Ter Stegen rettet Barca bei Messis Rückkehr. Ter Stegen wäre in jeder Nationalmannschaft Stammtorwart - außer in . In Dortmund wurde er zum Riesen und schickte eine Nachricht an Joachim Löw. Er muss Stammtorhüter in Deutschland sein. Es ist die Nostalgie, die momentan für Manuel Neuer spricht."

Wegen ter Stegen: "Gefürchtete Gelbe Wand wurde zur Schnecke"

AS: "Barca spielt Unentschieden wie durch ein Wunder. Ter Stegen hat die Diskussion in Deutschland mit dieser Weltklasseleistung neu entfacht. Er wurde zum Feuerlöscher und verhinderte die Niederlage. Barcelona kann mit dem Punkt mehr als zufrieden sein. Valverdes Spieler haben in Dortmund Blut geschwitzt."

Sport: "Die gefürchtete Gelbe Wand wurde zur Schnecke im Angesicht der wahren deutschen Wand: Marc-Andre ter Stegen. Barca wirkte sehr schwerfällig gegen eine gefährliche Borussia. Barca kam lebend aus Dortmund raus."

El Mundo Deportivo: "Ein kolossaler ter Stegen wird zur Mauer von Dortmund. Ter Stegen machte seinem Freund Reus das Leben schwer. Ter Stegen unterstrich mit Weltklasseparaden, wer der Beste ist. Hummels unterstrich, dass er immer noch Weltklasseleistungen bringen kann. Alcacer schaffte es nicht, sich an Barca zu rächen."