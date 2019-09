BVB: Scout beobachtet Dani Olmo, Hütter schwärmt von der Favre-Elf - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund soll Dani Olmo im Visier haben und Adi Hütter rechnet mit einem schweren Spiel gegen Schwarz-Gelb. Alle BVB-News.

Drei Tage nach dem Remis gegen den ist beim BVB allmählich wieder Ruhe eingekehrt. Der Fokus wird nun aufs kommende Bundesligaspiel bei gerichtet (Sonntag, 18.00 Uhr im LIVE-TICKER ).

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

SGE-Trainer Adi Hütter rechnet aus mehreren Gründen mit einem ganz schweren Spiel gegen den Vizemeister. Gerüchte gibt es in Dortmund um ein Interesse an Dani Olmo von .

In diesem Artikel informieren wir Euch über alle wichtigen Nachrichten zum BVB vom Freitag - egal, ob News oder Transfergerücht.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Nico Schulz fehlt auch gegen Eintracht Frankfurt

Bundesligist Borussia Dortmund muss auch am Sonntag (18.00 Uhr) bei Eintracht Frankfurt ohne Abwehrspieler Nico Schulz auskommen. Der Nationalverteidiger laboriert nach Angaben von BVB-Trainer Lucien Favre weiter an seiner Fußverletzung aus dem EM-Qualifikationsspiel zu Monatsbeginn gegen die Niederlande.

Ob sein Defensivkollege Lukasz Piszczek nach muskulären Problemen bis zum Spieltag einsatzbereit sein kann, ließ der Coach am Freitag offen.

BVB-Trainer Favre über Rolle von Mario Götze: "Seien sie geduldig"

Bericht: BVB beobachtet Dani Olmo

Borussia Dortmund beobachtet offenbar den spanischen U21-Europameister Dani Olmo. Scouts des BVB hätten den jungen Offensivspieler am vergangenen Mittwoch beim 4:0 seines Klubs Dinamo Zagreb gegen Atalanta Bergamo in der Champions League vor Ort beobachtet. Dies berichtet News. Neben den Dortmundern sei auch Englands Meister wegen Olmo mit einem Beobachter im Maksimir-Stadion gewesen. Dieser überzeugte als bester Dribbler am ersten Spieltag in der Königsklasse.

Um Olmo, der im offensiven Mittelfeld und auf den Flügeln einsetzbar ist, gab es im Sommer Wechselspekulationen. Dabei wurde er auch bei und Bayern München als Neuzugang gehandelt.

Olmo spielt seit 2014 für Dinamo, er kam damals aus der Jugend des FC Barcelona. Sein Vertrag beim kroatischen Meister läuft noch bis 2021.

SGE-Trainer Hütter vor BVB-Duell: "Müssen kleinere Brötchen backen"

Transfergerücht: BVB mit Interesse an Odsonne Edouard von Glasgow

Vizemeister Borussia Dortmund hat angeblich Interesse an Mittelstürmer Odsonne Edouard vom Celtic Glasgow. Das berichtet das italienische Portal Calciomercato .

Der BVB soll jedoch nicht der einzige Interessent am französischen U21-Nationalspieler sein. Auch der , Lazio und sollen über einen Transfer des Ex-PSG-Angreifers nachdenken.

BVB-Star Mats Hummels schwärmt von Marco Reus: "Hat unheimlichen Sprung gemacht."

Nach dem 0:0 in der Champions League gegen den FC Barcelona hat Mats Hummels die Entwicklung von Marco Reus gelobt. "Marco hat einen unheimlichen Sprung gemacht in der Zeit, in der ich nicht in Dortmund war", sagte der 30-Jährige.

Vor allem die verbesserte Defensivarbeit des Kapitäns hob Hummels, der von 2012 bis 2016 schon mit Reus beim BVB zusammengespielt hat, hervor. "Er arbeitet viel für die Mannschaft, macht die Wege, die wehtun, geht in Zweikämpfe, erobert Bälle."