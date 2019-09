Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund): TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellungen und Co. - so wird die Bundesliga übertragen

Am Sonntagabend findet das vorletzte Spiel des 5. Spieltags statt. Goal sagt Euch, wo Eintracht Frankfurt vs. BVB live in TV und LIVE-STREAM läuft.

Spieltag Nummer fünf in der : Mit und bilden zwei Teams am Sonntagabend das Top-Spiel. Anpfiff ist um 18.00 Uhr in der Commerzbank-Arena.

Die Hessen, die in der Liga bislang sechs Zähler gesammelt haben, mussten unter der Woche eine bittere 0:3-Pleite gegen den hinnehmen. Nun kommt der nächste Top-Klub nach Frankfurt, was die Aufgabe für Trainer Adi Hütter nicht gerade leichter macht. Goncalo Pacienca, Makoto Hasebe und Co. würden nur zu gerne die Punkte in Hessen halten.

Auf der Gegenseite überzeugte der BVB mit seinem Auftritt gegen den großen FC Barcelona am Dienstag, das einzige, was den Schwarz-Gelben fehlte, war ein Torerfolg. In Frankfurt will man die Visiere wieder richtig einstellen, sodass die Zähler zehn, elf und zwölf auf das Konto gepackt werden. Gewinnt man gegen die SGE, bleibt man definitiv vor dem .

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live in TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alles Wichtige zum Bundesligaspiel am Sonntag. Ihr erfahrt unter anderem, wie die beiden Mannschaften personell auflaufen.

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Details zum Spiel

Duell Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum Sonntag, 22. September | 18.00 Uhr Ort Commerzbank-Arena, Frankfurt Zuschauer 51.500 Plätze

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund): Bundesliga heute live im TV sehen

Eintracht Frankfurt spielt am Sonntagabend gegen Borussia Dortmund, auch weil beide Teams unter der Woche im internationalen Geschäft unterwegs waren. Die vollen 90 Minuten SGE vs. BVB gibt es heute live im deutschen Fernsehen zu sehen.

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im Pay-TV sehen

Das sind gute Nachrichten, denn Sky zeigt / überträgt die ganze Partie live im TV. Grund dafür ist, dass Sky seit mehreren Jahren im Einsatz ist, wenn die Bundesliga am Wochenende läuft.

Da Sky die Begegnung ausstrahlt, bedeutet das gleichzeitig auch, dass die Partie Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund im Pay-TV zu sehen sein wird. D.h. im Umkehrschluss, dass Ihr ein Abonnement beim Sender aus Unterföhring benötigt.

Sky hat für Euch Fans das Bundesliga-Paket im Angebot, welches Euch 24,99 Euro im Monat kostet. Den Link zum Angebot von Sky findest Du hier. Sonntags sind Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Mladen Petric ab 14.30 Uhr im Einsatz.

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) live im Free-TV?

Wer sich mit der Bundesliga-Übertragung in auskennt, weiß, dass das Free-TV nur in absoluten Ausnahmefällen live mit dabei ist, wenn der Ball in der höchsten Spielklasse rollt.

Das ändert sich auch am Sonntagabend nicht, wenn Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) ansteht, denn die vollen 90 Minuten gibt es nicht im Free-TV zu sehen.

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM anschauen

Eintracht Frankfurt vs. BVB kommt am Sonntagabend live im TV, wird gleichzeitig aber auch in LIVE-STREAM zu sehen sein. Das haben wir Sky zu verdanken, denn der Pay-TV-Sender offeriert seine Übertragungen auch im Netz und live im Stream.

Daher werden die vollen 90 Minuten SGE vs. BVB heute ab 18 Uhr auch live bei Sky Go oder Sky Ticket gezeigt / übertragen. Zu diesem habt Ihr nur Zugriff, wenn Ihr Euch vorab registriert habt. Bei Sky Go reicht Euch ein reguläres Sky-Abonnement, bei dem Ihr einen separaten Login erhaltet. Sky Ticket könnt Ihr dagegen einzeln buchen. Hier gibt es alle Infos dazu.

Entscheidet Ihr Euch für Sky Go, dann könnt Ihr hier die dazugehörige App herunterladen: iTunes - oder Google-Play-Store.

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM auf DAZN sehen - geht das?

DAZN, der Streamingdienst aus Ismaning, zeigt / überträgt die Bundesliga seit der neuen Saison immer mal wieder in Einzelspielen im LIVE-STREAM. Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund ist aber nicht live auf DAZN zu sehen, weil die Rechte dafür bei Sky liegen.

DAZN zeigt nur die Spiele am Freitag, am Sonntag um 13.30 Uhr und am Montag. Dazu gehört die Begegnung SGE vs. BVB nicht - leider. Insgesamt zeigt / überträgt der Kanal 40 Bundesligaspiele 2019/20 live.

Stattdessen hat der Streamingdienst aber einen anderen Service rund um die vollen 90 Minuten in der Commerzbank-Arena im Angebot - die Highlights. Um das Angebot von DAZN zu nutzen, braucht Ihr ein Abonnement des Dienstes. Den ersten Monat gibt es durch den Gratismonat völlig umsonst ! Danach kostet DAZN 11,99 Euro pro Monat oder einen knappen Zehner pro Monat im Jahresabo (119,99 Euro).

Neben der Bundesliga siehst du bei DAZN auch die , und weitere Top-Ligen sowie Highlights anderer Sportarten wie die NFL, NBA oder Darts.

Die besten Szenen des BVB im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt gibt es heute Abend gegen 20.30 Uhr auf der Plattform von DAZN.

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund): Das Duell im LIVE-TICKER

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund kommt nur bei Sky live im TV und im LIVE-STREAM. Reichen Euch die Highlights kostenlos bei DAZN nicht, weil Ihr live miterleben wollt, was passiert, dann haben wir eine Alternative für Euch: den LIVE-TICKER von Goal zu SGE vs. BVB.

Dieser ist ebenfalls kostenlos und versorgt Euch am Sonntagabend zum Wochenendausklang mit allem, was Ihr rund um die Partie braucht. Aufstellungen, Ausgangslage und die vollen 90 Minuten live im Ticker gibt es bei Goal.

Während des Spiel verpasst du beim Ticker kein Tor, keine Karte und keine strittige Szene. Bleibt auf dem Laufenden!

Adi Hütter und Lucien Favre haben am Sonntagabend die Qual der Wahl, beide haben einen richtig guten Kader zur Verfügung stehen. Gegen 17 Uhr wissen wir, welche 22 Stars die Begegnung beginnen.

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund): Der Direktvergleich

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund am 5. Spieltag der noch jungen Saison 2019/20 ist das insgesamt 100. Duell beider Mannschaften. (Quelle: Fussballdaten.de)

99 Begegnungen (wettbewerbsübergreifend)

33 Siege für Eintracht Frankfurt

18 Remis

48 Siege Borussia Dortmund

136:182 Tore

Im letzten Aufeinandertreffen 2018/19 waren beide Duelle eine knappe Nummer. Das Hinspiel gewann der BVB nach großem Kampf vor heimischer Kulisse mit 3:1, im Rückspiel trennte man sich 1:1-Unentschieden.