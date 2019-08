BVB: Piszczek eine Bank, BVB zu Gast beim 1. FC Köln - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Lukasz Piszczek ist seit Jahren eine Bank beim BVB. Auch gegen den 1. FC Köln wird er wohl auflaufen. Alle News und Gerüchte zum BVB vom Freitag.

Der Vizemeister der Vorsaison, , ist nach dem ersten Spieltag Tabellenführer der und trifft am Freitag auf den (20.30 Uhr live auf DAZN).

Mit Blick auf mögliche Transfers sind die Namen Eduardo Camavinga und Raphael Guerreiro die interessantesten Spieler dieser Tage. Bei Guerreiro laufen die Verhandlungen bezüglich einer Vertragsverlängerung, bei Camavinga soll der BVB an einem Transfer im kommenden Sommer dran sein.

Außerdem: Axel Witsel spricht im Exklusiv-Interview über seine bewegte Karriere und den Grund, warum er sich gegen entschied.

Lukasz Piszczek und das Rechtsverteidiger-Erbe beim BVB: Endlich ein Tandem ohne Qualitätsverlust?

Seit Jahren ist Lukasz Piszczek eine Bank auf der rechten Abwehrseite des BVB. Das liegt auch daran, dass kein anderer Spieler ihn verdrängen kann. Lest hier, warum.

Bundesliga am Freitag: BVB gastiert beim 1. FC Köln

Bericht: BVB buhlt um 16-jähriges Talent Eduardo Camavinga von

Der BVB ist offenbar an einer Verpflichtung des 16-jährigen Talents Eduardo Camavinga von Stade Rennes interessiert. Das berichten die Bild und L‘Equipe übereinstimmend. Zu einer Verpflichtung soll es laut der Bild jedoch frühestens im kommenden Sommer kommen.

BVB-Star Axel Witsel im Interview: ​"Nach diesem Erlebnis habe ich meiner Frau gesagt, dass wir nach Europa zurückkehren"

Axel Witsel blickt im Interview mit Goal und DAZN auf seine bewegte Karriere zurück. Ein Gespräch über Verzicht, Heimweh, Beinahe-Transfers und russische Kälte.

Wer zeigt Köln vs. BVB live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Bundesliga bei DAZN

Borussia Dortmund ist zu Gast beim 1. FC Köln. Wir verraten Euch, wer am Freitag das Bundesliga-Spiel live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Bericht: BVB unterbreitet Raphael Guerreiro anscheinend ein letztes Angebot

Bundesligist Borussia Dortmund startet offenbar einen letzten Versuch, um Raphael Guerreiro von einem Verbleib zu überzeugen. Wie die Bild berichtet, hat der BVB dem Europameister von 2016 ein finales Angebot vorgelegt.

Demzufolge könnte Guerreiro beim Verzicht auf einen Wechsel einen frischen Dreijahresvertrag unterzeichnen, der ihm gleichzeitig rund fünf Millionen Euro pro Saison in die Kasse spülen könnte. Bislang verdient er drei Millionen Euro pro Jahr.

Hans-Joachim Watzke hatte die Verhandlungen bereits an diesem Montag angedeutet. "Wir wollen gern verlängern, versuchen das seit Monaten. Da muss aber auch der Spieler mitspielen. Das wird sich in den nächsten Tagen oder Wochen klären", so Watzke bei Sky.

Sofern sich der Linksfuß weigert, diese Konditionen zu akzeptieren, könnte der BVB ihn im Winter noch verkaufen und noch eine Ablösesumme generieren. Aktuell läuft sein Vertrag bis 2020.