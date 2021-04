BVB (Borussia Dortmund), News und Gerüchte heute: Erling Haaland bei Manchester City Transferziel Nummer eins, Marco Reus und Raphael Guerreiro gegen Frankfurt wieder dabei

Erling Haaland soll bei Manchester City Sergio Agüero ersetzen, während Marco Reus und Raphael Guerreiro gegen Frankfurt zurückkehren. Alles zum BVB.

Bundesliga-Topteam Borussia Dortmund am Donnerstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB vom Tage.



BVB, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

BVB, News: Marco Reus und Raphael Guerreiro kehren gegen Eintracht Frankfurt zurück

Der BVB kann im wichtigen Duell um die Champions-League-Plätze gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr im LIVE-TICKER) wieder auf Kapitän Marco Reus und Außenverteidiger Raphael Guerreiro zählen.

"Wir gehen davon aus, dass sie uns gegen die Eintracht zur Verfügung stehen werden", erklärte Lizenspielerleiter Sebastian Kehl dem kicker.

Die beiden Leistungsträger fielen zuletzt verletzungsbedingt aus, hatten bereits am Dienstag jedoch wieder mit der Mannschaft trainiert.

BVB, News: Agüero-Ersatz? Erling Haaland bei Manchester City wohl Transferziel Nummer eins

Manchester City hat BVB-Torjäger Erling Haaland offenbar zum Transferziel Nummer eins erklärt. Das berichtet die Times. Demnach soll der 20-Jährige bei den Skyblues Rekordtorschütze Sergio Agüero ersetzen, der City nach der Saison verlassen wird.

Sollte es zu keiner Einigung mit den Westfalen kommen, die nach ESPN-Informationen 180 Millionen Euro für den Norweger fordern sollen, rückt Tottenham-Stürmer Harry Kane in den Fokus der Cityzens.

BVB, News - Uli Hoeneß: Mit Mats Hummels und Thomas Müller zur EM - Marco Reus, Julian Brandt und Julian Draxler sollten aussortiert werden

Uli Hoeneß (69) hat erneut eine Lanze für Mats Hummels und Thomas Müller gebrochen, würde Jerome Boateng aber zur EM "nicht mitnehmen". Mit einem möglichen Rückkehrer Hummels, Niklas Süle und Antonio Rüdiger, "der mir ganz gut gefällt, haben wir ja genug gute Abwehrspieler", sagte der RTL -Experte.

Hummels sollte Bundestrainer Joachim Löw aber ebenso bei der EURO (11. Juni bis 11. Juli) berücksichtigen wie Müller . "Er ist ein kopfballstarker Spieler, hat große Erfahrung und kann der Mannschaft auf jeden Fall was geben", sagte Hoeneß.

Der Dortmunder war wie Boateng und Müller im März 2019 von Löw aussortiert worden. "Müller gehört da unbedingt rein, der ist immer für Tore gut und kann jeder Mannschaft der Welt in bestimmten Situationen helfen", betonte der Münchner Ehrenpräsident.

Verzichten könne Löw laut Hoeneß auch auf Marco Reus, Julian Brandt, Julian Draxler, Robin Gosens oder Amin Younes. Reus und Brandt hätten "nicht bewiesen, dass sie Spiele entscheiden können", monierte er. Draxler sei "in Paris nicht weitergekommen und kann der Mannschaft keine entscheidenden Impulse geben".

BVB, News: Bundestrainer Joachim Löw lässt DFB-Rückkehr von Thomas Müller und Mats Hummels weiter offen

Bundestrainer Joachim Löw hat auch nach der Blamage in der WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien eine Rückkehr von Thomas Müller und Mats Hummels offen gelassen. "Wir werden noch einmal alles überprüfen", sagte Löw nach dem 1:2 (0:1) in Duisburg zwar, aber "die Frage ist aufgrund des einen Spiels nicht zu beantworten." Die Entscheidung, betonte Löw, falle "im Mai".

Mit Blick auf die EM (11. Juni bis 11. Juli) wird sich Löw Gedanken machen, "was wir besser machen können". Man dürfe jetzt "nicht den Glauben verlieren, wir müssen uns auf unsere Stärken besinnen", so Löw: "Wir können ein gutes Turnier spielen."

In der EM-Vorrunde trifft die DFB-Auswahl auf Weltmeister Frankreich, Titelverteidiger Portugal und Ungarn. Löw muss seinen Kader bis zum 1. Juni benennen. Danach folgen die Länderspiele gegen Dänemark (2. Juni) und Lettland (7. Juni).

"Wir müssen weiter arbeiten. Wir müssen uns stabilisieren", forderte Löw, dessen Amtszeit nach 15 Jahren nach der EM endet.

BVB (Borussia Dortmund): Die kommenden Spiele des Bundesligisten

Datum Paarung Wettbewerb Samstag, 03. April 2021, 15.30 Uhr BVB - Eintracht Frankfurt Bundesliga, 27. Spieltag Dienstag, 06. April 2021, 21 Uhr Manchester City - BVB Champions League, Viertelfinalhinspiel Samstag, 10. April 2021, 18.30 Uhr VfB Stuttgart - BVB Bundesliga, 28. Spieltag Mittwoch, 14. April 2021, 21 Uhr BVB - Manchester City Champions League, Viertelfinalrückspiel

