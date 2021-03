BVB (Borussia Dortmund), News und Gerüchte heute: Morey bei spanischem Topklub gehandelt, Leipzig hatte keine Chance auf Haaland-Transfer

BVB, News: Sevilla hat angeblich Mateu Morey auf dem Schirm

Der FC Sevilla meldet angeblich Interesse an Borussia Dortmunds Rechtsverteidiger Mateu Morey an. Das berichtet die Zeitung Estadio Deportivo mit Verweis auf Radio Sevilla .

Demnach stehe Morey auf einer Liste, die Sevillas Sportdirektor Monchi zu möglichen Verstärkungen der Mannschaft angelegt hat. Morey, der 2019 vom FC Barcelona zum BVB kam, steht in Dortmund noch bis 2023 unter Vertrag. In den letzten Monaten spielte sich der 21-jährige Spanier mehr und mehr ins Team von Trainer Edin Terzic.

Borussia Dortmund, News: RB Leipzig war bei Erling Haaland ohne Chance

RB Leipzigs Vorstandschef Oliver Mintzlaff hat erklärt, dass die Sachsen im Werben um Erling Haaland keine Chance gegen dessen heutigen Klub Borussia Dortmund hatten.

"Es ist kein Geheimnis, dass wir ihn haben wollten. Aber ganz ehrlich: Es hätte der Papst für uns verhandeln können, Haaland wäre dennoch nach Dortmund gewechselt", sagte Mintzlaff der Sport Bild .

Er erklärte daraufhin: "Timo Werner stand nach der Hinrunde der vergangenen Saison bei 18 Toren, dazu hatten wir Yussi Poulsen und Patrik Schick im Kader. Dortmund hingegen brauchte dringend einen Stürmer. Dazu kam die Strahlkraft des BVB und das finanzielle Paket, das in Dortmund besser war. Ich kann das Erling, seinem Vater und seinem Berater nicht übelnehmen."

Dass Haaland im Januar 2020 schließlich von Salzburg nicht nach Leipzig, sondern zum BVB wechselte, ärgerte auch RB-Mäzen Dietrich Mateschitz. "Er war sicher nicht begeistert, dass Haaland nach Dortmund gewechselt ist – so wie wir alle nicht glücklich damit waren", so Mintzlaff. "Aber man muss es auch mal akzeptieren und abhaken. Am Ende können wir uns nichts vorwerfen."

BVB: Wie Marcio Amoroso bei Borussia Dortmund zur Skandal-Personalie wurde

"Das muss uns erstmal jemand nachmachen", frohlockte Borussia Dortmunds Manager Michael Meier. "Wenn uns dafür keiner auf die Schulter klopft, machen wir es eben selbst." Etwas nüchterner, aber dennoch euphorisch äußerte sich BVB-Cheftrainer Matthias Sammer. Eine "optimale Lösung" sei der Transfer von Marcio Amoroso.

Es war das Jahr 2001 und auf dem Transfermarkt hatte die Borussia schon zuvor für Aufsehen gesorgt: Im Januar kam der 20-jährige Tomas Rosicky für 25 Millionen Mark von Sparta Prag, kurz vor Amorosos Transfer hatte auch Stürmer Jan Koller am Rheinlanddamm unterschrieben. Amoroso jedoch war stolze 30 Millionen Mark teurer als Koller: 50 Millionen betrug das Gesamtvolumen der Verpflichtung des Brasilianers von der AC Parma - es war damals der teuerste Transfer der Bundesligahistorie.

Was zu diesem Zeitpunkt noch keiner ahnte: Amoroso wandelte in Dortmund zwischen Genie und Wahnsinn und trieb den Verein mit seinem erratischen Verhalten vor sich her. "Ich war eine echte Diva", sagte er viele Jahre später im kicker. Wer sich bewusst sei, ein "ein spezielles Talent" vorweisen zu können, der "will manchmal auch entsprechend behandelt werden", so der Angreifer.

Bereits in Parma, wohin Amoroso 1999 als amtierender Serie-A-Torschützenkönig (22 Treffer) wechselte, war er in Ungnade gefallen. Nach drei schweren Verletzungen und einer Ausfalldauer von vier Monaten mehrten sich die Zweifel, ob der damals 27-Jährige wieder zu alter Stärke zurückfinden könne. Der Verein verlor schließlich die Geduld: Parma-Coach Renzo Ulivieri ließ Amoroso über die Presse wissen, dass er in Zukunft nicht mehr mit ihm plane.

BVB: Raiola stellt Haaland-Wechsel zu Borussia Dortmund in Frage

Starberater Mino Raiola hat über seinen Schützling Erling Haaland und dessen Wechsel zum BVB gesprochen . Dabei deutete er an, dass möglicherweise der direkte Schritt zu einem europäischen Spitzenteam sinnvoller gewesen wäre.

"Bei Haaland hat sich jeder getäuscht. Er hat die Dinge so viel schneller bewältigt, als jeder es gedacht hatte. Haaland ist der Zeit in seiner eigenen Entwicklung voraus", sagte er in einem Zoom-Call bei The Athletic und ergänzte: "Vielleicht war ich zu vorsichtig, als ich sagte: 'Oh nein, lass uns nach Dortmund gehen anstatt irgendwoanders hin.'"

