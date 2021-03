BVB, News und Gerüchte: Thomas Meunier übt Kritik, Spekulationen um spanisches Talent - alles zu Borussia Dortmund heute

BVB, News: Meunier bezeichnet sich selbst und Mitspieler als "durchschnittlich"

Der belgische Nationalspieler Thomas Meunier hat kritisch über die Mannschaft seines Klubs Borussia Dortmund gesprochen. Gegenüber dem belgischen TV- und Radiosender RTBF bezeichnete er hierbei sowohl seine eigene momentane Leistung als auch die seiner Mitspieler als "durchschnittlich".

"Im Moment bin ich durchschnittlich, aber die Hälfte des Teams ist ebenso durchschnittlich, und das ist das Problem“, sagte der Belgier und fügte an: "Wir wissen nicht, woran es liegt. Wir sind Fünfter, aktuell also nicht in der Champions League. Bald steht das Pokal-Halbfinale und die Spiele gegen Manchester City an und wir sind nicht in Form. Diese Saison ist ein Rätsel, mal klappt es, mal nicht."

Der meist offensiv orientierte Rechtsverteidiger merkte zudem an, dass er "wie ein Verteidiger" spiele, was nicht zum ihm passe. Ihm fehle nach seiner Verletzung "der Rhythmus", es sei deshalb "ein bisschen kompliziert", so Meunier.

Meuniers Worte kommen für den BVB vor einem enorm wichtigen Spiel: Vier Punkte trennen die Borussia aktuell vom Saisonziel Champions-League-Qualifikation. Das Duell mit dem ärgsten Konkurrenten Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr LIVE im TICKER ) gilt als Must-Win-Game für die Schwarzgelben.

Borussia Dortmund, Gerüchte: BVB an spanischem Talent dran

Bundesligist Borussia Dortmund ist am spanischen Talent Fabio Blanco vom FC Valencia interessiert. Dies berichtet die Sportzeitung Mundo Deportivo. Der Vertrag des 17-Jährigen läuft im Sommer aus.

Die Mundo Deportivo bezeichnet sowohl den BVB als auch Ligakonkurrent Bayern München als Vereine, die Blanco "nicht aus den Augen lassen" und gibt an, dass die Berater des Talents in Deutschland gut vernetzt seien.

Blanco gilt als technisch versierter und antrittsschneller Außenstürmer, der die rechte Seite bevorzugt. Neben den beiden Bundesliga-Größen sollen auch Real Madrid, der FC Barcelona, Manchester City, Manchester United, der FC Chelsea, Juventus Turin und die AC Milan am spanischen Jugendnationalspieler interessiert sein.

BVB, News: Die Top-Scorer der Saison 2020/21

Name Einsätze Tore Assists Scorerpunkte Erling Haaland 21 21 5 26 Jadon Sancho 21 6 11 17 Raphael Guerreiro 20 3 9 12 Marco Reus 24 3 7 10 Giovanni Reyna 24 3 5 8

BVB, News: Talent Nmadi Collins soll befördert werden

Bundesligist Borussia Dortmund will im Sommer offenbar das nächste Talent aus der eigenen Jugendabteilung in die Erste Mannschaft befördern. Dies berichtet die Bild-Zeitung. Hierbei soll es sich um dem 17-jährigen Nnamdi Collins handeln.

Der Innenverteidiger war bereits im letzten Jahr aus der U17 in die U19 hochgezogen worden und besitzt einen Vertrag bis 2024. Laut Informationen der Bild soll er bei den Profis trainieren, aber dennoch in der U19 zum Einsatz kommen, um weiterhin Spielpraxis zu erhalten.

Collins soll laut der Tageszeitung 2020 beinahe zum FC Chelsea gelandet sein, der mit einem Handgeld von einer Million Euro gelockt habe. Demnach habe Sportdirektor Michael Zorc ihn vor allem aufgrund der besseren Perspektive beim BVB vom Verbleib überzeugen können.

BVB, Transfers: Borussia Dortmund wollte Kylian Mbappe

Der ehemalige BVB-Scout Sven Mislintat hat verraten, dass Borussia Dortmund vor einigen Jahren großes Interesse an einer Verpflichtung von Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) hatte. "Es war total schade, dass man bei Kylian keinen Zugang gefunden hat. Kylian Mbappe war zu einem gewissen Zeitpunkt ablösefrei (2016, Anm. d. Red.), wo auch viele dran waren", sagte Mislintat im Podcast kicker meets DAZN. Er ergänzte: "Da hatten wir aber keine Chance, das zu gewinnen. Wenn du den (Mbappe; d. Red.) damals ablösefrei aus Monaco hättest klauen können, wäre es natürlich ein Mega-Deal gewesen."

Statt ins Ruhrgebiet zu wechseln, blieb Mbappe der AS Monaco treu, gewann sogar in der Saison 2016/17 die Meisterschaft mit der Mannschaft aus dem Fürstentum. 26 Treffer sowie 14 Vorlagen steuerte der damalige Rohdiamant in 44 Pflichtspielen bei, womit er in die Riege der begehrtesten Youngster der Welt aufstieg.

Umso bitterer für den BVB damals: Mbappe erzielte Viertelfinale besagter Saison in Hin- und Rückspiel insgesamt drei Tore gegen die Schwarz-Gelben und besiegelte somit das Dortmunder Aus quasi im Alleingang.

Im Sommer 2017 zog es Mbappe zunächst auf Leihbasis zu Paris Saint-Germain, ein Jahr später zahlte der Hauptstadtklub rund 145 Millionen Euro an Monaco. In mittlerweile fast vier Spielzeiten erzielte Mbappe für PSG wettbewerbsübergreifend 120 Tore in 160 Spielen.

