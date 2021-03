BVB (Borussia Dortmund), News und Gerüchte heute: Lille-Keeper offenbar ein Thema, zieht es Favre nach Glasgow?

Der BVB (Borussia Dortmund) am Dienstag: Offenbar hat der Bundesligist auf der Suche nach einem neuen Torhüter in Frankreich jemanden gesichtet.

Der BVB bereitet sich ohne seine Nationalspieler auf das kommende Wochenende vor, wenn es am Samstag in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt geht. Wir haben für Euch das wichtigste Infomaterial des Tages heute zusammengefasst und alles aufgeschrieben, was den BVB heute bewegt.

Hier findet Ihr alles Wichtige zum BVB aus den letzten vier Tagen:

BVB (Borussia Dortmund), News und Gerüchte: Interesse an Maik Maignan?

In den vergangenen Wochen und Monaten kursierten rund um Borussia Dortmund immer wieder Gerüchte, dass man zur neuen Saison 2021/22 einen Torhüter verpflichten wolle. Nun soll ein weiterer Kandidat dafür Maik Maignan von der OSC Lille sein.

Laut eines Berichts von France Football ist der 25 Jahre alte Schlussmann des französischen Top-Klubs aber nicht nur dem BVB aufgefallen - auch Tottenham Hotspur soll Interesse haben. Maignan wurde bei Paris Saint-Germain ausgebildet und hütet seit 2015 den Kasten der OSC.

Der Bericht nennt sogar noch einen weiteren Namen, der beim BVB ein Thema sein könnte. Odisseas Vlachodimos von Benfica ist nämlich angeblich ebenfalls ein Kandidat bei Schwarz-Gelb.

Derzeit ist die Borussia mit Marwin Hitz und Roman Bürki auf der Torhüterposition besetzt, mit Hitz verlängerte man den Vertrag kürzlich. Bürkis Zukunft ist hingegen komplett offen.

BVB (Borussia Dortmund): EM-Aus für Moukoko bei der U21-Europameisterschaft

BVB (Borussia Dortmund), News und Gerüchte: Zieht es Lucien Favre nach Schottland?

Der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund, Lucien Favre, hat offenbar klare Vorstellungen, welches Team er als nächstes coachen will. Einem Bericht der Daily Mail zufolge will der Schweizer beim schottischen Traditionsklub Celtic Glasgow anheuern. Auf Anfragen rund um den Klub reagierte seine Seite nicht.

Celtic, das in der höchsten Spielklasse Schottlands 20 Punkte hinter dem Erzrivalen Rangers liegt, wurde zuletzt von Neil Lennon trainiert, derzeit steht John Kennedy als Interimstrainer auf der Kommandobrücke. Da die Schotten einen neuen Cheftrainer suchen, werden bereits einige Kandidaten gehandelt - unter anderem auch der von Thierry Henry, der jüngst Interesse bekundete.

Favre wurde beim BVB im Dezember 2020 entlassen, nachdem man eine Negativserie hinlegt hatte. Das Ganze gipfelte dann in einer 1:5-Heimklatsche gegen den VfB Stuttgart. Wo er seine Trainerkarriere fortsetzen wird, ist noch nicht final geklärt.

In den letzten Monaten wurde er auch mit Olympique Lyon und der OSC Lille in Verbindung gebracht.

Borussia Dortmund: Sven Mislintat hätte Niklas Süle zum BVB holen können

Sven Mislintat gilt als Vorreiter, wenn es um das Aufspüren von Talenten geht und stellt seine Fähigkeiten seit April 2019 als Sportdirektor dem VfB Stuttgart zur Verfügung.

In der neuesten Ausgabe des kicker-meets-DAZN-Podcasts spricht Mislintat unter anderem über die Verpflichtung von Shootingstar Silas Wamangituka sowie die verpassten Transfers von Kylian Mbappe und Niklas Süle zu seiner Zeit bei Borussia Dortmund (BVB-Chefscout von 2009 bis Ende 2016, d. Red.).

BVB (Borussia Dortmund): Hans-Joachim Watzke verlängert Vertrag bis 2025

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bleibt dem Vizemeister Borussia Dortmund langfristig erhalten. Der 61-Jährige verlängerte am Montag seinen im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag vorzeitig um drei Jahre bis zum 31. Dezember 2025.

"Es ist uns nach intensiven Gesprächen gelungen, Hans-Joachim Watzke für weitere drei Jahre als Vorsitzenden der Geschäftsführung zu gewinnen", sagte BVB-Präsident Reinhard Rauball in einer Mitteilung der Borussen.

Watzke, Treß und Cramer verlängern



Borussia Dortmund setzt auf personelle Kontinuität. Die Verträge der Geschäftsführer Hans-Joachim #Watzke, Thomas #Treß und Carsten #Cramer werden vorzeitig verlängert.



Alle Infos: https://t.co/XVF7IPNmkh pic.twitter.com/KiuRvoVLV6 — Borussia Dortmund (@BVB) March 29, 2021

Watzke, der seit Dezember 2005 als Geschäftsführer tätig ist, hatte vor der Corona-Pandemie immer wieder mit dem Gedanken gespielt, nach seinem bisherigen Vertragsende im Jahr 2022 seine Zeit in Dortmund zu beenden.

BVB (Borussia Dortmund): Die kommenden Spiele des Bundesligisten

Datum Paarung Wettbewerb Samstag, 03. April 2021, 15.30 Uhr BVB - Eintracht Frankfurt Bundesliga, 27. Spieltag Dienstag, 06. April 2021, 21 Uhr Manchester City - BVB Champions League, Viertelfinalhinspiel Samstag, 10. April 2021, 18.30 Uhr VfB Stuttgart - BVB Bundesliga, 28. Spieltag Mittwoch, 14. April 2021, 21 Uhr BVB - Manchester City Champions League, Viertelfinalrückspiel

BVB (Borussia Dortmund): Die aktuelle Tabelle in der Bundesliga