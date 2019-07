BVB: Gute Karten im Rennen um Juve-Juwel Kean, neuer Mega-Deal mit Puma? - Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Der BVB hat offenbar gute Karten im Rennen um Juventus-Talent Moise Kean. Zudem winkt den Dortmundern ein neuer Mega-Deal mit Ausrüster Puma.

bereitet sich derzeit in den USA auf die neue Saison vor.

Im Hintergrund laufen die Personalplanungen weiter auf Hochtouren. Mit Abdou Diallo musste der BVB einen Weggang verkraften. Der Franzose schloss sich am Dienstag PSG an. Derweil soll der Vizemeister ein Auge auf Supertalent Moise Kean von geworfen haben. Dabei werden Dortmund gute Chancen eingeräumt.

Am kolportierten Interesse an Schalke-Keeper Alexander Nübel ist jedoch nichts dran.

Gute Nachrichten gibt es aber von der Ausrüster-Front: Einem Bericht der SportBild zufolge steht eine Verlängerung mit Puma kurz bevor. Der Deal soll über einen Zeitraum von zehn Jahren rund 300 Millionen Euro in die Kassen der Westfalen spülen.

BVB-Trainer Favre fordert Sancho: "Hat noch zu tun"

Bericht: BVB im Rennen um Kean in der Pole Position

Borussia Dortmund hat offenbar gute Karten auf eine Verpflichtung von Juventus Turins Talent Moise Kean. Das berichtet die Gazzetta dello Sport.

Demnach ist der BVB neben Premier-League-Klub Favorit auf einen Transfer des jungen Italieners. Juventus denke darüber nach, Kean ziehen zu lassen, weil die bisherigen Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung zu keinem Ergebnis geführt haben.

Andre Schürrle zu ? Berater dementiert

Andre Schürrles Berater Ingo Haspel hat Medienberichte dementiert, wonach der Offensivspieler von Borussia Dortmund vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt stehe.

"Es gibt keine Gespräche mit Eintracht Frankfurt", sagte Haspel dem kicker. Die Ruhr Nachrichtenhatten zuvor vermeldet, dass Schürrle am Dienstag auf dem Trainingsgelände der Eintracht gewesen sei und möglicherweise sogar schon den Medizincheck bei den Hessen absolviert habe.

Bericht: BVB schließt Mega-Deal mit Ausrüster ab

Vizemeister Borussia Dortmund hat sich nach Informationen der Sport Bild mit Ausrüster Puma auf eine Verlängerung der noch bis 2022 laufenden Zusammenarbeit geeinigt. Der neue Vertrag soll demnach einen Zeitraum von zehn Jahren umfassen und dem BVB mehr als 300 Millionen Euro einbringen.

"Wir befinden uns mit Puma in guten und zielführenden Gesprächen, in denen wir uns zuletzt deutlich angenähert haben. Zahlen kommentieren wir nicht. Was ich aber sagen kann: Borussia Dortmund wird einen deutlich werthaltigeren Vertrag abschließen als bisher", sagte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer dem Magazin.

Der neue Vertrag soll ab 2020 gelten. Der Sportartikelhersteller ist bereits seit sieben Jahren Ausrüster der Borussia und zahlte bislang rund zehn Millionen Euro pro Jahr. Diese Summe soll sich künftig verdreifachen.

Kein BVB-Angebot an Alexander Nübel - Keeper bleibt Schalker

Das angebliche Angebot vom BVB gibt es nicht, Stammtorhüter Alexander Nübel bleibt dem erhalten. Zumindest vorerst ...

Ex-BVB-Talent Dario Scuderi setzt Karriere doch noch fort

Vor kurzem hatte Ex-BVB-Talent Dario Scuderi noch sein Karriereende verkündet, nun spielt der 21-jährige Rechtsverteidiger aber doch weiter Fußball.

So läuft Scuderi, der sich im September 2016 bei einem Youth-League-Spiel mit Dortmunds U19 einen Totalschaden im Knie zugezogen hatte, künftig für den FC Iserlohn in der Westfalenliga (6. Liga) auf. "Für uns ist das eine Riesenverstärkung. Dario hat im Training gezeigt, dass er ein sehr guter Fußballer ist und uns weiterhelfen kann", sagte Iserlohn-Trainer Mario Plechaty dem Iserlohner Kreisanzeiger.

Scuderi hatte sich nach seiner schweren Verletzung mit eisernem Willen gegen Ende der abgelaufenen Saison noch einmal zurück in den Kader der U23 des BVB gekämpft. Zuletzt verkündete er jedoch vor allem wegen des hohen gesundheitlichen Risikos im Falle einer erneuten Verletzung zunächst das Ende seiner Profilaufbahn.

BVB: Diallo-Transfer zu PSG offiziell

Verteidiger Abdou Diallo wechselt von Borussia Dortmund zu Paris Saint-Germain. Dies gaben beide Klubs am Dienstagnachmittag offiziell bekannt. Der 23-Jährige unterschreibt beim französischen Meister einen Fünfjahresvertrag bis 2024.

Die Ablöse, die PSG an den BVB überweist, beträgt rund 32 Millionen Euro. Der Franzose hatte in der L'Equipe zuletzt noch betont, dass PSG für jeden jungen Spieler ein interessanter Klub sei . "Im Defensivbereich sind wir gut aufgestellt, sowohl was die Anzahl der Spieler als auch deren Qualität angeht. Abdou wollte das Angebot aus seinem Heimatland unbedingt annehmen, und für uns ist es ein ausgesprochen werthaltiges“, sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.