BVB: Sieg in Seattle zum Start der US-Testspiele, Reus schwärmt von Klopp - Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund gewinnt sein Testspiel gegen Seattle und Marco Reus spricht im Interview über seine Karriere. Alle News und Gerüchte zum BVB.

bereitet sich derzeit in den USA auf die neue Saison vor. Im ersten Testspiel gegen die gewann der BVB mit 3:1.

Marco Reus spricht im Interview über seine Anfangszeit als Profi und Jürgen Klopp. Sein Berater verrät zudem, viele Top-Klubs hätten Reus gerne verpflichtet.

Im Hintergrund laufen die Personalplanungen weiter auf Hochtouren. Mit Abdou Diallo musste der BVB einen Weggang verkraften. Der Franzose schloss sich am Dienstag PSG an.

Borussia Dortmund am Donnerstag: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

Borussia Dortmund: Marco Reus im Interview: "Das waren die längsten zehn Minuten meiner Karriere"

Marco Reus im Interview über seinen BVB-Abgang und seine Zeit in Ahlen. Zudem: Wie ihn Klopp in seinen Bann zog und wie er von Götzes Abgang erfuhr.

Im Juni wurde Marco Reus von seinen Profikollegen zum Spieler der Saison gewählt - nach 2012 und 2014 bereits zum dritten Mal in seiner Karriere. Sein Weg zu einem der besten deutschen Fußballer seiner Generation und zum Kapitän von Borussia Dortmund verlief allerdings nicht so geradlinig, wie man angesichts seiner fußballerischen Klasse zu glauben geneigt ist.

BVB: Dortmund mit gelungenem Testspielstart in Seattle

Vizemeister Borussia Dortmund hat das erste Testspiel auf seiner USA-Reise gewonnen. Am frühen Donnerstag (MESZ) besiegte das Team von Trainer Lucien Favre die Seattle Sounders aus der Profiliga MLS 3:1 (1:0).

Marius Wolf (36.), Paco Alcacer (50.) und Jadon Sancho (77.) schossen den in der Vorbereitung weiter ungeschlagenen BVB zum Erfolg.

Berater verrät: Barcelona, Arsenal, Milan, PSG und Manchester-Klubs wollten Marco Reus

An Nationalspieler Marco Reus sind im Jahr 2015 zahlreiche Spitzenklubs dran gewesen. Einer seiner Berater, Kai Psotta, hat nun verraten, dass sowohl der FC Barcelona als auch Arsenal, Paris Saint-Germain, Manchester City, Manchester United und der AC Mailand mit Reus gesprochen haben.

"Im Sommer 2015 zum Beispiel saß mein Chef Dirk Hebel im Düsseldorfer Flughafen-Hotel mit Barcelonas Raul Sanllehi zusammen", schreibt Psotta in seiner Kolumne in der GQ. "Sechs Monate später starteten die Klubverantwortlichen der Katalanen, allen voran Robert Fernandez, einen weiteren Versuch, Reus nach zu locken."

BVB kassiert Korb von Marc Cucurella: Barca-Talent wechselt nach Getafe

Defensivmann Marc Cucurella vom FC Barcelona wird zur kommenden Saison das Trikot des FC Getafe tragen. Wie Goal und SPOX erfuhren, sichert sich der spanische Erstligist die Dienste des U-Nationalspielers für eine Ablösesumme zwischen acht und zehn Millionen Euro.

Erst am Dienstag hatte Barca Gebrauch von seiner Rückkaufklausel für Cucurella gemacht und den 20-Jährigen für vier Millionen Euro von der zurückgeholt.

Ausschlaggebend für den Wechsel nach Getafe war Goal- und SPOX-Informationen zufolge die Aussicht, auf internationaler Bühne vorzuspielen. Getafe hatte sich in der abgelaufenen Saison Platz fünf und somit das Ticket für die gesichert. Zudem erhofft sich Cucurella bei Getafe bessere Einsatzchancen als bei Borussia Dortmund, oder dem , die ebenfalls um den Spanier gebuhlt hatten.

Bericht: BVB schließt Mega-Deal mit Ausrüster ab

Vizemeister Borussia Dortmund hat sich nach Informationen der Sport Bild mit Ausrüster Puma auf eine Verlängerung der noch bis 2022 laufenden Zusammenarbeit geeinigt. Der neue Vertrag soll demnach einen Zeitraum von zehn Jahren umfassen und dem BVB mehr als 300 Millionen Euro einbringen.

"Wir befinden uns mit Puma in guten und zielführenden Gesprächen, in denen wir uns zuletzt deutlich angenähert haben. Zahlen kommentieren wir nicht. Was ich aber sagen kann: Borussia Dortmund wird einen deutlich werthaltigeren Vertrag abschließen als bisher", sagte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer dem Magazin.

Der neue Vertrag soll ab 2020 gelten. Der Sportartikelhersteller ist bereits seit sieben Jahren Ausrüster der Borussia und zahlte bislang rund zehn Millionen Euro pro Jahr. Diese Summe soll sich künftig verdreifachen.

BVB: Diallo-Transfer zu PSG offiziell

Verteidiger Abdou Diallo wechselt von Borussia Dortmund zu Paris Saint-Germain. Dies gaben beide Klubs am Dienstagnachmittag offiziell bekannt. Der 23-Jährige unterschreibt beim französischen Meister einen Fünfjahresvertrag bis 2024.

Die Ablöse, die PSG an den BVB überweist, beträgt rund 32 Millionen Euro. Der Franzose hatte in der L'Equipe zuletzt noch betont, dass PSG für jeden jungen Spieler ein interessanter Klub sei . "Im Defensivbereich sind wir gut aufgestellt, sowohl was die Anzahl der Spieler als auch deren Qualität angeht. Abdou wollte das Angebot aus seinem Heimatland unbedingt annehmen, und für uns ist es ein ausgesprochen werthaltiges“, sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.