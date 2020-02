BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Lewandowski dachte über United-Wechsel nach, zwei Jahre ohne Fans nach Hoffenheim

Wegen der Strahlkraft Fergusons wäre Lewandowski fast bei Manchester United gelandet und der BVB muss zwei Jahre ohne Fans nach Hoffenheim. Alle News.

Für geht es nach dem wichtigen 2:1-Erfolg im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen am Samstag in der gegen das abstiegsgefährdete (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ).

Bereits am Freitag wurde bekannt, dass der BVB in den nächsten zwei Jahren die Auswärtsspiele bei der TSG Hoffenheim ohne eigene Fans bestreiten muss. Das Sportgericht widerrief die ausgesprochene Bewährungsstrafe, zudem müssen die Kraichgauer für die bedingten Mindereinnahmen entschädigt werden.

In einem Interview ließ Bayern-Stürmer Robert Lewandowski außerdem durchblicken, dass er 2012 nach einem Telefonat mit dem damaligen Trainer von , Sir Alex Ferguson, über einen Wechsel in die Premier League nachgedacht hat.

Hier gibt es die wichtigsten News zum BVB heute am Samstag!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Lewandowski über einstiges Interesse von Manchester United: "Habe wirklich über einen Wechsel nachgedacht"

Nach einem Anruf von Sir Alex Ferguson, dem damaligen Trainer von Manchester United, hat Robert Lewandowski 2012 mit dem Gedanken gespielt, zum englischen Rekordmeister zu wechseln. Ein Transfer scheiterte jedoch am Veto seines Ex-Vereins Borussia Dortmund.

"Ich habe nach zwei Jahren in Dortmund mit ihm gesprochen und damals wirklich über einen Wechsel zu Manchester United nachgedacht", ließ Lewandowski im Gespräch mit der britischen Tageszeitung The Guardian durchblicken. Ein Abschied sei für den BVB aber nicht infrage gekommen.

Vor BVB-Rückspiel in der : Karneval in dieses Jahr ohne Neymar

Ausnahmsweise geht der Karneval in Brasilien ohne Neymar über die Bühne, der Star vom französischen Meister Paris Saint-Germain hat die Reise in seine Heimat in diesem Jahr schweren Herzens abgesagt - des lieben Friedens Willen.

"Mit großer Freude kann ich mitteilen, dass ich 2020 nicht zum Karneval gehe", teilte der PSG-Profi am Freitag voller Sarkasmus in einem Instagram-Video mit: "Das ist gut so, dann gibt es diesmal keinen Streit."

Das Rückspiel gegen Borussia Dortmund im Achtelfinale der Champions League findet am 11. März und somit am Geburtstag von Neymars Schwester statt. In den letzten vier Jahren hatte der 28-Jährige bei Partien rund um dieses Datum stets gefehlt.

Bestätigt: BVB zwei Jahre ohne Fans nach Hoffenheim

Bundesligist Borussia Dortmund muss in den kommenden zwei Spielzeiten in Auswärtsspielen bei der TSG Hoffenheim auf seine Fans verzichten. Am Freitag widerrief das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) die am 2. November 2018 gegen den BVB ausgesprochene Bewährungsstrafe, weil Dortmunder Fans im jüngsten Auswärtsspiel (20. Dezember) gegen die Kraichgauer mit Schmähungen gegen TSG-Mäzen Dietmar Hopp erneut auffällig geworden waren. Der BVB stimmte dem Widerruf zu.

"Der Widerruf der Bewährungsstrafe bedeutet, dass Dortmund alle Pflichtspiele in Hoffenheim in der nächsten und der übernächsten Saison unter Ausschluss seiner Anhänger zu bestreiten hat. Zudem muss der BVB die Hoffenheimer für die durch die Zuschauerausschlüsse im Gastbereich bedingten Mindereinnahmen entschädigen", teilte der DFB in einer Mitteilung mit.

BVB: Erling Haaland hatte offenbar schon bei Manchester United zugesagt

Erling Braut Haaland sorgt dieser Tage in Diensten von Borussia Dortmund für Furore. Doch nun suggeriert ein Bericht von The Athletic , dass der Norweger vor seinem Wechsel von Red Bull Salzburg zum BVB eigentlich schon woanders zugesagt hatte. Ein wichtiger Faktor jedoch soll ihn umgestimmt haben.

Wie das Online-Portal meldet, soll Haaland dem englischen Rekordmeister Manchester United bereits sein Jawort gegeben haben. Und dies schon im Dezember, als Geschäftsführer Ed Woodward und Trainer Ole Gunnar Solskjaer zu Besuch in Salzburg waren. Bei jenem Treffen soll aber Haalands Berater Mino Raiola nicht anwesend gewesen sein.

Allerdings soll sich Haaland letztlich doch noch umentschieden haben, weil United nicht in der Champions League spiele - und diese wohl auch in dieser Spielzeit verpassen werde.