Karneval in Brasilien dieses Jahr ohne Neymar: "Dann gibt es keinen Streit"

Um den Frieden innerhalb des Vereins zu wahren, verzichtet PSG-Superstar Neymar in diesem Jahr "mit großer Freude" auf den Karneval in Brasilien.

Ausnahmsweise geht der Karneval in ohne Neymar über die Bühne, der Star vom französischen Meister hat die Reise in seine Heimat in diesem Jahr schweren Herzens abgesagt - des lieben Friedens Willen.

"Mit großer Freude kann ich mitteilen, dass ich 2020 nicht zum Karneval gehe", teilte der PSG-Profi am Freitag voller Sarkasmus in einem Instagram-Video mit: "Das ist gut so, dann gibt es diesmal keinen Streit."

Neymar war in den vergangenen zwei Jahren zur Karnevalszeit jeweils nach Hause geflogen. In beiden Fällen plagten ihn Fußverletzungen, doch das hielt Neymar nicht vom Tanzen ab. Entsprechend groß war die Kritik in .

PSG-Trainer Tuchel über Neymar: "Macht den Eindruck, wir wären nicht seriös"

Zuletzt hatte der Südamerikaner seinen 28. Geburtstag trotz Verletzung in einem Pariser Nachtclub gefeiert, was seinem Trainer Thomas Tuchel sauer aufstieß: "Es ist eine Ablenkung, das ist klar. Das macht den Eindruck, wir wären nicht seriös, nicht professionell."

Im Achtelfinal-Hinspiel in der bei (1:2) hatte Neymar das einzige PSG-Tor erzielt und sich danach darüber beschwert, dass er vom Klub zuvor zu lange geschont worden war: "Es ist hart, vier Spiele nicht zu spielen. Es war nicht meine Entscheidung, sondern die des Klubs, der Ärzte."