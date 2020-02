BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Ex-Keeper Weidenfeller vergleicht Haaland mit Ronaldo, BVB drei Jahre ohne Fans in Hoffenheim

Ex-Keeper Weidenfeller adelt Stürmer Erling Haaland und die Borussia verkündet einen neuen Sponsoren-Deal. Alle News zum BVB.

Nach dem wichtigen 2:1-Erfolg im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen PSG geht es für den BVB am Wochenende wieder in der weiter. Am Samstag wollen die Schwarz-Gelben bei Kellerkind (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) nach dem jüngsten Ausscheiden im Wiedergutmachung leisten.

Dabei hoffen die BVB-Fans natürlich wieder auf Tore von Shootingstar Erling Haaland, der nach seiner Leistung gegen Paris von Ex-Keeper Roman Weidenfeller sogar mit Cristiano Ronaldo verglichen wurde.

Außerdem: Der BVB hat ab kommender Saison einen zusätzlichen Sponsor, muss jedoch für die kommenden drei Jahre wohl bei Gastspielen in Hoffenheim auf den eigenen Anhang verzichten.

BVB: Ex-Keeper Weidenfeller vergleicht Stürmer Erling Haaland mit Cristiano Ronaldo

Der ehemalige BVB-Keeper Roman Weidenfeller hat Dortmunds Torjäger Erling Haaland mit Superstar Cristiano Ronaldo verglichen. "Es gibt schon eine große Ähnlichkeit mit großen Spielern wie Cristiano Ronaldo, der ja auch auf derselben Position spielt, der auch sehr abschlussstark ist, Handlungsschnelligkeit hat, der schnell ist, kopfballstark ist, einen guten Fuß hat", erklärte der 39-Jährige im Gespräch mit der Bild und fügte an: "Man kann ihn schon mit Cristiano vergleichen."

Dennoch drückte der einstige Torhüter auf die Bremse: "Man muss aber auch bedenken: Er ist noch ein ganz junger Spieler. Wir müssen ihm Zeit geben. Die braucht er für die weiteren Schritte."

Haaland hat seit seiner Verpflichtung im Winter beim BVB sensationell eingeschlagen. In bislang sieben Spielen erzielte der Norweger elf Treffer.

Medien: Hoffenheim-Verbot für BVB-Fans nach Hopp-Schmähungen

Bundesligist muss in den kommenden drei Spielzeiten bei Auswärtsspielen bei der TSG Hoffenheim auf seine Fans verzichten. Laut übereinstimmenden Medienberichten wird der Vizemeister nach erneuten Schmähungen gegen TSG-Mäzen Dietmar Hopp einem Antrag des DFB-Kontrollausschusses zustimmen, die Bewährung einer im November 2018 verhängten entsprechenden Strafe auszusetzen.

Geht der BVB nicht vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes gegen den Antrag vor, wird das Urteil wohl in den nächsten Tagen rechtskräftig. Nach Sportschau-Informationen sollen die Dortmunder auch mit einer Geldstrafe in Höhe von 60.000 Euro belegt werden, zudem müsse der Klub die TSG für entgangene Einnahmen entschädigen.

Im jüngsten Gastspiel in Sinsheim kurz vor Weihnachten hatten die BVB-Anhänger zahlreiche beleidigende Banner entrollt und Schmählieder angestimmt. Schon bei vorherigen Duellen war der 79-jährige Hopp mehrmals beleidigt worden, was der Investor auch schon in mehreren Fällen zur Anzeige gebracht hatte.

BVB bestätigt 1&1-Deal: Kommende Saison mit zwei Trikotsponsoren

Bundesligist Borussia Dortmund beschreitet neue Wege und geht erstmals in seiner Geschichte mit zwei Trikotsponsoren in die Saison. In der Bundesliga wird ab 2020/21 das Logo des Kommunikationsunternehmens 1&1 das BVB-Trikot zieren, der aktuelle Hauptsponsor Evonik ist künftig nur noch bei internationalen Pokalwettbewerben, im DFB-Pokal und bei Freundschaftsspielen im Ausland zu sehen. Die Verträge mit beiden Sponsoren laufen bis 2025.

"Wir freuen uns sehr, in 1&1 ein weiteres Top-Unternehmen als Trikotsponsor gewonnen zu haben, das unseren erfolgreichen Weg gemeinsam mit uns gehen möchte", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke: "Für uns ist der heutige Tag ein Meilenstein auf dem Weg der wirtschaftlichen und damit auch sportlichen Weiterentwicklung des BVB." Der Vertrag mit 1&1 umfasst auch ein Digitalkonzept, mit dem neue Zielgruppen erschlossen werden sollen.

Das 1&1-Logo, eigentlich blau-weiß und damit in den Farben des Dortmunder Erzrivalen Schalke 04 gehalten - wird auf den Trikots schwarz-weiß sein.

Der Vertrag soll der Borussia laut Medienberichten erfolgsabhängig pro Jahr 12 bis 15 Millionen Euro einbringen. Die Vergütung von Evonik soll im Gegenzug um die Hälfte auf dann noch rund zehn Millionen Euro gekürzt werden. Damit würde der achtmalige deutsche Meister über das Trikotsponsoring bis zu 25 Millionen Euro pro Saison generieren.

BVB - Owen Hargreaves schwärmt nach 2:1 gegen PSG von Jadon Sancho

Der ehemalige Bayern-Profi Owen Hargreaves hat nach dem 2:1-Sieg des BVB gegen PSG im Champions-League-Achtelfinale am Dienstag Flügelflitzer Jadon Sancho in den höchsten Tönen gelobt und mit Paris-Superstar Neymar verglichen.

"Die Leistung von Sancho war wie Neymar zu seinen besten Zeiten - locker-flockig. Er war nicht zu stoppen ", schwärmte der mittlerweile 39-Jährige im Gespräch mit BT Sport.

"Geht und holt Eure Scheckhefte raus", ergänzte der Engländer: "Jemand sollte diesen ganz besonderen Jungen verpflichten." Zuletzt hatte Neymar selbst Sancho als einen "besonderen Fußballer" bezeichnet.

Nach BVB vs. PSG: Selbst Thomas Tuchel lobt Erling Haaland

Erling Haaland zutzelte seinen Smoothie und lächelte breit. "Ich habe den Moment genossen. Dafür lebt man", sagte der "Wunderstürmer" von Borussia Dortmund nach dem aufregenden 2:1 (0:0) im Achtelfinal-Hinspiel der gegen Paris St. Germain. Er sei wohl, fügte er in noch ungeschliffenem Deutsch an, diesmal der "Mann aus der Abend".

Die beiden Tore des Norwegers (69./78.), seine Champions-League-Treffer neun und zehn im erst siebten Spiel, lassen den BVB vor dem Rückspiel im Prinzenpark am 11. März vom Viertelfinale träumen. "Sehen wir mal, was in Paris so passiert", sagte Haaland.

Nicht nur die Mitspieler und Dortmunder Verantwortlichen staunten über diese eiskalte Tormaschine. "Nicht schlecht. Er ist ein Tier", sagte PSG-Trainer Thomas Tuchel. "Er hat diese körperliche Präsenz, eine unheimliche Energie und den Speed. Er hat einen Abstauber gemacht und ein super schönes Tor."