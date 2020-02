BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Bürki glaubt an Chance gegen PSG, Isak wäre bei Rückkauf wohl teuer

Roman Bürki glaubt an die Chance von Borussia Dortmund gegen PSG, während Alex Isak wohl sehr teuer werden würde. Alle News zum BVB.

Heute ist es so weit! Mit dem 4:0-Sieg gegen im Rücken trifft der BVB im Achtelfinal-Hinspiel der am Dienstagabend ( 21 Uhr live auf DAZN ) auf . Keeper Roman Bürki ist vor dem Kracher gegen die Franzosen optimistisch.

Derweil könnte Alexander Isak von offenbar mittels einer Rückkaufklausel nach Dortmund zurückkehren. Dann würde der schwedische Stürmer, der in derzeit für Furore sorgt, aber wohl sehr teuer werden.

Außerdem: Alle Infos dazu, wo Ihr BVB gegen PSG heute live sehen könnt!

Hier gibt es die wichtigsten BVB-News heute am Dienstag!

BVB: Roman Bürki vor CL-Duell von mit PSG optimistisch

Torhüter Roman Bürki von Borussia Dortmund geht optimistisch in das Hinspiel gegen Paris Saint-Germain im Champions-League-Achtelfinale am Dienstag.

"Wir sind jederzeit in der Lage, Tore zu erzielen. Paris ist natürlich offensiv auch sehr gefährlich, aber sie sind auch verwundbar", sagte der Schweizer zu Sport1 und führte aus: "Wir müssen als Team auftreten und gut verteidigen. Das Spiel gegen Barcelona muss uns vor Augen führen, dass auch gegen Paris alles möglich ist. Wir haben hinten nichts zugelassen. Wenn wir so spielen und sogar noch treffen, dann ist im Rückspiel alles möglich."

Wer zeigt / überträgt BVB vs. PSG heute live im TV und im LIVE-STREAM?

Ein echtes Kracherduell in der Champions League: Der BVB (Borussia Dortmund) trifft im Achtelfinale der Königsklasse auf PSG (Paris Saint-Germain). Anpfiff zum Hinspiel in Dortmund ist am Dienstag um 21 Uhr.

In diesem Artikel erhaltet Ihr alle Informationen dazu, wo das Spiel heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM zu sehen ist.

Tuchel bestätigt: PSG gegen BVB mit Neymar

Thomas Tuchel will sich beim Wiedersehen mit Borussia Dortmund dazu zwingen, seine Emotionen zu kontrollieren. "Es waren aufregende Jahre hier. Es ist ein bisschen ein komisches, aber auch ein schönes Gefühl", sagte der Trainer von Paris St. Germain vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim BVB am Dienstag (21.00 Uhr live auf DAZN). "Aber es geht am Ende nicht um mich, sondern wir spielen ein Fußballspiel."

Das K.o.-Duell mit dem Verein, den er 2017 im Unfrieden verlassen hat, sei "eine Riesenherausforderung. Da hat meine persönliche Situation sehr, sehr wenig mit zu tun."

BVB: Teure Rückkaufklausel für Alexander Isak?

Alexander Isak ist bei Real Sociedad aktuell richtig gut in Form, weshalb Borussia Dortmund den jungen mittels einer Rückkaufklausel wohl zurückholen könnte.

Sollte der BVB dies schon im Sommer 2020 anstreben, müssten die Schwarz-Gelben laut Mundo Deportivo aber satte 70 Millionen Euro nach San Sebastian überweisen. 2021 soll der 20-Jährige dann dem Bericht zufolge 30 Millionen Euro kosten.

Isak war letzten Sommer für 6,5 Millionen Euro vom BVB zu Real Sociedad gewechselt. Bei den Basken hat er einen Vertrag bis 2024 unterschrieben, steht in der laufenden Saison bisher bei 14 Toren in 29 Pflichtspielen.

BVB gegen PSG ohne Julian Brandt - Favre will mutig agieren

Borussia Dortmund muss im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris St. Germain am Dienstag (21.00 Uhr live auf DAZN ) auf Nationalspieler Julian Brandt verzichten. "Julian wird nicht dabei sein", sagte Trainer Lucien Favre am Montag. Brandt hatte im Ligaspiel bei Bayer Leverkusen (3:4) eine Sprunggelenksverletzung erlitten. Ohnehin fehlt Kapitän Marco Reus wegen Muskelbeschwerden.

Favre geht mit viel Respekt ins Spiel, will seine Mannschaft aber auch mutig auftreten lassen. "Sie haben Neymar, Kylian Mbappe, aber nicht nur. Ich könnte bestimmt zehn Namen nennen", betonte er: "Paris ist eine sehr gefährliche Mannschaft. Aber was am Ende zählt, sind wir selbst."

Der Schweizer sprach damit besonders die defensiven Wackler seiner Mannschaft in dieser Saison an. "Wir müssen sehr kompakt stehen und alle gemeinsam verteidigen", forderte deshalb Mittelfeldspieler Axel Witsel. Gegen Eintracht Frankfurt (4:0) war das am Freitag vorbildlich gelungen. Favre hob zudem die Wichtigkeit von Ballgewinnen hervor.