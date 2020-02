BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Haaland kratzte am Weltrekord, Immobile bedauert Zeit unter Ex-Trainer Klopp

Immobile bedauert, Ex-Trainer Klopp nicht den echten Ciro gezeigt zu haben. Und Erling Haaland kratzte gegen PSG am Weltrekord. Alle BVB-News.

Nach dem wichtigen 2:1-Erfolg im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen geht es für am Wochenende in der gegen das abstiegsgefährdete (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ).

Bei unserem erneuten Gastspiel im Weserstadion werden diese Herren am Samstag die Partie leiten:



👮 Marco Fritz

🚩 Dominik Schaal

🚩 Marcel Pelgrim

4️⃣ Johann Pfeifer

📺 Tobias Reichel

📺 Arno Blos #SVWBVB pic.twitter.com/koUIoW3ruZ — Borussia Dortmund (@BVB) February 20, 2020

Im Aufeinandertreffen mit PSG sorgte BVB-Neuzugang Erling Haaland nicht nur mit zwei Toren für Furore, sondern kratzte bei einem Konter auch am Sprint-Weltrekord über 60 Meter. Zudem soll der Stürmer vor seinem Wechsel zu Borussia Dortmund bereits bei zugesagt haben.

Ex-BVB-Stürmer Ciro Immobile, der sich bei seit Monaten in herausragender Form befindet, bedauert derweil, unter dem damaligen Trainer Jürgen Klopp die hohen Erwartungen enttäuscht zu haben.

Hier gibt es die wichtigsten News zum BVB heute am Freitag!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Erling Haaland hatte offenbar schon bei Manchester United zugesagt

Erling Braut Haaland sorgt dieser Tage in Diensten von Borussia Dortmund für Furore. Doch nun suggeriert ein Bericht von The Athletic , dass der Norweger vor seinem Wechsel von Red Bull Salzburg zum BVB eigentlich schon woanders zugesagt hatte. Ein wichtiger Faktor jedoch soll ihn umgestimmt haben.

Wie das Online-Portal meldet, soll Haaland dem englischen Rekordmeister Manchester United bereits sein Jawort gegeben haben. Und dies schon im Dezember, als Geschäftsführer Ed Woodward und Trainer Ole Gunnar Solskjaer zu Besuch in Salzburg waren. Bei jenem Treffen soll aber Haalands Berater Mino Raiola nicht anwesend gewesen sein.

Allerdings soll sich Haaland letztlich doch noch umentschieden haben, weil United nicht in der spiele - und diese wohl auch in dieser Spielzeit verpassen werde.

BVB-Trainer Favre über Giovanni Reyna: Wer das nicht sieht, ist blind

Ex-BVB-Stürmer Ciro Immobile über Jürgen Klopp: "Haben uns zum falschen Zeitpunkt getroffen"

Der italienische Nationalspieler Ciro Immobile hat mit Bedauern auf seine Zeit in der Bundesliga bei Borussia Dortmund zurückgeblickt. Der Stürmer von Lazio Rom, der seit Monaten in Galaform spielt, hatte die Saison 2014/15 beim BVB verbracht und dort unter dem damaligen Trainer Jürgen Klopp die hohen Erwartungen enttäuscht.

Im Interview mit dem Lazio Style Radio sagte Immobile über das Engagement bei der Borussia: "Klopp und ich haben uns zum falschen Zeitpunkt in unseren Karrieren getroffen. Ich wünschte, er hätte die Chance gehabt, mit dem echten Ciro zusammenzuarbeiten." Der heutige Liverpool-Coach erklärte vor wenigen Tagen, er drücke Lazio im Titelkampf der die Daumen. Ex-Schützling Immobile betonte, das "freue" ihn.

Immobile war im Sommer 2014 als Torschützenkönig der Serie A für 18,5 Millionen Euro Ablöse von Torino nach Dortmund gewechselt, wo er den zu Bayern München abgewanderten Robert Lewandowski ersetzen sollte. Das gelang ihm nicht ansatzweise, der Stürmer hatte in einer schwächelnden BVB-Mannschaft große Anpassungsprobleme. In 24 Bundesligaeinsätzen jener Spielzeit gelangen ihm magere drei Tore, dazu kamen noch vier Treffer in der Champions League und dreimal netzte Immobile im .

BVB: Erling Haaland gegen PSG nur 0,3 Sekunden langsamer als der Weltrekord

Im Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain begeisterte Stürmer Erling Haaland nicht nur mit zwei Toren, sondern war bei einem BVB-Konter auch nur 0,3 Sekunden langsamer als der aktuelle Weltrekord.

In der 14. Minute hatte Haaland nach einer PSG-Ecke den Turbo gezündet und war in Richtung PSG-Sechzehner unterwegs . Erst als Jadon Sancho dort den Zeitpunkt des Abspiels verpasste, verlangsamte der 19-Jährige.

Wie der TV-Sender Sky Italia gemessen hat, benötigte Haaland für die 60 Meter nur 6,64 Sekunden und erreichte damit eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 32,53 km/h. Zum Vergleich: Weltrekordler Christian Coleman brauchte für dieselbe Distanz 6,34 Sekunden.

Haaland war somit nur 0,3 Sekunden langsamer als der aktuelle Weltmeister. Er startete allerdings auch aus dem Lauf und nicht wie in der Leichtathletik üblich aus dem Startblock. Aus dem Tiefstart dauert es länger, bis ein Läufer Geschwindigkeit aufnehmen kann.

Medien: Hoffenheim-Verbot für BVB-Fans nach Hopp-Schmähungen

Bundesligist Borussia Dortmund muss in den kommenden drei Spielzeiten bei Auswärtsspielen bei der TSG Hoffenheim auf seine Fans verzichten. Laut übereinstimmenden Medienberichten wird der Vizemeister nach erneuten Schmähungen gegen TSG-Mäzen Dietmar Hopp einem Antrag des DFB-Kontrollausschusses zustimmen, die Bewährung einer im November 2018 verhängten entsprechenden Strafe auszusetzen.

Geht der BVB nicht vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes gegen den Antrag vor, wird das Urteil wohl in den nächsten Tagen rechtskräftig. Nach Sportschau -Informationen sollen die Dortmunder auch mit einer Geldstrafe in Höhe von 60.000 Euro belegt werden, zudem müsse der Klub die TSG für entgangene Einnahmen entschädigen.

Im jüngsten Gastspiel in Sinsheim kurz vor Weihnachten hatten die BVB-Anhänger zahlreiche beleidigende Banner entrollt und Schmählieder angestimmt. Schon bei vorherigen Duellen war der 79-jährige Hopp mehrmals beleidigt worden, was der Investor auch schon in mehreren Fällen zur Anzeige gebracht hatte.