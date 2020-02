BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Hakimi lässt Verbleib offen, Ex-Bayern-Star huldigt Sancho

Achraf Hakimi schließt einen BVB-Verbleib weiterhin nicht aus und von Owen Hargreaves gibt's ein Mega-Lob für Jadon Sancho. Alle News zum BVB.

Dank eines 2:1-Erfolgs gegen PSG darf der BVB vom Viertelfinale der Königsklasse träumen. Matchwinner war wieder einmal Shootingstar Erling Haaland, der durch seinen Doppelpack sein Torekonto in der auf zehn Treffer in sieben Spielen hochgeschraubt hat.

Der Auftritt des jungen Norwegers brachte sogar PSG-Coach Thomas Tuchel ins Schwärmen.

Unterdessen lässt Achraf Hakimi einen Verbleib bei den Borussen weiterhin offen und Mats Hummels weiß, dass der BVB im Rückspiel in Paris nicht so auftreten darf, wie er es bisher in dieser Saison auswärts getan hat.

Hier gibt es die wichtigsten News zum BVB heute am Mittwoch!

BVB - Owen Hargreaves schwärmt nach 2:1 gegen PSG von Jadon Sancho

Der ehemalige Bayern-Profi Owen Hargreaves hat nach dem 2:1-Sieg des BVB gegen PSG im Champions-League-Achtelfinale am Dienstag Flügelflitzer Jadon Sancho in den höchsten Tönen gelobt und mit Paris-Superstar Neymar verglichen.

"Die Leistung von Sancho war wie Neymar zu seinen besten Zeiten - locker-flockig. Er war nicht zu stoppen ", schwärmte der mittlerweile 39-Jährige im Gespräch mit BT Sport.

"Geht und holt Eure Scheckhefte raus", ergänzte der Engländer: "Jemand sollte diesen ganz besonderen Jungen verpflichten." Zuletzt hatte Neymar selbst Sancho als einen "besonderen Fußballer" bezeichnet.

BVB schlägt PSG - Französische Presse: "Haaland stellt Mbappe in den Schatten"

Auch die französischen Gazetten waren am Dienstagabend beeindruckt von Dortmunds Doppelpacker Erling Haaland (19) beim 2:1 des BVB gegen Paris St. Germain in der Champions League. "Ein kolossaler Erling Haaland stellt Kylian Mbappe in den Schatten", schrieb Ouest France.

L'Equipe ergänzte über den Teenager: "Der norwegische Jungstar, entschlossen wie nie, hat alle Befürchtungen bestätigt."

BVB - Achraf Hakimi schließt Verbleib nicht aus: "Im Juni kann alles passieren"

Die Zukunt von BVB-Flügelflitzer Achraf Hakimi ist weiterhin offen. Der Marokkaner ist aktuell noch bis zum Ende der laufenden Spielzeit von an die Borussia ausgeliehen, schließt einen Verbleib in Dortmund allerdings nicht aus. "Im Juni kann alles passieren", verriet der 21-Jährige im Gespräch mit Radiosender Cadena Ser.

Dass er nach Saisonende wieder zu Real zurückkehrt, "sagen die Leute und besagt mein Vertrag", ergänzte Hakimi, man werde sehen, "was der Sommer bereithält."

Ausschlaggebend bei seiner Entscheidung sei die sportliche Perspektive, betonte Hakimi: "Mir ist klar, dass ich spielen und mich wie bisher weiterentwickeln will. Und das dort, wo man mir die Chance dazu gibt. Hier in gibt man mir die Chance."

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hatte jüngst bereits Gespräche mit Hakimis Stammverein angekündigt.

BVB - Mats Hummels nach 2:1 gegen PSG im Mixed-Zone-Interview: "Müssen unser Auswärtsgesicht im Rückspiel verstecken"

hat sich nach einer starken Leistung und dank eines Doppelpacks von Erling Haaland verdient mit 2:1 gegen durchgesetzt. Im Anschluss sprach Mats Hummels in der Mixed-Zone über die Leistung seiner Borussia gegen das Starensemble von der Seine.

Der Abwehrchef äußerte sich zudem zum Einfluss von Neuzugang Emre Can auf die Stabilität der Dortmunder Mannschaft und die verbesserte Defensivleistung in den vergangenen Spielen.

Außerdem ordnete er das Ergebnis hinsichtlich des Rückspiels ein und blickte auf die -Begegnung bei voraus, wo der BVB erst vor wenigen Tagen im den Kürzeren gezogen hatte.

Nach BVB vs. PSG: Selbst Thomas Tuchel lobt Erling Haaland

Erling Haaland zutzelte seinen Smoothie und lächelte breit. "Ich habe den Moment genossen. Dafür lebt man", sagte der "Wunderstürmer" von Borussia Dortmund nach dem aufregenden 2:1 (0:0) im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris St. Germain. Er sei wohl, fügte er in noch ungeschliffenem Deutsch an, diesmal der "Mann aus der Abend".

Die beiden Tore des Norwegers (69./78.), seine Champions-League-Treffer neun und zehn im erst siebten Spiel, lassen den BVB vor dem Rückspiel im Prinzenpark am 11. März vom Viertelfinale träumen. "Sehen wir mal, was in Paris so passiert", sagte Haaland.

Nicht nur die Mitspieler und Dortmunder Verantwortlichen staunten über diese eiskalte Tormaschine. "Nicht schlecht. Er ist ein Tier", sagte PSG-Trainer Thomas Tuchel. "Er hat diese körperliche Präsenz, eine unheimliche Energie und den Speed. Er hat einen Abstauber gemacht und ein super schönes Tor."

BVB bezwingt PSG im Achtelfinal-Hinspiel: "Das sind die Momente, für die man Fußball spielt"

Borussia Dortmund darf vom Champions-League-Viertelfinale träumen. Die Borussen gewannen das Achtelfinal-Hinspiel gegen PSG dank eines Doppelpacks von Shootingstar Erling Haaland mit 2:1 (0:0). "Das sind die Momente, für die man Fußball spielt. Ich habe es sehr genossen", kommentierte der Matchwinner nach Abpfiff am DAZN-Mikrofon seinen abermaligen Gala-Auftritt. Am Ziel sieht der Dortmunder Sensationseinkauf sein Team und sich noch längst nicht: "Wir wollen weiterkommen, aber wir müssen uns noch weiter steigern."

Dortmunds Trainer Lucien Favre analysierte jedoch lieber zunächst nur den Ist-Zustand: "Natürlich ist das ein gefährliches Ergebnis. Aber wir haben offensiv und defensiv ein sehr gutes Spiel gemacht und gewonnen. Im Moment steht es 2:1 für uns."

Nationalspieler Emre Can warnte unterdessen: "Es ist erst Halbzeit."

VIDEO-Highlights: BVB bezwingt PSG dank Haaland-Doppelpack

BVB vs. PSG, Noten: Haaland überragt schon wieder

Während Erling Haaland wieder seinen Torriecher beweist, fällt ein anderer Offensivspieler ab.

PSG-Star Neymar klagt nach 1:2 beim BVB über zu lange Pause: "Der Klub hatte Angst und ich muss leiden"

Superstar Neymar von Paris Saint-Germain hat sich nach dem 1:2 bei Borussia Dortmund im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals darüber beklagt, in den vergangenen Pflichtspielen nicht eingesetzt worden zu sein.

"Es war nicht meine Entscheidung, die letzten Partien nicht zu spielen. Ich wollte spielen, fühlte mich gut", sagte Neymar, der nach überstandener Rippenprellung nach eigener Ansicht schon im Pokal gegen letzten Mittwoch sowie in der Liga gegen Amiens am Wochenende hätte mitwirken können und sogar eine Woche zuvor gegen Lyon zumindest für einen Kurzeinsatz bereit gewesen wäre, gegenüber Reportern.

"Eine Woche Pause war okay, gegen Lyon war ich aber schon halbwegs wieder fit, hatte mich auf einen Einsatz vorbereitet. Dann haben sie das Comeback aber verschoben, und danach noch einmal und dann wieder", sagte Neymar. 2018 hatte er das Achtelfinalrückspiel gegen Real Madrid verletzt verpasst, 2019 fehlte er sogar in beiden Spielen der Runde der letzten 16 gegen . PSG schied ohne Neymar jeweils aus.

Die Verantwortlichen hatten daher aus Sorge über eine erneute Verletzung des Brasilianers darauf gepocht, ihn im Vorfeld des wichtigen Spiels in Dortmund zu schonen. "Der Klub hatte Angst und ich muss darunter leiden. Das hat mir nicht gepasst", klagte Neymar.