BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Chelsea verhandelt wohl schon mit Jadon Sancho, Thiago Silva freut sich auf Erling Haaland

Neue Gerüchte um Jadon Sancho und jede Menge Vorfreude auf das Dortmunder Duell mit PSG - alle News zum BVB.

hat sich nach dem Pokal-Aus bei und dem 3:4 gegen eindrucksvoll zurückgemeldet: Mit 4:0 gewannen die Favre-Schützlinge gegen die zuletzt so starke Eintracht aus Frankfurt zum Auftakt des 22. Spieltags in der Bundesliga.

... wenn du realisierst, dass in zwei Tagen schon wieder @ChampionsLeague ist: 🕺



Eure Vorfreude auf #BVBPSG in einem GIF. 👇 pic.twitter.com/DmNcpv5eDm — Borussia Dortmund (@BVB) February 16, 2020

Damit ist der BVB rechtzeitig zum Kracher in der gegen Frankreichs Top-Klub wieder in der Erfolgsspur. Die PSG-Stars Neymar und Thiago Silva freuen sich auf das Duell und haben großen Respekt vor zwei Angreifern des deutschen Vizemeisters.

Neues gibt es bei der Borussia auch vom Transfermarkt: Jadon Sancho soll mit Chelsea verhandeln und der angebliche BVB-Kandidat Antony wechselt zu .

Bericht: Chelsea verhandelt mit BVB-Star Jadon Sancho

Europa-League-Sieger verhandelt wegen eines Transfers im kommenden Sommer mit Borussia Dortmunds Angreifer Jadon Sancho. Das berichtet France Football. Demnach seien die Blues bestrebt, den Rechtsaußen zur nächsten Saison nach London zu holen und bereit, bis zu 140 Millionen Euro Ablöse für ihn zu zahlen.

Chelsea, das aktuell mit einer jungen Mannschaft und dem neuen Trainer Frank Lampard Rang vier in der Premier League belegt, will in der kommenden Spielzeit wieder ganz oben mitmischen. Entsprechend soll auch auf dem Transfermarkt mit einer Sancho-Verpflichtung angegriffen werden. In dieser Woche wurde bereits der Wechsel von Ajax-Star Hakim Ziyech an die Stamford Bridge eingetütet.

Jadon Sancho steht in Dortmund noch bis 2022 unter Vertrag. Angesichts des großen Interesses an dem 19-Jährigen ist ein Abgang im Sommer allerdings nicht unwahrscheinlich. Neben Chelsea sollen vor allem Manchester United und der FC Liverpool ihre Fühler nach dem torgefährlichen Rechtsaußen ausgestreckt haben. Auch Bayern München mischt im Poker um den Teeanger angeblich noch mit.

Champions League: PSG-Verteidiger Thiago Silva freut sich auf Duell mit Erling Haaland

Erling Haaland sorgt in dieser Saison nicht nur in der für seinen neuen Klub Borussia Dortmund für Furore. Auch in der Champions League setzte der 19-Jährige in Diensten Red Bull Salzburgs eine Duftmarke: Acht Tore erzielte er in sechs Gruppenspielen. PSG-Innenverteidiger Thiago Silva freut sich auf das Aufeinandertreffen mit dem jungen Norweger im Achtelfinale der Champions League am Dienstagabend.

"Er schießt eine Menge Tore, das ist unglaublich", sagte der brasilianische Nationalspieler bei RMC Sport. "Wir müssen vorsichtig sein und hoffentlich geht er dann gegen uns leer aus. Mir ist es lieber, wenn er in der Liga wieder trifft. Für uns ist es wundervoll, gegen einen solchen Spieler anzutreten. Er steht noch am Anfang seiner Karriere und er wird sehr motiviert sein. Aber das sind wir auch."

Silva gab an, das Spiel der Dortmunder gegen Frankfurt (4:0) am Freitagabend geschaut zu haben. "Sie verfügen über viel Qualität vorne, die Technik ist unglaublich, und da sind Bewegungen, die man nur schwer verteidigen kann", so Silva. Dennoch ist er guter Dinge und man habe "keine Angst", sondern "großen Respekt" vor den Schwarz-Gelben. Wichtig sei, dass man in Dortmund als Einheit auftrete.

Ex-Paris-Angreifer Moussa Diaby: PSG wird "keine Probleme" gegen den BVB haben

Bayer Leverkusens Moussa Diaby glaubt, dass sich sein Ex-Klub Paris Saint-Germain im Champions-League-Achtelfinale gegen Borussia Dortmund locker durchsetzen wird. "Ich denke, dass PSG keine Probleme haben wird", sagte der Flügelspieler Canal Plus.

Eine Begründung für seine Einschätzung lieferte der 20-Jährige auch: "PSG hat eine tolle Mannschaft, mit einigen sehr guten Spielern und ganz viel Qualität", meinte er und fügte mit Blick auf das erste Duell in Dortmund hinzu: "Wenn PSG in dem Spiel hundert Prozent gibt, so wie sie es sonst auch immer machen, dann werden sie keine Schwierigkeiten haben, zu gewinnen."

PSG-Star Neymar lobt Jadon Sancho vom BVB: "Ein besonderer Fußballer"

Der brasilianische Superstar Neymar hat vor dem Duell mit Borussia Dortmund im Achtelfinale der Champions League in den höchsten Tönen von BVB-Offensivspieler Jadon Sancho gesprochen.

"Jadon ist ein Spieler, dem ich sehr gerne zuschaue. Er ist ein Profi mit viel Qualität", lobte Neymar den Engländer bei Sky Sports. "Dortmund hat generell einen Kader mit viel Qualität, aber sie haben einen besonderen Fußballer, der zwar neu auf der großen Bühne aber gleichzeitig sehr gut ist: Sancho."

BVB: Erling Haaland will PSG-Star Kylian Mbappe nacheifern

Borussia Dortmunds Senkrechtstarter Erling Haaland nimmt sich Kylian Mbappe von Frankreichs Meister Paris Saint-Germain zum Vorbild. Der junge Weltmeister sei mit seinen Leistungen für ihn der Ansporn, sich stetig zu verbessern, sagte Haaland bei bundesliga.de.

Haaland, der am Freitagabend gegen (4:0) sein achtes Tor im fünften Spiel für den BVB markierte, führte aus: "Mein Leben lang habe ich davon geträumt, Fußballprofi zu werden. Ich wusste schon immer, dass ich gut war, aber es ist ein so langer und harter Weg. Als ich in Bryne dann meinen ersten Profivertrag bekommen habe, dachte ich: 'Das ist gut, aber da geht noch mehr.' Und als ich in Salzburg schließlich regelmäßig getroffen habe, war ich auch sehr zufrieden. Aber dann siehst du so Typen wie Kylian Mbappe in der und denkst: 'Es geht immer noch ein Level höher im Fußball.'"

BVB: Kehrt Julian Brandt schon gegen PSG zurück?

Borussia Dortmund hofft vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain am Dienstag auf eine Blitzheilung von Julian Brandt. "Er macht gute Fortschritte", sagte Lizenzspielleiter Sebastian Kehl am Freitagabend nach dem 4:0 (1:0) in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt: "Was bis Dienstag sein wird, da will ich noch nicht zu viel verraten."

Eine Woche zuvor hatte der Nationalspieler Brandt bei Bayer Leverkusen (3:4) einen Außenbandanriss im Sprunggelenk erlitten. Da auch Kapitän Marco Reus (Muskelbeschwerden) verletzt ist, fehlen dem BVB zwei wichtige Spieler in der offensiven Zentrale. Gegen die Eintracht spielte dort Thorgan Hazard.

Schnell Entwarnung gab nach dem Frankfurt-Spiel dagegen Emre Can. Der Neuzugang hatte in der ersten Halbzeit einen Tritt auf den Fuß bekommen und wurde später ausgewechselt. Es sei aber "nichts Schlimmes", versicherte er.