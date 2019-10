Borussia Dortmund beobachtet angeblich zwei potenzielle Nachfolger für Jadon Sancho

Noch wirbelt Jadon Sancho beim BVB auf dem Flügel. Mit seinen Auftritten hat er sich empfohlen - und der BVB sucht angeblich schon einen Nachfolger.

beobachtet angeblich Javairo Dilrosun und Ferran Torres, um für den Falle eines Abschieds von Jadon Sancho gerüstet zu sein. Das berichtet die Sport Bild.

Der 21-jährige Niederländer Dilrosun überzeugt in der laufenden -Saison für . In sechs Einsätzen gelangen ihm drei Tore und zwei Assists. Wie Sancho spielte auch er einst in der Jugend von . Im Sommer 2018 wechselte Dilrosun ablösefrei nach Berlin und unterschrieb bis 2022.

angeblich an Sancho dran

Ferran Torres ist wie Sancho erst 19 Jahre alt. Er ist Spanier und stammt aus der Jugend des , wo er seit Sommer 2017 für die Profimannschaft zum Einsatz kommt. In dieser Saison gelang Torres in neun Einsätzen ein Assist. Er ist noch bis 2021 an Valencia gebunden.

Sancho steht bei Dortmund zwar noch bis 2022 unter Vertrag, ist aber vor allem in der englischen Premier League begehrt. Manchester United soll großes Interesse an einer Verpflichtung im kommenden Sommer haben.