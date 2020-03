BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Addo über seine Rolle als Hochbegabten-Nanny, hat Meunier schon unterschrieben?

Otto Addo soll jungen Talenten seit dieser Saison zum Durchbruch verhelfen, PSG-Verteidiger Thomas Meunier schon unterschrieben haben. Alle BVB-News.

Wegen der Corona-Pandemie ist die am Freitag zunächst für zwei Wochen unterbrochen worden. Der Geschäftsführer von , Hans-Joachim Watzke, hält einen Neustart nur mit Geisterspielen für möglich. Wann dies der Fall sein könnte, ist für ihn derzeit aber völlig offen.

Nach seiner Aussage, ein Verbot des Trainingsbetriebs wie in Österreich sei nicht zielführend, musste Watzke sich dagegen einige kritische Stimmen gefallen lassen. Während manche User seine Äußerung einfach nur ehrlich fanden, wurde ihm in den sozialen Medien jedoch auch fehlende Empathie vorgeworfen.

Ex-Spieler Otto Addo besetzt zudem seit dieser Saison eine wichtige Rolle beim BVB: Als Talente-Trainer ist er dafür zuständig, den Übergang zwischen Junioren und Profis zu erleichtern - und dass Spieler wie beispielsweise der nun fest zum Kader von Lucien Favre gehörende Giovanni Reyna keine Ausnahme bleiben.

Zudem: PSG-Verteidiger Thomas Meunier soll bereits bei Borussia Dortmund unterschrieben haben. Das ließ nun der ehemalige französische Nationalspieler Jerome Rothen durchblicken.

BVB: U23-Trainer Mike Tullberg im Exklusiv-Interview

Seit letztem Jahr trainiert Mike Tullberg die U23 von Borussia Dortmund. Im Gespräch mit Goal und SPOX äußerte er sich zu seiner eigenen Spielerkarriere und erklärte den Austausch mit den Profis.

BVB-Boss Watzke hält Liga-Neustart nur mit Geisterspielen für möglich

BVB-Boss Watzke hält Liga-Neustart nur mit Geisterspielen für möglich

Für Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Vizemeister Borussia Dortmund ist eine Fortsetzung der Bundesliga zunächst nur mit Geisterspielen denkbar. "Ein normales Fußballspiel werden wir sehr lange nicht mehr erleben. Wenn wir in dieser Saison noch einmal spielen, dann werden es Geisterspiele sein. Das ist völlig klar", sagte Watzke am Sonntag in der ARD-Sportschau . Wann dies der Fall sein könnte, ist seiner Ansicht nach derzeit völlig offen.

Auch an diesem Wochenende wäre die Absage der Bundesliga aufgrund der Corona-Pandemie nicht die einzige Lösung gewesen. "Der Fußball hat alles getan, um eine Risikominimierung vorzunehmen, auch wenn Geisterspiele an den Lebensnerv des Fußballs gehen. Wenn wir das Derby gespielt hätten, dann wären noch 80 Leute im Stadion gewesen. Das wäre eine vertretbare Situation gewesen und hätte die Liga um 75 Millionen Euro entlastet", sagte Watzke.

Hat PSG-Verteidiger Thomas Meunier bereits beim BVB unterschrieben?

Der ehemalige französische Nationalspieler und Ex-PSG-Star Jerome Rothen hat in einem Gespräch mit RMC Sport verraten, dass Thomas Meunier offenbar im Sommer von zu Borussia Dortmund wechseln wird.

"Er hat in Dortmund unterschrieben", erklärte der 41-Jährige. Diese Informationen habe Rothen aus dem Umfeld des Spielers "zur Gewissheit", aus Rücksicht auf Meunier wolle er aber keine weiteren Details preisgeben.

Otto Addo und seine Rolle als Talente-Trainer beim BVB: Die Hochbegabten-Nanny

Otto Addo und Borussia Dortmund - da springt die Assoziationskette automatisch zum 24. September 2003 zurück. Damals traf Addo, der zwischen 1999 und 2005 für den BVB kickte und einer der ersten Transfers von Sportdirektor Michael Zorc war, zum 1:0 im UEFA-Cup-Hinspiel bei .

An sich nichts Ungewöhnliches, hätte sich der gebürtige Hamburger nicht zuvor einen Kreuzbandriss zugezogen. Unmittelbar nach diesem mit der Verletzung erzielten Treffer in der 38. Minute wurde Addo ausgewechselt - zum Tor des Monats reichte es dennoch. Dortmund reichte es sogar zum Sieg, Lars Ricken netzte später zum 2:1-Endstand ein.

Nun sind Zorc, Ricken - mittlerweile Nachwuchskoordinator - und Addo wiedervereint. Seit Saisonbeginn ist Addo wieder zurück bei der Borussia und besetzt dort die neu geschaffene Funktion des Talente-Trainers, die er zuvor knapp 100 Kilometer südwestlich über zwei Spielzeiten hinweg bei ausübte.

Das Ziel, das der BVB mit Addos Rolle verknüpft: Den Übergangsbereich der Altersklassen U17 bis U23 zu professionalisieren, damit sich die Durchlässigkeit zur Profiabteilung auf einem konstant hohen Niveau einpendelt - und Spieler wie beispielsweise der nun fest zum Kader von Lucien Favre gehörende Giovanni Reyna keine Ausnahme bleiben.

Aussage zur Corona-Krise: BVB-Boss Watzke muss sich Kritik gefallen lassen

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat für seine Aussage, ein Verbot des Trainingsbetriebs wie in Österreich sei nicht zielführend, viel Kritik geerntet. Seine Äußerungen seien "peinlich" und "lächerlich", heißt es auf Twitter . Watzke wird zudem fehlende Empathie vorgeworfen, ihm ginge es "nur ums Geld", so ein User.

Watzke hatte am Sonntag in der ARD-Sportschau über die Maßnahmen in Österreich gesagt: "Das kann nicht sinnvoll sein. Wir müssen ja irgendwann zur Normalität zurückkehren. Wir sollten es auch nicht übertreiben", erklärte der 60-Jährige.

"Die Gesundheitsgefahr für eine Profi-Mannschaft würde ich als nicht so gravierend einstufen. Wir sollten nicht das Kind mit dem Bade ausschütten", betonte Watzke und prognostizierte: "Wenn es so kommt, dass wir die Bundesliga abbrechen müssen, dann wird es für einige Klubs sehr, sehr schwierig."