BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Gewinnwarnung wegen der Coronakrise, Spekulationen um Fiorentina-Star Gaetano Castrovilli

Die Coronakrise trifft auch Borussia Dortmund und Kritik gibt es an Hans-Joachim Watzke. Alle BVB-News.

Die Saison in der ruht wegen der Coronakrise. Die ausfallende Spiele durch die Ausbreitung der Pandemie bekommt auch zu spüren.

Der Klub verschickte am Montagabend eine Gewinnwarnung und Hans-Joachim Watzke erntete Kritik für seine Äußerungen zum Umgang mit der Krise.

Gerüchte gibt es beim BVB außerdem um einen italienischen Nationalspieler in Diensten der Fiorentina.

Borussia Dortmund am Dienstag: Hier gibt es die wichtigsten News zum BVB heute!

BVB: Kommt Gaetano Castrovilli von der Fiorentina?

Bundesligist Borussia Dortmund zeigt offenbar Interesse an Gaetano Castrovilli vom Serie-A-Klub AC Florenz. Die Gazzetta dello Sport berichtet, der BVB befinde sich unter den Vereinen, die ihre Fühler nach dem 23 Jahre alten Mittelfeldspieler ausgestreckt haben.

Deutlich besser als die Schwarz-Gelben seien im Poker um Castrovilli allerdings Florenz' Ligarivalen , und aufgestellt, heißt es. Napoli soll im Winter bereits eine Offerte in Höhe von 40 Millionen Euro Ablöse abgegeben haben, damit aber gescheitert sein. Auch englische Vereine haben wohl Interesse.

BVB gibt wegen der Coronakrise eine Gewinnwarnung heraus

Als einziger Bundesligist ist der BVB an der Börse notiert. Daher sah sich der Klub am Montag dazu verpflichtet, eine Gewinnwarnung an seine Aktionäre per Adhoc-Meldung zu verschicken.

Da die DFL-Mitgliederversammlung am Montag beschlossen hat, den Bundesliga-Spielbetrieb zunächst bis zum 2. April ruhen zu lassen, musste der BVB seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2019/20 korrigieren. Im jüngsten Geschäftsbericht war man noch von einem Gewinn im "niedrigen einstelligen Millionenbereich" ausgegangen. Nun jedoch sehe die "Geschäftsführung unter den gegenwärtigen Umständen auch davon ab, eine neue Prognose für das Geschäftsjahr 2019/20 abzugeben".

Gleichzeitig gab die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aber auch bekannt, dass das laufende Geschäftsjahr sichergestellt sei. Und: "Eine existenzielle Bedrohung des Unternehmens ist gegenwärtig nicht gegeben."

BVB: Hans-Joachim Watzke wegen Äußerungen zur Solidarität in der Coronakrise in der Kritik

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund hat mit seinen abwehrenden Aussagen zur Solidarität innerhalb der Bundesliga Unruhe ausgelöst. "Ich weiß nicht, was ihn dazu getrieben hat. Ich halte das für absolut unsolidarisch", sagte Fortuna Düsseldorfs Vorstandschef Thomas Röttgermann der Rheinischen Post: "Es war weder der richtige Zeitpunkt noch der richtige Inhalt."

Watzke hatte angesichts der Aussetzung des Spielbetriebes aufgrund der Corona-Pandemie in der ARD-Sportschau erklärt: "Am Ende können nicht die Klubs, die ein bisschen Polster angesetzt haben in den letzten Jahren, die Klubs, die das nicht getan haben, dafür auch noch belohnen." Watzke sieht durchaus eine "große Solidarität", er befürwortet aber eine "ehrliche" Haltung: "Wir haben ein Wirtschaftsunternehmen und sind auch Konkurrenten."

Ilkay Gündogan sieht Weltmeister Kylian Mbappe und BVB-Star Jadon Sancho besonders gerne zu

Nationalspieler Ilkay Gündogan von Manchester City hat aktuell zwei Spieler, denen er besonders gerne zuschaut - Stürmer Kylian Mbappe von Frankreichs Meister Paris Saint-Germain und BVB-Angreifer Jadon Sancho.

In einer Frage-Antwort-Runde auf Twitter antwortete der 29-Jährige auf die Frage, bei welchem Spieler er vor dem TV-Gerät denke 'Wow, er ist besonders anzuschauen': "Kylian Mbappe ist herausragend, ähnlich ist es bei Jadon Sancho."

BVB: U23-Trainer Mike Tullberg im Exklusiv-Interview

Seit letztem Jahr trainiert Mike Tullberg die U23 von Borussia Dortmund. Im Gespräch mit Goal und SPOX äußerte er sich zu seiner eigenen Spielerkarriere und erklärte den Austausch mit den Profis.

BVB-Boss Watzke hält Liga-Neustart nur mit Geisterspielen für möglich

Für Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Vizemeister Borussia Dortmund ist eine Fortsetzung der Bundesliga zunächst nur mit Geisterspielen denkbar. "Ein normales Fußballspiel werden wir sehr lange nicht mehr erleben. Wenn wir in dieser Saison noch einmal spielen, dann werden es Geisterspiele sein. Das ist völlig klar", sagte Watzke am Sonntag in der ARD-Sportschau . Wann dies der Fall sein könnte, ist seiner Ansicht nach derzeit völlig offen.

Auch an diesem Wochenende wäre die Absage der Bundesliga aufgrund der Corona-Pandemie nicht die einzige Lösung gewesen. "Der Fußball hat alles getan, um eine Risikominimierung vorzunehmen, auch wenn Geisterspiele an den Lebensnerv des Fußballs gehen. Wenn wir das Derby gespielt hätten, dann wären noch 80 Leute im Stadion gewesen. Das wäre eine vertretbare Situation gewesen und hätte die Liga um 75 Millionen Euro entlastet", sagte Watzke.

Hat PSG-Verteidiger Thomas Meunier bereits beim BVB unterschrieben?

Der ehemalige französische Nationalspieler und Ex-PSG-Star Jerome Rothen hat in einem Gespräch mit RMC Sport verraten, dass Thomas Meunier offenbar im Sommer von zu Borussia Dortmund wechseln wird.

"Er hat in Dortmund unterschrieben", erklärte der 41-Jährige. Diese Informationen habe Rothen aus dem Umfeld des Spielers "zur Gewissheit", aus Rücksicht auf Meunier wolle er aber keine weiteren Details preisgeben.