Juventus Turin beobachtet Ferran Torres vom FC Valencia

Der spanische Junioren-Nationalspieler Ferran Torres hat das Interesse der Alten Dame geweckt.

Italiens Rekordmeister hat nach Informationen vonund SPOX ein Auge auf -Talent Ferran Torres vom geworfen. Vertreter der Bianconeri nahmen den 19 Jahre alten Rechtsaußen unter der Woche beim 3:0-Sieg der spanischen U21 in der EM-Qualifikation gegen Nordmazedonien erneut genau unter die Lupe. Es war nicht die erste Scoutingmission Juves mit Torres als Ziel.

Der technisch starke Angreifer gilt in Spanien als eines der größten Talente. Real Madrid und der FC Barcelona wurden bereits mit ihm in Verbindung gebracht und auch die Verantwortlichen Borussia Dortmunds sollen seinen Namen im Notizbuch stehen haben.

Juventus Turin: Ferran Torres steht beim FC Valencia bis 2021 unter Vertrag

Nach einer Vertragsverlängerung im April 2018 ist Eigengewächs Torres bis 2021 an Valencia gebunden. In seinem Kontrakt ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro verankert. Juventus will Torres' Entwicklung weiter verfolgen, ehe über ein konkretes Angebot entschieden wird. Mondsummen will man für den talentierten Angreifer allerdings auf keinen Fall ausgeben.

In der laufenden Saison bringt es Torres auf 14 Pflichtspieleinsätze für die Mannschaft von Trainer Albert Celades. Seine Formkurve zeigt dabei mit Treffern in den letzten beiden Spielen gegen in der und gegen Granada in klar nach oben.