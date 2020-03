BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Jude Bellingham entscheidet sich gegen Bayern München, vier mögliche Nachtolger für Lucien Favre

Jude Bellingham soll sich entschieden haben und Lucien Favre beim Verpassen der Meisterschaft wackeln. Alle BVB-News.

Die Saison in der pausiert wegen der Coronakrise. Die Auswirkungen durch die ausfallende Spiele im Rahmen der Ausbreitung der Pandemie bekommt auch zu spüren.

Der Trainingsbetrieb bei den Schwarz-Gelben ruht mittlerweile und die Aktie ist an der Börse aktuell auf Talfahrt.

Gerüchte gibt es um Birmingham-Star Jude Bellingham, Lucien Favres Zukunft und ein mögliches Interesse an Gaetano Castrovilli von der Fiorentina.

Borussia Dortmund am Mittwoch: Hier gibt es die wichtigsten News zum BVB heute!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Bericht: Jude Bellingham entscheidet sich gegen Bayern München und für den BVB

Borussia Dortmund soll das Rennen um Englands Top-Talent Jude Bellingham von Birmingham City für sich entschieden haben. Die Sport Bild meldet, der 16-Jährige strebe einen Transfer zu den Schwarz-Gelben im Sommer an. Er habe dem ebenfalls interessierten bereits "vor Wochen" einen Korb gegeben.

Die Sport Bild hatte bereits vor zwei Wochen berichtet, der BVB stehe vor einer Verpflichtung des Flügelflitzers. Später waren dann Berichte aufgetaucht, laut denen nicht nur die englischen Spitzenvereine Manchester United und , sondern eben auch der FCB dazwischen grätschen wollte.

Gemäß Sport Bild aber entspricht dies nicht der Wahrheit und Bellinghams Wunsch sei es, in der nächsten Spielzeit für die Borussia aufzulaufen. Als Ablöse für den Teenager sind mehr als 30 Millionen Euro im Gespräch.

Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp stichelt gegen den BVB

Dietmar Hopp, Mäzen der TSG Hoffenheim, hat mit Blick auf die wiederholten Schmähungen gegen seine Person seitens der Anhänger von Borussia Dortmund einen Seitenhieb ausgeteilt und auf die Beinahe-Insolvenz des BVB angespielt.

"Die Borussia Dortmund KGaA ist bis dato die einzige börsennotierte Fußballkapitalgesellschaft, der Börsengang im Jahr 2000 zu Zeiten der vermeintlichen 'New-Economy' spülte einen dreistelligen Millionenbetrag in die Kasse. Zu diesem Zeitpunkt spielte die TSG Hoffenheim in der Oberliga gegen den FC Teningen", erklärte der 79-Jährige in einem auf der Website der TSG veröffentlichten Beitrag und ergänzte: "Vier Jahre später, als der BVB vor dem Ruin stand, stieg dann ein gelinde ausgedrückt dubioser Finanzjongleur mit einem 25-prozentigen Anteil sowie 20 Millionen Euro bei der Borussia ein."

BVB: Vier Nachfolgekandidaten für Lucien Favre werden gehandelt

Vizemeister Borussia Dortmund und Cheftrainer Lucien Favre könnten bei einem erneuten Verpassen der Meisterschaft am Ende der Saison getrennte Wege gehen. Wie die Sport Bild berichtet, ist der Verbleib des Schweizers eng an das Abschneiden in der Liga geknüpft.

Sollte der BVB den Titel verpassen, bringt das Blatt vier Kandidaten als Nachfolger ins Spiel. Neben den auch beim FC Bayern München gehandelten Erik ten Hag ( Amsterdam) und Mauricio Pochettino (ehemals Tottenham), könnten auch Leipzig-Coach Julian Nagelsmann sowie der ehemalige Bayern-Trainer Niko Kovac den 62-Jährigen beerben.

BVB: Aktie wegen Coronavirus an der Börse auf Talfahrt

Bundesligist Borussia Dortmund schickt seine Spieler vorerst nach Hause. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie gab der BVB am Dienstag allen Profis bis zum kommenden Montag frei. Lucien Favre und sein Trainerteam statteten die Spieler allerdings mit individuellen Trainingsplänen aus. Zudem schließt der BVB bis auf Weiteres alle seine Fanshops.

Wann die Mannschaft in der Liga wieder gefragt sein wird, ist offen. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte den Spielbetrieb am Montag bis mindestens zum 2. April ausgesetzt.

ℹ️ Liebe BVB-Fans, Eure Gesundheit sowie die unserer Mitarbeiterinnen und unserer Mitarbeiter steht für uns im Vordergrund. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, alle #BVB -Fanshops bis auf Weiteres zu schließen. Wir bitten um Euer Verständnis. https://t.co/edtzaCnRAy — Borussia Dortmund (@BVB) March 17, 2020

Unterdessen befindet sich die BVB-Aktie vor dem Hintergrund der Pandemie auf extremer Talfahrt. Der Kurs des Anteilsscheins wurde am Dienstag im frühen elektronischen Handel (Xetra) nur noch mit 4,41 Euro notiert. Das war ein Minus von über vier Prozent gegenüber dem Schlusskurs am Montagabend (4,60).

Bereits tags zuvor hatte das BVB-Papier an der Börse knapp 17 Prozent verloren, nachdem die Dortmunder aufgrund der Aussetzung der Ligaspiele ihre Jahresprognose zurückgezogen hatten. Noch am 21. Februar stand die Aktie bei 9,39 Euro, dreieinhalb Wochen später hat sich der Wert mehr als halbiert.

BVB: Kommt Gaetano Castrovilli von der Fiorentina?

Bundesligist Borussia Dortmund zeigt offenbar Interesse an Gaetano Castrovilli vom Serie-A-Klub AC Florenz. Die Gazzetta dello Sport berichtet, der BVB befinde sich unter den Vereinen, die ihre Fühler nach dem 23 Jahre alten Mittelfeldspieler ausgestreckt haben.

Deutlich besser als die Schwarz-Gelben seien im Poker um Castrovilli allerdings Florenz' Ligarivalen , und aufgestellt, heißt es. Napoli soll im Winter bereits eine Offerte in Höhe von 40 Millionen Euro Ablöse abgegeben haben, damit aber gescheitert sein. Auch englische Vereine haben wohl Interesse.