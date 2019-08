BVB: DFB-Pokal gegen Gladbach, Watzke gratuliert Bayern zu Coutinho - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Watzke gratuliert den Bayern zum Coutinho-Transfer, im DFB-Pokal trifft Dortmund auf Gladbach. Alle News und Gerüchte zum BVB vom Montag.

ist erfolgreich in die neue -Saison gestartet. Am Samstag gelang dem BVB ein klarer 5:1-Sieg gegen den , vor allem Paco Alcacer und Jadon Sancho ragten dabei heraus.

Indes ist der Transfer von Philippe Coutinho zum FC Bayern auch in Dortmund Thema, von Hans-Joachim Watzke gibt es lobende Worte in Richtung München.

Außerdem: In der zweiten Runde des DFB-Pokals trifft der BVB auf und Abwehrtalent Leonardo Balerdi wurde für die argentinische Nationalelf nominiert.

In diesem Artikel informieren wir Euch über alle wichtigen Nachrichten zum BVB vom Montag - egal, ob News oder Transfergerücht.

BVB-Boss Watzke gratuliert FC Bayern zu Coutinho-Transfer

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund hat dem zur Verpflichtung von Philippe Coutinho gratuliert.

"Kompliment! Man kann die Bayern nur beglückwünschen. Es ist gut, wenn ein solcher Name in der Bundesliga spielt", sagte Watzke der Bild .

BVB-Talent Balerdi für nominiert

Der Dortmunder Leonardo Balerdi ist für die Länderspiele der argentinischen Nationalmannschaft am 5. September in Los Angeles gegen Chile und am 10. September in San Antonio gegen Mexiko nominiert worden. Der 20 Jahre alte Abwehrspieler, den der BVB in der vergangenen Winterpause für 16 Millionen Euro von den Boca Juniors verpflichtete, hat bisher noch kein A-Länderspiel absolviert.

Verzichten muss Trainer Lionel Scaloni in den Tests auf Superstar Lionel Messi. Der Profi vom war wegen seiner harschen Kritik bei der Copa America für drei Monate gesperrt worden. Auch Angel Di Maria und Sergio Aguero fehlen im Kader.

: BVB trifft in Runde 2 auf Gladbach

Borussia Dortmund bekommt es in der 2. Runde des DFB-Pokals mit Borussia Mönchengladbach zu tun. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend.

Der FC Bayern muss derweil zum Zweitligisten .

Jadon Sancho: Das zumindest vorläufige Treuebekenntnis zum BVB

Jadon Sancho war neben Paco Alcacer der überragende Mann beim 5:1-Sieg von Borussia Dortmund über den FC Augsburg . Vor allem seinen Torjubel wertet mancher als Zeichen.

Ab durch die Mitte: So wie Jadon Sancho die bedauernswerten Augsburger in den 90 Minuten zuvor wie Statisten stehengelassen hatte, so flink eilte der Engländer mit Verweis auf einen wichtigen Termin auch danach an den wartenden Journalisten vorbei.

Dabei hätte es einige Fragen an den Shootingstar von Borussia Dortmund gegeben, nicht nur zu seiner überragenden Vorstellung beim 5:1 zum Saison-Auftakt gegen den FCA. Sondern auch zu den erneut aus seinem Heimatland hoch kochenden Gerüchten über einen bereits feststehenden Abschied im nächsten Sommer.

Laut Daily Mail sei bereit, für Sancho rund 110 Millionen Euro Ablöse zu zahlen, auch Ex-Klub ist demnach in der Verlosung. Beim BVB will man davon nichts wissen, gleichwohl ist den Bossen aber auch klar, dass sie das Toptalent vermutlich nicht ewig halten können.

"Ich würde jetzt nicht sagen, er wird in fünf Jahren definitiv noch hier spielen. Ich würde aber auch nicht sagen, er wird in fünf Jahren definitiv nicht mehr hier spielen", hatte Dortmunds Boss Hans-Joachim Watzke vergangene Woche erklärt. Immerhin gehört der Youngster laut einer Studie des CIES Football Observatory schon jetzt mit einem Marktwert von rund 160 Millionen Euro zu den fünf wertvollsten Spielern der Welt. "Bei einem Spieler wie Jadon Sancho musst du jedes Jahr neu überprüfen, wie es weitergeht", sagte Watzke.

BVB-Star Julian Brandt: "Coutinho ist ein geiler Spieler"

Julian Brandt hat beim 5:1-Auftaktsieg von Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg sein Tor-Debüt für den BVB in der Bundesliga gefeiert. Der Neuzugang saß zunächst auf der Bank und ersetzte Thorgan Hazard nach 69 Minuten.

In der Mixed Zone sprach er über den Kantersieg seines neuen Arbeitgebers, den Coup der Bayern mit Philippe Coutinho und einen möglichen Einsatz in der Startelf beim nächsten Spiel in Köln.

Wie schätzen Sie denn Bayerns Verpflichtung von Philippe Coutinho ein?

Brandt : Das ist ein geiler Spieler, ich bin ein absoluter Fan von ihm. Er hat in Liverpool fantastisch gespielt und übrigens in Barcelona gar nicht so schlecht, auch wenn er da sehr kritisch gesehen wurde. Er ist eine absolute Bereicherung für die Liga. Ich freue mich, dass so ein Spieler sich für einen Wechsel in die Bundesliga entschieden hat.

Noten: Die BVB-Stars in der Einzelkritik nach dem 5:1 gegen Augsburg

Mit 5:1 fertigte Borussia Dortmund zum Auftakt in die neue Bundesliga-Saison den FC Augsburg ab.

