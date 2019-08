BVB: Kohler lobt Transferpolitik, Watzke hält Transfer-Ansage von Hoeneß für schwierig - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Jürgen Kohler lobt Dortmunds Transferpoltik und Watzke hält die Transfer-Ansage von Hoeneß für schwierig. Alle News und Gerüchte zum BVB vom Dienstag.

ist erfolgreich in die neue -Saison gestartet. Am Samstag gelang dem BVB ein klarer 5:1-Sieg gegen den , vor allem Paco Alcacer und Jadon Sancho ragten dabei heraus.

Lob gab es indes von Jürgen Kohler. Der Weltmeister von 1990 zeigte sich überzeugt von den Transfers der Schwarz-Gelben. BVB-Boss Watzke sprach derweil über die Transferansage von Uli Hoeneß und bezeichnete diese in der Rückschau als "schwierig".

Außerdem: In der zweiten Runde des DFB-Pokals trifft der BVB auf , Abwehrtalent Leonardo Balerdi wurde für die argentinische Nationalelf nominiert - und von Nachwuchschef Lars Ricken gibt es Lob für Supertalent Youssoufa Moukoko.

In diesem Artikel informieren wir Euch über alle wichtigen Nachrichten zum BVB vom Dienstag - egal, ob News oder Transfergerücht.

Julian Weigl beim BVB wieder wichtig: Neue Rolle auf alter Position

In der vergangenen und aktuellen Transferperiode hat sich Julian Weigl mit einem Abgang von Borussia Dortmund beschäftigt, weil seine Aktien zuletzt stark gesunken waren. In den ersten drei Pflichtspielen der neuen Saison stand er nun jeweils 90 Minuten auf dem Platz - in neuer Rolle, auf angestammter Position.

Weltmeister Jürgen Kohler lobt Transferpolitik des BVB

Für Jürgen Kohler, Weltmeister von 1990, sind die Titelambitionen seines früheren Klubs Borussia Dortmund die logische Konsequenz aus der Transferpolitik in diesem Sommer. "Wenn man die ganzen Einkäufe sieht, die getätigt wurden, dann gibt es nur die Meisterschaft", sagte Kohler in der Sendung "100% Bundesliga – Fußball bei NITRO" und begrüßte die Variante, "sich frühzeitig auf seine Spieler zu fokussieren, die man kaufen will und dann auch integrieren möchte".

Für Dortmund sei es im Vergleich zu Rekordmeister Bayern München "schon ein Vorteil, wenn man in eine Saison geht und die Spieler wissen, wer welche Aufgaben und welche Laufwege hat", erklärte der 53-Jährige, der aktuell als A-Jugend-Trainer bei Viktoria Köln arbeitet. Die Münchner hatten erst spät auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke über Transfer-Ansage von Uli Hoeneß: "Ein bisschen schwierig"

Hans-Joachim Watzke hat die Transfer-Ansage von Bayern-Boss Uli Hoeneß aus dem vergangenen Frühling als "schwierig" bezeichnet. Außerdem sprach der BVB-Geschäftsführer über Mats Hummels, Philippe Coutinho und einen Fehler von Borussia Dortmund in der letzten Saison.

BVB: Nachwuchsboss Ricken lobt Moukoko

Ex-Nationalspieler Lars Ricken, Chef der Nachwuchsabteilung des Bundesligisten Borussia Dortmund, sorgt sich nicht um das 14 Jahre Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko, der jetzt schon in der U19 des BVB spielt. "Es ist einfach so, es ist der Lauf der Dinge und die Entwicklung des Fußballs und der Medienlandschaft im allgemeinen, dass die Jungs heute viel früher im Rampenlicht stehen", sagte der 43-Jährige im kicker-Interview.

Ricken sieht den Teenager entsprechend auf den Trubel vorbereitet: "Er scheint das ganz gut zu verkraften. Wenn er aufs Feld geht, zeigt er immer extreme Spielfreude, er hat seine Leichtigkeit nicht verloren und ist auch außerhalb des Platzes immer für einen Spruch gut."

BVB-Boss Watzke gratuliert FC Bayern zu Coutinho-Transfer

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund hat dem zur Verpflichtung von Philippe Coutinho gratuliert.

"Kompliment! Man kann die Bayern nur beglückwünschen. Es ist gut, wenn ein solcher Name in der Bundesliga spielt", sagte Watzke der Bild .

BVB-Talent Balerdi für nominiert

Der Dortmunder Leonardo Balerdi ist für die Länderspiele der argentinischen Nationalmannschaft am 5. September in Los Angeles gegen Chile und am 10. September in San Antonio gegen Mexiko nominiert worden. Der 20 Jahre alte Abwehrspieler, den der BVB in der vergangenen Winterpause für 16 Millionen Euro von den Boca Juniors verpflichtete, hat bisher noch kein A-Länderspiel absolviert.

Verzichten muss Trainer Lionel Scaloni in den Tests auf Superstar Lionel Messi. Der Profi vom war wegen seiner harschen Kritik bei der Copa America für drei Monate gesperrt worden. Auch Angel Di Maria und Sergio Aguero fehlen im Kader.

: BVB trifft in Runde zwei auf Gladbach

Borussia Dortmund bekommt es in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit Borussia Mönchengladbach zu tun. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend.

Der FC Bayern muss derweil zum Zweitligisten .