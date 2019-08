Wer zeigt / überträgt Köln vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Bundesliga bei DAZN

Borussia Dortmund ist zu Gast beim 1. FC Köln. Wir verraten Euch, wer am Freitag das Bundesliga-Spiel live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Bundesliga-Time! Der 1. FC Köln und Borussia Dortmund eröffnen am Freitagabend um 20.30 Uhr den zweiten Spieltag. Die Partie findet im Kölner RheinEnergie-Stadion statt.

Für den ist das Duell mit dem BVB das erste Heimspiel seit der einjährigen -Abstinenz. Der Aufsteiger will gegen die Schwarz-Gelben nun die ersten Punkte der Saison holen. Schließlich hat der Effzeh das Auftaktspiel gegen den VfL Wolfsburg mit 1:2 verloren.

Einfach wird das ganz und gar nicht. Der BVB ist in überragender Frühform und konnte am ersten Spieltag direkt ein dickes Ausrufungszeichen an die Konkurrenz senden. Mit 5:1 bezwang Borussia Dortmund den FC Augsburg und marschiert damit in Bundesliga-Tabelle vorne weg.

1. FC Köln vs. - Wer gewinnt den Auftakt des zweiten Spieltags? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wer das Freitagabendspiel der Bundesliga live im TV und im LIVE-STREAM überträgt / zeigt.

Wer zeigt / überträgt Köln vs. BVB? Das Duell am -Spieltag im Detail

Wer zeigt / überträgt Köln vs. BVB im LIVE-STREAM?

Freitag = DAZN-Tag! Das Bundesliga-Wochenende wird in dieser Saison jeden Freitag bei DAZN eingeleitet. Der Streamingdienst hat die Übertragungsrechte von Eurosport übernommen und überträgt alle Freitagsspiele der Bundesliga im LIVE-STREAM. In diesem Abschnitt bekommt Ihr alle Infos zu Köln vs. BVB bei DAZN.

DAZN zeigt / überträgt Köln vs. BVB im LIVE-STREAM

Bundesliga, Freitagabend, 2. Spieltag. Zeit für Fußball. DAZN bringt Euch das Duell zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund live auf Eure Bildschirme. DAZN zeigt / überträgt Köln vs. BVB exklusiv und in voller Länge im LIVE-STREAM.

Bereits ab 20.15 Uhr geht der Streamingdienst am Freitag auf Sendung. Im viertelstündigen Vorbericht erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Partie zwischen Köln und Borussia Dortmund wisst müsst. Rollt ab 20.30 Uhr der Ball, könnt Ihr das Bundesliga-Duell in voller Länge genießen.

Für 1. FC Köln vs. Borussia Dortmund schickt DAZN folgendes Team ins Rennen:

DAZN zeigt / überträgt Köln vs. BVB KOSTENLOS im LIVE-STREAM

Die Bundesliga am Freitag kostenlos sehen? Wie geht das denn? Aufgepasst! Wenn Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements seid, hat der Streamingdienst genau das richtige Angebot für Euch: Sichert Euch als Neukunde einen kostenlosen Probemonat und genießt Köln vs. Dortmund völlig gratis. Damit nicht genug: Während Eures Gratismonats erlebt Ihr die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang kostenlos.

Das komplette Programm: Die Bundesliga live bei DAZN. Die Champions League und Europa League live bei DAZN. Die europäischen und weltweiten Top-Ligen live bei DAZN. Beim Streamingdienst Eures Vertrauens ist für jeden etwas dabei. Ihr seht sowohl alle Freitagsspiele der Bundesliga sowie die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr und alle Montagsspiele der höchsten deutschen Spielklasse in voller Länge als auch europäischen und weltweiten Spitzenfußball in zahlreichen LIVE-STREAMS.

Reicht Euch der Fußball nicht aus, hat DAZN sicherlich den passenden Sport für Euch parat: Neben US-Sport aus der NBA, NFL und NHL überträgt DAZN zahlreiche Box-, Darts-, Tennis- und Motorsport-Events im LIVE-STREAM. DAZN? Eure Nummer eins.

DAZN zeigt / überträgt Köln vs. BVB - die Kosten

Hat Euch der Gratismonat des Streamingdienstes überzeugt, habt Ihr die Wahl zwischen zwei Bezahlmodellen:

Das Monatsabo: Dieses kostet monatlich 11,99 Euro . Ihr könnt das Abo jederzeit monatlich kündigen.

Dieses kostet . Ihr könnt das Abo jederzeit monatlich kündigen. Die DAZN-Jahreskarte: Diese bekommt Ihr für einmalig 119,99 Euro und könnt DAZN damit ein ganzes Jahr lang nutzen. Und das Beste an der DAZN-Jahreskarte? Im Vergleich zum Monatsabo spart Ihr 24 Euro.

Auf welchen Geräten zeigt / überträgt DAZN Köln vs. BVB?

Ganz einfach: Auf nahezu allen Geräten. Ihr findet den Streamingdienst im Internet unter www.dazn.de. Oder Ihr sucht im App-Store Eurer Wahl nach der kostenlosen DAZN-App. Handy, Tablet, Smart-TV oder PlayStation4 - Hier könnt Ihr Euch die DAZN-App downloaden:

Wer zeigt / überträgt Köln vs. BVB live im TV?

DAZN ist, wie Ihr bereits wisst, am Freitag Eure einzige Möglichkeit, das Duell zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund live zu verfolgen. DAZN ist allerdings ein reiner Streamingdienst und kein klassischer TV-Sender. Aber aufgepasst: So könnt Ihr Köln gegen Dortmund auf Eurem Fernseher schauen.

DAZN zeigt / überträgt Köln vs. BVB im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV

Den LIVE-STREAM zu 1. FC Köln vs. Borussia Dortmund auf Eurem Fernseher genießen? So geht's: Mit der kostenlosen DAZN-App für Euren Smart-TV könnt Ihr das Freitagsspiel der Bundesliga im LIVE-STREAM auf Eurem TV-Gerät verfolgen.

DAZN ist als kostenlose App auf nahezu allen Smart-TVs verfügbar. Schaut dafür einmal im App-Stores Eures Fernsehers vorbei, ladet Euch die DAZN-App herunter, registriert Euch beim Streamingdienst und genießt Köln vs. BVB im LIVE-STREAM.

Zeigt / überträgt Sky Köln vs. Dortmund?

Sky ist seit Jahren eine feste Anlaufstelle, wenn es um die Übertragungen der Bundesliga geht. Der Bezahlsender aus Unterföhring überträgt den Großteil der Partien des deutschen Fußball-Oberhauses live im Einzelspiel und in der Konferenz.

Doch Sky teilt sich die Übertragungsrechte mit DAZN. Da der Streamingdienst alle Freitagsspiele im LIVE-STREAM zeigt, hat Sky Sendepause. Dementsprechend überträgt der Pay-TV-Sender das Duell 1. FC Köln vs. Borussia Dortmund nicht live im TV.

Erst am Samstag, mit Beginn der Samstagspartien um 15.30 Uhr, könnt Ihr die Bundesliga wieder auf Sky genießen.

Wer zeigt / überträgt Köln vs. BVB? Die Übertragung der Bundesliga im Überblick

1. FC KÖLN vs. BORUSSIA DORTMUND im ... TV / LIVE-STREAM / TICKER ... TV - ... LIVE-STREAM DAZN ... LIVE-TICKER Goal.com

Wer zeigt / überträgt Köln vs. BVB live? Die Opta-Fakten vor der Partie